https://sputniknews.com.tr/20230227/ukrayna-parlamentosundan-blackseafor-anlasmasindan-cekilmeye-destek-1067575309.html

Ukrayna parlamentosundan BLACKSEAFOR anlaşmasından çekilmeye destek

Ukrayna parlamentosundan BLACKSEAFOR anlaşmasından çekilmeye destek

Ukrayna parlamentosunda Yüksek Şura, ülkenin Karadeniz Donanma İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) Kuruluş Anlaşması’ndan çekilmesini öngören tasarıyı kabul... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T22:46+0300

2023-02-27T22:46+0300

2023-02-27T22:46+0300

dünya

ukrayna

karadeniz

silahlanma

sahil

iş birliği

anlaşma

çekilme

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Ukrayna'da Yüksek Şura milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “BLACKSEAFOR Kuruluş Anlaşması’ndan çekilmeyle ilgili 0183 no’lu tasarı 305 ‘evet’ oyuyla kabul edildi” diye yazdı.BLACKSEAFOR Kuruluş Anlaşması, 2 Nisan 2001 tarihinde İstanbul’da Karadeniz'e sahildar ülkeler Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna tarafından imzalanmıştı.Grup, Karadeniz bölgesinde, üye ülkelerin deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğini artırma yoluyla barış ve istikrarın güçlendirilmesini amaçlıyor. BLACKSEAFOR’un görevleri arasında arama ve kurtarma harekâtı, insani yardım harekâtı ve mayın karşı tedbirleri harekâtı gösteriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230227/abd-hazine-bakani-yellen-ukrayna-125-milyar-dolarlik-ekonomik-yardimi-duyurdu-1067573810.html

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ukrayna, karadeniz, silahlanma, sahil, iş birliği, anlaşma, çekilme