https://sputniknews.com.tr/20230228/konut-satisi-ve-kiralarda-son-20-gunde-artis-yasandiginin-tespitine--yonelik-sorusturma-baslatildi-1067611271.html

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konut satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T17:42+0300

2023-02-28T17:42+0300

2023-02-28T18:01+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ankara

ankara cumhuriyet başsavcılığı

deprem

soruşturma

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşların yoğun şekilde Ankara'ya geldikleri belirtilerek, bu durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler geldiği aktarıldı.Bunun üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar tespit edildiği ifade edilen açıklamada, "İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir." bilgisine yer verildi.

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ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, deprem, soruşturma