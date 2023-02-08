https://sputniknews.com.tr/20230208/dunyaca-unlu-isimler-turkiyeye-yardim-cagrisi-yaparak-destek-veriyor-1066759576.html
Dünyaca ünlü isimler, Türkiye'ye yardım çağrısı yaparak destek veriyor
Dünyaca ünlü isimler, Türkiye'ye yardım çağrısı yaparak destek veriyor
Kültür sanat hayatının dünyaca ünlü isimleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada Türkiye'ye taziye mesajları yayınlıyor. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T17:13+0300
2023-02-08T17:13+0300
2023-02-08T17:13+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
yardım
bella hadid
gigi hadid
jimmy fallon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066759413_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7e66f0566458f6ff17965a5f0daec84b.jpg
ABD'li ünlü model Gigi Hadid, Instagram'daki yaklaşık 77 milyon takipçisiyle UNICEF'in depremden etkilenen çocuklara yönelik yardım kampanyasını paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen herkes için üzgünüm" ifadelerini kullandı. UNICEF'in bundan önceki afet yardım faaliyetlerindeki başarısına değinen Hadid, takipçilerini yardım kampanyasına destek vermeye çağırdı. Kardeşi Bella Hadid de Türkiye ve Suriye'de etkili olan depreme ilişkin çeşitli bilgilere yer vererek, "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum" değerlendirmesinde bulundu. Güney Koreli müzisyen Siwon Choi de Twitter hesabında, "Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen yıkıcı depremlerde sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimi iletiyorum. Özellikle ailesini kaybeden ve bu korku altında yaşayan çocuklar için üzülüyorum" yorumunu yaptı. "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki performansıyla tanınan ABD'li oyuncu Elijah Wood, Twitter paylaşımında depremlerin harap edici olduğuna vurgu yaparak, "Kalbim, Türk ve Suriye halklarından yana" dedi. Güney Kore asıllı ABD'li rapçi Jay Park, sosyal medya hesaplarında Türkiye'ye destek mesajı verirken, "Herkesin iyi olması için dua ediyorum" açıklamasını yaptı. ABD'li komedyen ve sunucu Jimmy Fallon, dün sunduğu "The Tonight Show" programının başında UNICEF'in Türkiye ve Suriye'deki yardım kampanyasına dikkati çekti. Fallon, "UNICEF şu an Suriye ve Türkiye'deki dostlarımıza yardım etmek üzere sahada. Temiz su, gıda ve çok daha fazla ihtiyaç malzemesini temin ediyorlar." dedi. İzleyenleri "unicefusa.org/tonightshow" adresi üzerinden bağış yapmaya çağıran Fallon, "En ufak yardım bile işe yarar" sözlerini paylaştı.İtalyan oyuncu Michele Morone, "#helpturkey" etiketiyle yardım çağrısı yaparak, deprem bağışı kabul eden kurumların sayfalarını Instagram hesabına taşıdı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066759413_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_bc5bcc17666a654b5881c31c59a74543.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, yardım, bella hadid, gigi hadid, jimmy fallon
deprem, yardım, bella hadid, gigi hadid, jimmy fallon
Dünyaca ünlü isimler, Türkiye'ye yardım çağrısı yaparak destek veriyor
Abone ol
Kültür sanat hayatının dünyaca ünlü isimleri, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada Türkiye'ye taziye mesajları yayınlıyor.
ABD'li ünlü model Gigi Hadid, Instagram'daki yaklaşık 77 milyon takipçisiyle UNICEF'in depremden etkilenen çocuklara yönelik yardım kampanyasını paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen herkes için üzgünüm" ifadelerini kullandı. UNICEF'in bundan önceki afet yardım faaliyetlerindeki başarısına değinen Hadid, takipçilerini yardım kampanyasına destek vermeye çağırdı.
Kardeşi Bella Hadid de Türkiye ve Suriye'de etkili olan depreme ilişkin çeşitli bilgilere yer vererek, "Bütün vücudumda dondurucu bir his var. Etkilenen herkes için çok üzgünüm ve dua ediyorum. Haberler korkunç ve gerçekten kemiklerimi sarsıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Güney Koreli müzisyen Siwon Choi de Twitter hesabında, "Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen yıkıcı depremlerde sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimi iletiyorum. Özellikle ailesini kaybeden ve bu korku altında yaşayan çocuklar için üzülüyorum" yorumunu yaptı.
"Yüzüklerin Efendisi" filmindeki performansıyla tanınan ABD'li oyuncu Elijah Wood, Twitter paylaşımında depremlerin harap edici olduğuna vurgu yaparak, "Kalbim, Türk ve Suriye halklarından yana" dedi.
Güney Kore asıllı ABD'li rapçi Jay Park, sosyal medya hesaplarında Türkiye'ye destek mesajı verirken, "Herkesin iyi olması için dua ediyorum" açıklamasını yaptı.
ABD'li komedyen ve sunucu Jimmy Fallon, dün sunduğu "The Tonight Show" programının başında UNICEF'in Türkiye ve Suriye'deki yardım kampanyasına dikkati çekti. Fallon, "UNICEF şu an Suriye ve Türkiye'deki dostlarımıza yardım etmek üzere sahada. Temiz su, gıda ve çok daha fazla ihtiyaç malzemesini temin ediyorlar." dedi. İzleyenleri "unicefusa.org/tonightshow" adresi üzerinden bağış yapmaya çağıran Fallon, "En ufak yardım bile işe yarar" sözlerini paylaştı.
İtalyan oyuncu Michele Morone, "#helpturkey" etiketiyle yardım çağrısı yaparak, deprem bağışı kabul eden kurumların sayfalarını Instagram hesabına taşıdı.