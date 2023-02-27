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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/abd-hazine-bakani-yellen-ukrayna-125-milyar-dolarlik-ekonomik-yardimi-duyurdu-1067573810.html
ABD Hazine Bakanı Yellen, Ukrayna'ya 1 milyar 250 milyon dolarlık ekonomik yardımı duyurdu
ABD Hazine Bakanı Yellen, Ukrayna'ya 1 milyar 250 milyon dolarlık ekonomik yardımı duyurdu
ABD Hazine Bakanı Yellen, Ukrayna’ya daha önce vaad edilen 9 milyar 900 milyon dolarlık ekonomik yardımın 1 milyar 250 milyon dolarlık ilk diliminin... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
janet yellen
abd
ukrayna
ukrayna krizi
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, görüştüğü Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile, “2023’ün üçüncü çeyreğinin sonuna kadar sağlanacak toplam 9.9 milyar dolarlık bütçe yardımı paketinin 1.25 milyar dolarlık dilimi dahil” ekonomik yardımı değerlendirdiler.Yellen’in Zelenskiy ile görüşmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Washington’un şu ana kadar Kiev’e 14 milyar dolarlık ekonomik yardım sağladığı kaydedilerek, “Önümüzdeki aylarda en az 8 milyar dolarlık ekonomik yardım daha tahsis edilecek” ifadesine yer verildi.Yellen, ABD’nin Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceği sözünü verdi.
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janet yellen, abd, ukrayna, ukrayna krizi
janet yellen, abd, ukrayna, ukrayna krizi

ABD Hazine Bakanı Yellen, Ukrayna'ya 1 milyar 250 milyon dolarlık ekonomik yardımı duyurdu

22:08 27.02.2023 (güncellendi: 22:11 27.02.2023)
© AP Photo / Cliff OwenFed Başkanı Janet Yellen
Fed Başkanı Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Cliff Owen
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ABD Hazine Bakanı Yellen, Ukrayna’ya daha önce vaad edilen 9 milyar 900 milyon dolarlık ekonomik yardımın 1 milyar 250 milyon dolarlık ilk diliminin iletildiğini belirtti.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, görüştüğü Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile, “2023’ün üçüncü çeyreğinin sonuna kadar sağlanacak toplam 9.9 milyar dolarlık bütçe yardımı paketinin 1.25 milyar dolarlık dilimi dahil” ekonomik yardımı değerlendirdiler.
Yellen’in Zelenskiy ile görüşmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Washington’un şu ana kadar Kiev’e 14 milyar dolarlık ekonomik yardım sağladığı kaydedilerek, “Önümüzdeki aylarda en az 8 milyar dolarlık ekonomik yardım daha tahsis edilecek” ifadesine yer verildi.
Yellen, ABD’nin Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceği sözünü verdi.
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