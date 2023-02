https://sputniknews.com.tr/20230227/sanatin-deprem-seferberligi-akmde-sahnelenecek-richardin-gelirleri-afetzedelerle-paylasilacak-1067555234.html

Sanatın deprem seferberliği: Tiyatrolar bilet gelirlerini bağışlıyor

Shakespare’in ölümsüz eseri III. Richard’ın Okan Bayülgen tarafından yeniden uyarlaması olan Richard, 5 ve 19 Mart’ta Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T14:19+0300

2023-02-27T14:19+0300

2023-02-27T14:28+0300

Sahnelendiği günden beri büyük beğeni kazanan Richard, 5 ve 19 Mart’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşacak. Kabare Dada ve Net Sanat tarafından hayata geçirilen oyunun kadrosunda Okan Bayülgen’e başka oyuncular ve canlı müzik performansıyla müzisyenler eşlik ediyor. Bilet gelirlerinin depremzedelerle paylaşılacağı oyunun sonunda, Richard’da sahne alan tüm oyuncuların katılacağı bir söyleşi de gerçekleştirilecek.Oyunun konusuRichard oyununda; 2012 senesinde İngiltere Kralı III. Richard'ın kemikleri Londra’da bir otoparkta bulunur. İskeletin adli tıp uzmanlarınca araştırılıp, kanıtlanması uzun bir zaman alacaktır. Tam o sıralarda küçük bir tiyatro topluluğu ise Shakespeare’in en önemli eserlerinden III. Richard oyununun provalarını yapmaktadır. Olaylar, polis tarafından aranan birinin tiyatroya sığınması ile rayından çıkar. Kendini Richard olarak tanıtan ve var olan düzene, sanatın mevcut kurumsal, etik ve hiyerarşik yapısına karşı olan bu adam, önce III. Richard rolünü, daha sonra da yönetmen koltuğunu ele geçirir. Bir yandan hoşgörülü ve demokrat sanatçıların desteğini alırken, diğer yandan tiyatronun çatısından insanların özel hayatlarına kadar her şeyi yıkarak sahneye alışılagelmemiş bir prodüksiyon koyacaktır.Jay-Jay Johanson konserleri ekim ayına ertelendiÖte yandan İsveçli şarkıcı Jay-Jay Johanson'un şubat ayında gerçekleşmesi planlanan iki konseri, deprem felaketi sebebiyle ekim ayına ertelendi.Jay-Jay Johanson, 20 Ekim Cuma gecesi Ankara'da Milyon Performance Hall'da, 21 Ekim Cumartesi gecesi ise İstanbul'da Dorock XL Fitaş Sahnesi'nde sahne alacak.Müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan ve yayınladığı her albümde farklı müzik türlerini deneyimleyen Jay-Jay Johanson, trip-hop’tan electro-clash’e, downtempo’dan indie’ye oldukça zengin bir repertuara sahip.1996 yılından beri müzik dünyasının içinde olan, verdiği konserlerle Türkiye’de de geniş kitlelere ulaşan Johanson, Believe In Us, So Tell the Girls That I'm Back In Town, Mr. Fredrikson, On The Radio, Time Will Show Me gibi başarılı şarkılara imza attı. Sanatçı, konserlerinde, geçtiğimiz yıl yayınlanan son albümü 'Rorschach Test'ten şarkıların dışında, sevilen klasiklerini de seslendirecek.

