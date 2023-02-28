Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230228/fatih-karagumrukten-bahcelinin-sozleriyle-ilgili-aciklama-kararini-sevincle-karsiladik-1067604831.html
Fatih Karagümrük'ten Devlet Bahçeli açıklaması: Kararı büyük bir sevinçle karşılandı
Fatih Karagümrük'ten Devlet Bahçeli açıklaması: Kararı büyük bir sevinçle karşılandı
Fatih Karagümrük Kulübü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T15:13+0300
2023-02-28T15:20+0300
devlet bahçeli
fatih karagümrük spor
beşiktaş jimnastik kulübü
spor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067605337_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_eac706358b6ce4a378afe365e547aff7.jpg
Fatih Karagümrük Kulübü, dün yaptığı açıklamayla Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrılan Devlet Bahçeli'nin bugün Karagümrük'le ilgili sözleri üzerine paylaşımda bulundu. Kulüp, sosyal medya hesabında, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza 'hoş geldiniz' diyoruz" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/mhp-lideri-devlet-bahceli-besiktas-uyeliginden-ayrildi--1067528474.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067605337_97:0:745:486_1920x0_80_0_0_04fbaab34f9206803d084d225c3b48d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, fatih karagümrük spor, beşiktaş jimnastik kulübü
devlet bahçeli, fatih karagümrük spor, beşiktaş jimnastik kulübü

Fatih Karagümrük'ten Devlet Bahçeli açıklaması: Kararı büyük bir sevinçle karşılandı

15:13 28.02.2023 (güncellendi: 15:20 28.02.2023)
Devlet Bahçeli, Karagümrük formasıyla
Devlet Bahçeli, Karagümrük formasıyla - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
Abone olTelegram
Fatih Karagümrük Kulübü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" sözlerini sevinçle karşıladıklarını duyurdu.
Fatih Karagümrük Kulübü, dün yaptığı açıklamayla Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrılan Devlet Bahçeli'nin bugün Karagümrük'le ilgili sözleri üzerine paylaşımda bulundu.
Kulüp, sosyal medya hesabında, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza 'hoş geldiniz' diyoruz" ifadelerine yer verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
POLİTİKA
MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı
26 Şubat, 21:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала