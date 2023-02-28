https://sputniknews.com.tr/20230228/diyarbakirda-konut-satis-ve-kira-bedellerindeki-fahis-artislara-sorusturma-1067615747.html
Diyarbakır'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma
Diyarbakır'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. 28.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-28T19:59+0300
2023-02-28T19:59+0300
2023-02-28T20:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ankara cumhuriyet başsavcılığı
ankara cumhuriyet başsavcılığı
ankara
diyarbakır
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler üzerine ilgili kurumlar harekete geçti.Bunun üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar tespit edildi.İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince sahada bu yönde tespitler yapılmasının üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230228/konut-satisi-ve-kiralarda-son-20-gunde-artis-yasandiginin-tespitine--yonelik-sorusturma-baslatildi-1067611271.html
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ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara, diyarbakır
ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara, diyarbakır
Diyarbakır'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma
19:59 28.02.2023 (güncellendi: 20:04 28.02.2023) Abone ol
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler üzerine ilgili kurumlar harekete geçti.
Bunun üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar tespit edildi.
İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince sahada bu yönde tespitler yapılmasının üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.