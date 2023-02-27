https://sputniknews.com.tr/20230227/rusyada-orumcek-agi-proteinleri-bazinda-cildi-iyilestiren-ve-genclestiren-krem-gelistirildi-1067577360.html

Rusya'da örümcek ağı proteinleri bazında cildi iyileştiren ve gençleştiren krem geliştirildi

Rusya'da örümcek ağı proteinleri bazında cildi iyileştiren ve gençleştiren krem geliştirildi

Rusya'da küresel ekonominin temeli haline gelebilecek geleceğe dönük teknolojik pazarlar ve endüstriler geliştirmek için kurulan Ulusal Teknolojik Girişim... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T23:58+0300

2023-02-27T23:58+0300

2023-02-28T00:06+0300

yaşam

örümcek

krem

yaşlılık karşıtı krem

rusya

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Ulusal Teknolojik Girişim platformu (NTİ) basın dairesinden Sputnik’e verilen bilgiye göre St. Petersburg’da bir öğrenci girişimi, cildi iyileştiren ve gençleştiren örümcek ağı bazlı proteinler içeren benzersiz bir krem geliştirdi.Kurumun konuya ilişkin açıklamada, “ITMO Üniversitesi’nden SilkIns girişimi kremlere eklenen, hücre içi süreçlerin uyarılması sayesinde kesikleri iyileştiren ve bir ila iki hafta içinde cilt kusurlarını ve akneleri ortadan kaldıran örümcek ağı bazlı proteinler geliştirdi. Çözüm üzerindeki çalışmalar, ‘Üniversite Teknolojik Girişimcilik Platformu’ adlı federal proje hızlandırıcısı çerçevesinde yürütülüyor” ifadelerine yer verildi.Çalışmanın temelini tarantulaların ve ipekböceklerinin ipeğinden elde edilen protein oluşturdu. Böcekler doğru işleme ile yapılacak kremde kullanılacak bir çözelti elde edilen özel bir malzeme türü sağlıyor. Aynı zamanda ortaya çıkan proteinlerin her biri yeni hücrelerin oluşum hızını arttıtıyor.Geliştiricilere göre bu bileşime sahip krem kesikleri ve yanıkları iyileştiriyor, pigment lekelerini gideriyor ve birkaç hafta içinde cildi canlandırıp gençleştiriyor. Çalışma ‘in vitro’ incelemesinden geçti ve etkinliğini kanıtladı.Girişimin kurucusu Daudi Dauddin, “Bugün piyasada çok sayıda yabancı rejeneratif kozmetik üreticisi var, yaklaşık yüzde 80. Bu nedenle kendi Rus ürünümüzü yaratmaya karar verdik. Bu önemli, zira ekoloji yıldan yıla bozuluyor ve insan vücudundaki en büyük organ olan cilt, çok büyük miktarda hasara ve dış etkilere maruz kalıyor” açıklamasında bulundu.Şirket şimdiden ilk ürün hattını hazırladı ve şu anda Rusya'da patent alma işlemlerini sürdürüyor. Girişim yaz aylarında protein üretimi için kendi laboratuvarını açmayı ve uluslararası patent başvurusunda bulunmayı planlıyor.

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örümcek, krem, yaşlılık karşıtı krem, rusya