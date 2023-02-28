https://sputniknews.com.tr/20230228/bin-700-konteyner-yandi-vincler-yerinden-cikti-depremlerin-iskenderun-limanina-zarari-ne-oldu-1067595492.html

Bin 700 konteyner yandı, vinçler yerinden çıktı: Depremlerin İskenderun Limanı’na zararı ne oldu?

Bin 700 konteyner yandı, vinçler yerinden çıktı: Depremlerin İskenderun Limanı’na zararı ne oldu?

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki limanda depremlerin etkisiyle 6 Şubat’ta çıkan ve karadan, havadan ve denizden müdahale ile söndürülen yangında yaklaşık bin... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-28T12:47+0300

2023-02-28T12:47+0300

2023-02-28T12:49+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

hatay

iskenderun

iskenderun limanı

yangın

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Kahramanmaraş merkezli depremler, önemli bir liman kenti olan ve geniş sanayi hinterlantına sahip olan Hatay’ın İskenderun ilçesinde de büyük yıkımlara yol açtı.6 Şubat’ta depremin ardından yangın çıkan LimakPort İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği’nde de faaliyetlere ara verildi. Yangınlar 13 Şubat’a kadar devam etti. Karadan, havadan ve denizden müdahaleyle ancak söndürülebilen yangının enkazı halen limanda duruyor. Aynı zamanda depremler sonucunda limanın bazı noktalarında hasar oluştuğu ve birkaç vincin rayından çıktığı, bir küçük vincin de yandığı öğrenildi. Deprem esnasında konteynerlerin birçoğu da şiddetli sarsıntı ile devrilip yan yattı veya kaydı.Sputnik’in edindiği bilgilere göre yangın sonucunda yaklaşık bin 700 konteyner yandı. Yananların dışında yaklaşık 2 bin konteyner da depremlerde hasar gördü.Şu anda ise konteynerlarla birlikte yanan veya hasar gören malların hasarı ayrı ayrı tespit ediliyor. Deprem ve yangının ortaya çıkardığı hasar ise bu işlemlerin ardından ortaya çıkacak.Yetkililer yaptıkları ilk değerlendirmelere göre Mayıs ayında limanı yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyor.Yangınların söndürülmesinde Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Rus Be-200 tanker uçakları da görev almıştı.

hatay

iskenderun

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2023

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türkiye, hatay, iskenderun, iskenderun limanı, yangın