https://sputniknews.com.tr/20230228/diyarbakirda-konut-satis-ve-kira-bedellerindeki-fahis-artislara-sorusturma-1067615747.html

Diyarbakır'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma

Diyarbakır'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T19:59+0300

2023-02-28T19:59+0300

2023-02-28T20:04+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ankara cumhuriyet başsavcılığı

​ankara cumhuriyet başsavcılığı

ankara

diyarbakır

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler üzerine ilgili kurumlar harekete geçti.Bunun üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar tespit edildi.İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince sahada bu yönde tespitler yapılmasının üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230228/konut-satisi-ve-kiralarda-son-20-gunde-artis-yasandiginin-tespitine--yonelik-sorusturma-baslatildi-1067611271.html

ankara

diyarbakır

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