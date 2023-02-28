https://sputniknews.com.tr/20230228/fatih-karagumrukten-bahcelinin-sozleriyle-ilgili-aciklama-kararini-sevincle-karsiladik-1067604831.html
Fatih Karagümrük'ten Devlet Bahçeli açıklaması: Kararı büyük bir sevinçle karşılandı
Fatih Karagümrük'ten Devlet Bahçeli açıklaması: Kararı büyük bir sevinçle karşılandı
Fatih Karagümrük Kulübü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren... 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T15:13+0300
2023-02-28T15:13+0300
2023-02-28T15:20+0300
devlet bahçeli
fatih karagümrük spor
beşiktaş jimnastik kulübü
spor
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Fatih Karagümrük Kulübü, dün yaptığı açıklamayla Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrılan Devlet Bahçeli'nin bugün Karagümrük'le ilgili sözleri üzerine paylaşımda bulundu. Kulüp, sosyal medya hesabında, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza 'hoş geldiniz' diyoruz" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/mhp-lideri-devlet-bahceli-besiktas-uyeliginden-ayrildi--1067528474.html
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devlet bahçeli, fatih karagümrük spor, beşiktaş jimnastik kulübü
devlet bahçeli, fatih karagümrük spor, beşiktaş jimnastik kulübü
Fatih Karagümrük'ten Devlet Bahçeli açıklaması: Kararı büyük bir sevinçle karşılandı
15:13 28.02.2023 (güncellendi: 15:20 28.02.2023) Abone ol
Fatih Karagümrük Kulübü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim" sözlerini sevinçle karşıladıklarını duyurdu.
Fatih Karagümrük Kulübü, dün yaptığı açıklamayla Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrılan Devlet Bahçeli'nin bugün Karagümrük'le ilgili sözleri üzerine paylaşımda bulundu.
Kulüp, sosyal medya hesabında, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza 'hoş geldiniz' diyoruz" ifadelerine yer verdi.