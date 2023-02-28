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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/diyarbakirda-konut-satis-ve-kira-bedellerindeki-fahis-artislara-sorusturma-1067615747.html
Diyarbakır'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma
Diyarbakır'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ankara cumhuriyet başsavcılığı
​ankara cumhuriyet başsavcılığı
ankara
diyarbakır
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler üzerine ilgili kurumlar harekete geçti.Bunun üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar tespit edildi.İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince sahada bu yönde tespitler yapılmasının üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/konut-satisi-ve-kiralarda-son-20-gunde-artis-yasandiginin-tespitine--yonelik-sorusturma-baslatildi-1067611271.html
ankara
diyarbakır
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ankara cumhuriyet başsavcılığı, ​ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara, diyarbakır
ankara cumhuriyet başsavcılığı, ​ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara, diyarbakır

Diyarbakır'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma

19:59 28.02.2023 (güncellendi: 20:04 28.02.2023)
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır- Deprem
Diyarbakır- Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler üzerine ilgili kurumlar harekete geçti.
Bunun üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar tespit edildi.
İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince sahada bu yönde tespitler yapılmasının üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma
17:42
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