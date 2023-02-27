https://sputniknews.com.tr/20230227/ukrayna-parlamentosundan-blackseafor-anlasmasindan-cekilmeye-destek-1067575309.html
Ukrayna parlamentosundan BLACKSEAFOR anlaşmasından çekilmeye destek
Ukrayna parlamentosundan BLACKSEAFOR anlaşmasından çekilmeye destek
Ukrayna parlamentosunda Yüksek Şura, ülkenin Karadeniz Donanma İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) Kuruluş Anlaşması’ndan çekilmesini öngören tasarıyı kabul... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T22:46+0300
2023-02-27T22:46+0300
2023-02-27T22:46+0300
dünya
ukrayna
karadeniz
silahlanma
sahil
iş birliği
anlaşma
çekilme
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Ukrayna'da Yüksek Şura milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “BLACKSEAFOR Kuruluş Anlaşması’ndan çekilmeyle ilgili 0183 no’lu tasarı 305 ‘evet’ oyuyla kabul edildi” diye yazdı.BLACKSEAFOR Kuruluş Anlaşması, 2 Nisan 2001 tarihinde İstanbul’da Karadeniz'e sahildar ülkeler Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna tarafından imzalanmıştı.Grup, Karadeniz bölgesinde, üye ülkelerin deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğini artırma yoluyla barış ve istikrarın güçlendirilmesini amaçlıyor. BLACKSEAFOR’un görevleri arasında arama ve kurtarma harekâtı, insani yardım harekâtı ve mayın karşı tedbirleri harekâtı gösteriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/abd-hazine-bakani-yellen-ukrayna-125-milyar-dolarlik-ekonomik-yardimi-duyurdu-1067573810.html
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ukrayna, karadeniz, silahlanma, sahil, iş birliği, anlaşma, çekilme
ukrayna, karadeniz, silahlanma, sahil, iş birliği, anlaşma, çekilme
Ukrayna parlamentosundan BLACKSEAFOR anlaşmasından çekilmeye destek
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Ukrayna parlamentosunda Yüksek Şura, ülkenin Karadeniz Donanma İşbirliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR) Kuruluş Anlaşması’ndan çekilmesini öngören tasarıyı kabul etti.
Ukrayna'da Yüksek Şura
milletvekili Yaroslav Jeleznyak
, Telegram
hesabından yaptığı paylaşımda, “BLACKSEAFOR Kuruluş Anlaşması’ndan çekilmeyle ilgili 0183 no’lu tasarı 305 ‘evet’ oyuyla kabul edildi”
diye yazdı.
BLACKSEAFOR Kuruluş Anlaşması, 2 Nisan 2001 tarihinde İstanbul’da Karadeniz'e sahildar ülkeler Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna tarafından imzalanmıştı.
Grup, Karadeniz bölgesinde, üye ülkelerin deniz kuvvetleri arasındaki işbirliğini artırma yoluyla barış ve istikrarın güçlendirilmesini amaçlıyor.
BLACKSEAFOR’un görevleri arasında arama ve kurtarma harekâtı, insani yardım harekâtı ve mayın karşı tedbirleri harekâtı gösteriliyor.