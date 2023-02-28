https://sputniknews.com.tr/20230228/elazigda-14-bin-698-binadan-3-bin-309u-agir-hasarli-1067623139.html
Elazığ'da 14 bin 698 bina incelendi: 3 bin 309 bina ağır hasarlı
Elazığ'da 14 bin 698 bina incelendi: 3 bin 309 bina ağır hasarlı
Elazığ'da valilik tarafından deprem risk durumu için incelenen 14 bin 698 binadan 3 bin 309'unun ağır hasarlı olduğu belirtildi 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T23:11+0300
2023-02-28T23:11+0300
2023-02-28T23:15+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
elazığ valiliği
kahramanmaraş
deprem
deprem
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Elazığ Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kentteki binalardan 14 bin 212'sinde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın teknik ekipleri tarafından kent genelinde hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
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elazığ valiliği, kahramanmaraş, deprem, deprem
elazığ valiliği, kahramanmaraş, deprem, deprem
Elazığ'da 14 bin 698 bina incelendi: 3 bin 309 bina ağır hasarlı
23:11 28.02.2023 (güncellendi: 23:15 28.02.2023) Abone ol
Elazığ'da valilik tarafından deprem risk durumu için incelenen 14 bin 698 binadan 3 bin 309'unun ağır hasarlı olduğu belirtildi
Elazığ Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kentteki binalardan 14 bin 212'sinde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın teknik ekipleri tarafından kent genelinde hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"27 Şubat itibarıyla 14 bin 698 bina incelenmiş olup 12 bina yıkık, 34 bina acil yıkılacak, 3 bin 309 bina ağır hasarlı, 341 bina orta hasarlı, 4 bin 982 bina az hasarlı, 5 bin 534 binanın hasarsız olduğu tespit edilmiştir. 82 ekip 104 personel ile hasar tespit çalışmaları sahada devam etmektedir."