https://sputniknews.com.tr/20230227/abd-hazine-bakani-yellen-ukrayna-125-milyar-dolarlik-ekonomik-yardimi-duyurdu-1067573810.html

ABD Hazine Bakanı Yellen, Ukrayna'ya 1 milyar 250 milyon dolarlık ekonomik yardımı duyurdu

ABD Hazine Bakanı Yellen, Ukrayna'ya 1 milyar 250 milyon dolarlık ekonomik yardımı duyurdu

ABD Hazine Bakanı Yellen, Ukrayna’ya daha önce vaad edilen 9 milyar 900 milyon dolarlık ekonomik yardımın 1 milyar 250 milyon dolarlık ilk diliminin... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T22:08+0300

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ukrayna krizi

janet yellen

abd

ukrayna

ukrayna krizi

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, görüştüğü Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile, “2023’ün üçüncü çeyreğinin sonuna kadar sağlanacak toplam 9.9 milyar dolarlık bütçe yardımı paketinin 1.25 milyar dolarlık dilimi dahil” ekonomik yardımı değerlendirdiler.Yellen’in Zelenskiy ile görüşmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Washington’un şu ana kadar Kiev’e 14 milyar dolarlık ekonomik yardım sağladığı kaydedilerek, “Önümüzdeki aylarda en az 8 milyar dolarlık ekonomik yardım daha tahsis edilecek” ifadesine yer verildi.Yellen, ABD’nin Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceği sözünü verdi.

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