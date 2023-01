https://sputniknews.com.tr/20230130/ikinci-el-aracta-kandirilmamak-icin-10-kural-1066347330.html

İkinci el araçta kandırılmamak için 10 kural

Sıfır araç bulmakta sorun yaşayanlar ikinci el araçlara yöneldi. İkinci el araçta tarih 2011'e kadar gidiyor. İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken... 30.01.2023

Otomobil piyasasında sıfır araç bulunamadığı için ikinci eldeki talep giderek artıyor, sıfır otomobil beklemekten yorulan vatandaşlar çareyi ikinci elde buldu. Yılbaşından bu yana ikinci el otomobil fiyatları yüzde 15 arttı. Halk TV'nin haberine göre araç satın almadan yapılması gerekenler şu şekilde: 1. Marka ve model araştırılmalıÖzellikle 2. el araç alınmadan önce alacağınız marka ve modelin piyasa fiyatlarını iyice araştırma yaparak belirleyin. Kilometre durumu araç yıpranma payı ve hasar durumuna göre bir değerinin üzerinde olmamasına özen gösterin çünkü siz de aracı bir gün elinizden çıkarmak isteyeceksiniz ve satarken aynı durumlarla karşılaşmayın. Araç marka model ve fiyat orantısı belirlendikten sonra aracın kronik problemleri var mı, forum sitelerinden çok fazla bilgi sahibi olabilirsiniz, ayrıca daha önce bu aracı kullanmış bir tanıdığınız varsa onu arayarak ta bilgi sorabilir ve aracı aldıktan sonraki problemlerde daha çözüm üretebilir hala gelebilirsiniz. Aracın kendiniz için doğru marka ve model olduğuna karar vermiş iseniz artık ilanlara bakabilir ve belirlediğiniz aracın satıcısı ile irtibat haline geçebilirsiniz.2. Araca dair detaylar araştırılmalıSatıcı ile iletişim kurmandan önce Soracağınız soruları bir yere not alarak ve cevapları da altına yazarak daha net bilgi sahibi olabilir ve sonrasında unutmadan o araç ile ilgili değerlendirmede bulunabilirsiniz. Satıcıya sormanız gerek soruların en önemli olanlarını aşağıda sıraladık.Bu sorular sonrası araç hakkında detaylı bilgi sahibi olabilir ve eğer verdiği bilgiler sizin alacağınız araçta olması gerekenler arasında ise doğru aracın bulduğunuzu düşünerek en önemli kriter ve satıcının verdiği bilgileri de doğrulamak adına diğer adıma geçebilirsiniz.3. 5664 tramer kaydı, hasar durumu ve kilometre sorgulamaTramer sorgulamasının aracın şasi numarasından yapılması gerekiyor. Kilometre sorgusu da bir diğer önemli nokta. Mutlaka araç alınmadan kilometresinin kontrol ettirilmesi gerekiyor.4. Araca güneş ışığının dik vurduğu bir noktadan bakılmamalıAracın güneş ışığında parlamasından dolayı çizikleri ve hasarlı noktaların gözünüzden kaçma ihtimaline karşı daha gölge ama ışık alan bir alanda incelemeye özen gösterin. Bu sizi alacağınız aracı daha net görme imkanı yaratacak ve yanılmayacaksınız.5. Aracın yıkanmış olarak incelenmesi gerekliAracın temiz ve yıkanmış bir şekilde incelemeye dikkat edin. Hatta kirli ise ücretini siz ödeyin ama aracı yıkattırın ve bu şekilde incelemek istediğinizi satıcıya belirtin. Temiz bir araçta ayrıntıları daha net görecek ve hasarlı ve söylenmeyen bir nokta varsa dikkatinizi çekecektir, ve sizi ek maliyetlerden kurtaracaktır.6. Araç dış incelemesini yakından ve elle yapınAraç incelemesinde özellikle yakın bir noktadan bakmaya dikkat edin. Araç üzerindeki hataları boya kalıntılarını vidalarındaki oynama ve izleri kapı kollarının kontrolleri, bagaj kontrolleri ve kaput üst ve alt kısımların temiz ve gözle net görülecek şekilde belli olmasına dikkat edin. Kaput açtığınızda aracı çalıştırın ve motor sesinde ekstra bir ses veya büyük bir titreme gibi durumlar var mı kontrol sağlayın. Sorgulama da çıkan değişen parçalar var ise o noktalara özellikle dikkat edin.7. Araç ile test sürüşüne çıkınAraç dış incelemeler sonrası satıcı ile beraber test sürüşüne çıkın. Araç yol tutuşunda sallanmaması, direksiyon sallantısı, vites geçişlerini sert olmamasına, özellikle gözlemleyin. Araç içerisinde direksiyon yıpranması airbag ışığının yanması veya arıza veren herhangi bir nokta var mı bakın. Döşeme durumu iç trimler ve cam açma kapama tuş veya kolları sağlam mı dikkat edin. çünkü küçük gibi görünen bu parçaların maliyetleri yüksektir. Sunroof varsa düzgün bir şekilde açılıp kapanıyor mu?8. Ruhsat motor ve şasi numaralarının doğruluğunu kontrol edinTüm bu aşamaları geçtiniz ve aracı almaya artık yakınsınız mutlaka yapmanız gereken kontrol aracın şasi numarası ve motor numaraları ruhsat ile uyumlu mu kontrol sağlayın. Herhangi bir uyumsuzluk söz konusu ise kesinlikle aracı almaktan vazgeçin.9. Son kontrol için aracı oto ekspertiz yaptırınAracı ekspertiz firmasına götürürken detaylı bir inceleme yapılmasını isteyin veya bu şekilde bir paket varsa airbag bakılması gibi veya conta testi gibi işlemleri uygulattırın. Araç lifte kaldırıldığında rica edin ve altına sizde bakın kontrol sağlayın. Ekspertiz raporunu aldıktan sonra aklınıza takılan sorular varsa mutlaka sorun ve bilgi alın. Eğer her şey istediğiniz gibi ise artık yeni bir araç sahibi olmaya çok yaklaştınız demektir.10. Noter işlemlerinde güvenli ödeme yöntemini kullanınGerekli belgeleri plaka durumunu hallettikten sonra her ne olursa olsun güvenli ödeme yöntemini kullanın. Parayı eğer bankadan gönderecekseniz aracın ruhsat sahibi ile banka hesap sahibi doğru mu kontrol edin. Mutlaka ruhsat sahibine para ödemesi yapın.

