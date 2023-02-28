https://sputniknews.com.tr/20230228/fatih-karagumrukten-bahcelinin-sozleriyle-ilgili-aciklama-kararini-sevincle-karsiladik-1067604831.html

Fatih Karagümrük'ten Devlet Bahçeli açıklaması: Kararı büyük bir sevinçle karşılandı

Fatih Karagümrük'ten Devlet Bahçeli açıklaması: Kararı büyük bir sevinçle karşılandı

Fatih Karagümrük Kulübü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T15:13+0300

2023-02-28T15:13+0300

2023-02-28T15:20+0300

devlet bahçeli

fatih karagümrük spor

beşiktaş jimnastik kulübü

spor

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Fatih Karagümrük Kulübü, dün yaptığı açıklamayla Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrılan Devlet Bahçeli'nin bugün Karagümrük'le ilgili sözleri üzerine paylaşımda bulundu. Kulüp, sosyal medya hesabında, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza 'hoş geldiniz' diyoruz" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230226/mhp-lideri-devlet-bahceli-besiktas-uyeliginden-ayrildi--1067528474.html

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devlet bahçeli, fatih karagümrük spor, beşiktaş jimnastik kulübü