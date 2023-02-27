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Şenol Güneş'ten Bahçeli'nin 'seyircisiz oynama' sözlerine yanıt: Aşağılamadan sıyrılmamız lazım
Şenol Güneş'ten Bahçeli'nin 'seyircisiz oynama' sözlerine yanıt: Aşağılamadan sıyrılmamız lazım
Şenol Güneş, kulüp üyeliğinden istifa eden MHP lideri Bahçeli'nin 'seyircisiz oynama' sözlerine yanıt verdi. Güneş, "Suçlama, aşağılama, yok etme, bunlardan... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T16:06+0300
2023-02-27T17:01+0300
spor
şenol güneş
slogan
devlet bahçeli
maç
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 0-0 biten Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından bir muhabirin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleriyle ilgili sorusuna yanıt verdi.Bahçeli, Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesinde atılan sloganlar nedeniyle takımı hedef alarak, "Türkiyemiz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur. Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır. Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir" açıklamasını yaptı.Bahçeli, Beşiktaş - Antalyaspor maçı sonrası da siyah-beyazlı kulüp üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.Basın toplantısında, "Öğretmen olan, öğretici olan Şenol Güneş'e sormak isterim. İnsanların umutsuz olduğu bir süreçte tekrar toparlanmaya bir ihtiyaç var, bizim de öğreticilere ihtiyacımız var. Bu kötü atmosferden çıkmak için hayatı normale çevirmemiz gerekiyor. Olumlu adımlar atılması açısından önerileriniz de oldu. Belki haberiniz olmayabilir ama karşılaşma esnasında 'Gerekirse seyircisiz de maçlar oynanmalı' denildi. Hayata dönmek açısından, sizin de öğretici olarak ifade ettiğiniz şeylerle, siyasilerin yaklaşımını nasıl buluyorsunuz" sorusu Şenol Güneş'e soruldu.'Bazen konular o kadar çirkin ifadelerle tartışılıyor ki orada konuşacak bir şey kalmıyor'Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini anlatan Güneş, Bahçeli'nin 'seyircisiz maç' sözleri üzerine şunları söyledi:"Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Acımız büyük. Ama iyi de bir şeyler gördük. Tek yürek olan bir Türkiye var. Çaresizlik gibi görünen dönemde bu olayı unutturmadan geleceğe adım atmak gerekiyor. Büyük bir acı yaşadık.Bu acı olay üzerinden bir şey aramayı doğru bulmuyorum, kavgayı hiç bulmuyorum. Daha fazla el ele vermek gerekir, daha fazla paylaşmak konuşmak gerekir. Karşılıklı fikir alışverişine herkesin ihtiyacı var. Ama her görüşümüzde bir suçlama, aşağılama, yok etmeden sıyrılmamız lazım. Sevgi, saygı, güven kaybolduğu zaman işin gittiği yol doğru değildir.Bazı kelimeler anlamını kaybetti. Umarım buna dönüş olur. Ülke olarak kendi düşmanımızı yaratmadan bunları bertaraf edebiliriz.Burada yetkililer, karar vericiler ya da aydın kesimde olanların mesajlarının iyi ve dikkatli verilmeli, bunun da iyi algılanması gerek. Aksi halde böyle kısır çekişme. Bazen konular o kadar çirkin ifadelerle tartışılıyor ki orada konuşacak bir şey kalmıyor.”
https://sputniknews.com.tr/20230226/mhp-lideri-devlet-bahceli-besiktas-uyeliginden-ayrildi--1067528474.html
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şenol güneş, slogan, devlet bahçeli, maç
şenol güneş, slogan, devlet bahçeli, maç

Şenol Güneş'ten Bahçeli'nin 'seyircisiz oynama' sözlerine yanıt: Aşağılamadan sıyrılmamız lazım

16:06 27.02.2023 (güncellendi: 17:01 27.02.2023)
© AAŞenol Güneş
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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Şenol Güneş, kulüp üyeliğinden istifa eden MHP lideri Bahçeli'nin 'seyircisiz oynama' sözlerine yanıt verdi. Güneş, "Suçlama, aşağılama, yok etme, bunlardan sıyrılmamız lazım" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 0-0 biten Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından bir muhabirin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözleriyle ilgili sorusuna yanıt verdi.
Bahçeli, Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesinde atılan sloganlar nedeniyle takımı hedef alarak, "Türkiyemiz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur. Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır. Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir" açıklamasını yaptı.
Bahçeli, Beşiktaş - Antalyaspor maçı sonrası da siyah-beyazlı kulüp üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
Basın toplantısında, "Öğretmen olan, öğretici olan Şenol Güneş'e sormak isterim. İnsanların umutsuz olduğu bir süreçte tekrar toparlanmaya bir ihtiyaç var, bizim de öğreticilere ihtiyacımız var. Bu kötü atmosferden çıkmak için hayatı normale çevirmemiz gerekiyor. Olumlu adımlar atılması açısından önerileriniz de oldu. Belki haberiniz olmayabilir ama karşılaşma esnasında 'Gerekirse seyircisiz de maçlar oynanmalı' denildi. Hayata dönmek açısından, sizin de öğretici olarak ifade ettiğiniz şeylerle, siyasilerin yaklaşımını nasıl buluyorsunuz" sorusu Şenol Güneş'e soruldu.

'Bazen konular o kadar çirkin ifadelerle tartışılıyor ki orada konuşacak bir şey kalmıyor'

Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini anlatan Güneş, Bahçeli'nin 'seyircisiz maç' sözleri üzerine şunları söyledi:
"Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Acımız büyük. Ama iyi de bir şeyler gördük. Tek yürek olan bir Türkiye var. Çaresizlik gibi görünen dönemde bu olayı unutturmadan geleceğe adım atmak gerekiyor. Büyük bir acı yaşadık.
Bu acı olay üzerinden bir şey aramayı doğru bulmuyorum, kavgayı hiç bulmuyorum. Daha fazla el ele vermek gerekir, daha fazla paylaşmak konuşmak gerekir. Karşılıklı fikir alışverişine herkesin ihtiyacı var. Ama her görüşümüzde bir suçlama, aşağılama, yok etmeden sıyrılmamız lazım. Sevgi, saygı, güven kaybolduğu zaman işin gittiği yol doğru değildir.
Bazı kelimeler anlamını kaybetti. Umarım buna dönüş olur. Ülke olarak kendi düşmanımızı yaratmadan bunları bertaraf edebiliriz.
Burada yetkililer, karar vericiler ya da aydın kesimde olanların mesajlarının iyi ve dikkatli verilmeli, bunun da iyi algılanması gerek. Aksi halde böyle kısır çekişme. Bazen konular o kadar çirkin ifadelerle tartışılıyor ki orada konuşacak bir şey kalmıyor.”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
POLİTİKA
MHP lideri Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı
Dün, 21:21
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