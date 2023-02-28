https://sputniknews.com.tr/20230228/elazigda-14-bin-698-binadan-3-bin-309u-agir-hasarli-1067623139.html

Elazığ'da 14 bin 698 bina incelendi: 3 bin 309 bina ağır hasarlı

Elazığ'da 14 bin 698 bina incelendi: 3 bin 309 bina ağır hasarlı

Elazığ'da valilik tarafından deprem risk durumu için incelenen 14 bin 698 binadan 3 bin 309'unun ağır hasarlı olduğu belirtildi 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T23:11+0300

2023-02-28T23:11+0300

2023-02-28T23:15+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

elazığ valiliği

kahramanmaraş

deprem

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/16/1063699440_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_149e2814765a1ad64c7c2883a0ca88f1.jpg

Elazığ Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kentteki binalardan 14 bin 212'sinde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın teknik ekipleri tarafından kent genelinde hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elazığ valiliği, kahramanmaraş, deprem, deprem