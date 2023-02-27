https://sputniknews.com.tr/20230227/abd-hazine-bakani-yellen-ukrayna-125-milyar-dolarlik-ekonomik-yardimi-duyurdu-1067573810.html
ABD Hazine Bakanı Yellen, Ukrayna'ya 1 milyar 250 milyon dolarlık ekonomik yardımı duyurdu
ABD Hazine Bakanı Yellen, Ukrayna'ya 1 milyar 250 milyon dolarlık ekonomik yardımı duyurdu
ABD Hazine Bakanı Yellen, Ukrayna’ya daha önce vaad edilen 9 milyar 900 milyon dolarlık ekonomik yardımın 1 milyar 250 milyon dolarlık ilk diliminin... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T22:08+0300
2023-02-27T22:08+0300
2023-02-27T22:11+0300
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, görüştüğü Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile, “2023’ün üçüncü çeyreğinin sonuna kadar sağlanacak toplam 9.9 milyar dolarlık bütçe yardımı paketinin 1.25 milyar dolarlık dilimi dahil” ekonomik yardımı değerlendirdiler.Yellen’in Zelenskiy ile görüşmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Washington’un şu ana kadar Kiev’e 14 milyar dolarlık ekonomik yardım sağladığı kaydedilerek, “Önümüzdeki aylarda en az 8 milyar dolarlık ekonomik yardım daha tahsis edilecek” ifadesine yer verildi.Yellen, ABD’nin Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceği sözünü verdi.
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janet yellen, abd, ukrayna, ukrayna krizi
janet yellen, abd, ukrayna, ukrayna krizi
ABD Hazine Bakanı Yellen, Ukrayna'ya 1 milyar 250 milyon dolarlık ekonomik yardımı duyurdu
22:08 27.02.2023 (güncellendi: 22:11 27.02.2023) Abone ol
ABD Hazine Bakanı Yellen, Ukrayna’ya daha önce vaad edilen 9 milyar 900 milyon dolarlık ekonomik yardımın 1 milyar 250 milyon dolarlık ilk diliminin iletildiğini belirtti.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, görüştüğü Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile, “2023’ün üçüncü çeyreğinin sonuna kadar sağlanacak toplam 9.9 milyar dolarlık bütçe yardımı paketinin 1.25 milyar dolarlık dilimi dahil” ekonomik yardımı değerlendirdiler.
Yellen’in Zelenskiy ile görüşmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Washington’un şu ana kadar Kiev’e 14 milyar dolarlık ekonomik yardım sağladığı kaydedilerek, “Önümüzdeki aylarda en az 8 milyar dolarlık ekonomik yardım daha tahsis edilecek” ifadesine yer verildi.
Yellen, ABD’nin Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceği sözünü verdi.