https://sputniknews.com.tr/20230227/rus-istihbarat-direktorunden-cia-baskaninin-ankaradaki-gorusmelerine-iliskin-soylediklerine-yanit-1067562901.html
Rus İstihbarat Direktörü’nden CIA Başkanı’nın Ankara’daki görüşmelerine ilişkin söylediklerine yanıt
Rus İstihbarat Direktörü’nden CIA Başkanı’nın Ankara’daki görüşmelerine ilişkin söylediklerine yanıt
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, CIA Direktörü Burns’ün Rus tarafının ‘meydan okurcasına’ tutumu ile ilgili sözleri üzerine, “Ankara'daki... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T16:17+0300
2023-02-27T16:17+0300
2023-02-27T16:17+0300
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sergey narışkin
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’ün ABD’li ve Rus istihbarat yetkililerinin en son Ankara’da yaptıkları toplantıda Rus tarafının meydan okurcasına ve küstahça tutum ortaya koyduğu yönündeki sözlerine Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin’den yanıt geldi.İki buçuk saatten fazla süren görüşmenin rahat bir ortamda gerçekleştiğine ve anlam yüklü olduğuna dikkat çeken Narışkin, “Ve bu, taraflardan biri meydan okurcasına, kaba, küstahça davransaydı toplantının bu kadar sürmesi çok zor olurdu” vurgusunu yaptı.Narışkin ayrıca Burns'e ‘hem çok deneyimli, becerikli bir diplomat hem de Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü görevinde belki de henüz pek fazla deneyimi olmayan bir meslektaşı olarak’ saygı duyduğunu sözlerine ekledi.CIA Direktörü Burns, Rus meslektaşı ile geçen sonbaharda Ankara’da yaptığı görüşmenin ‘oldukça moral bozucu’ olduğunu söyleyerek, “Ayrıca Sayın Narışkin’in çok meydan okuyan bir tavrı vardı. Meydan okuma ve kibir duygusu” diye anlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230226/soygu-ukraynada-ne-kadar-ilerleyecegimizi-kieve-iletilen-silahlarin-menziline-gore-belirleyecegiz-1067519302.html
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rusya, ukrayna, abd, cia, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin, william burns
rusya, ukrayna, abd, cia, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin, william burns
Rus İstihbarat Direktörü’nden CIA Başkanı’nın Ankara’daki görüşmelerine ilişkin söylediklerine yanıt
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, CIA Direktörü Burns’ün Rus tarafının ‘meydan okurcasına’ tutumu ile ilgili sözleri üzerine, “Ankara'daki toplantıda birileri ‘meydan okurcasına, kaba, küstahça’ davranmış olsaydı toplantının iki buçuk saat sürmesinin zor olurdu” açıklamasında bulundu.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’ün ABD’li ve Rus istihbarat yetkililerinin en son Ankara’da yaptıkları toplantıda Rus tarafının meydan okurcasına ve küstahça tutum ortaya koyduğu yönündeki sözlerine Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin’den yanıt geldi.
İki buçuk saatten fazla süren görüşmenin rahat bir ortamda gerçekleştiğine ve anlam yüklü olduğuna dikkat çeken Narışkin, “Ve bu, taraflardan biri meydan okurcasına, kaba, küstahça davransaydı toplantının bu kadar sürmesi çok zor olurdu” vurgusunu yaptı.
Narışkin ayrıca Burns'e ‘hem çok deneyimli, becerikli bir diplomat hem de Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü görevinde belki de henüz pek fazla deneyimi olmayan bir meslektaşı olarak’ saygı duyduğunu sözlerine ekledi.
CIA Direktörü Burns, Rus meslektaşı ile geçen sonbaharda Ankara’da yaptığı görüşmenin ‘oldukça moral bozucu’ olduğunu söyleyerek, “Ayrıca Sayın Narışkin’in çok meydan okuyan bir tavrı vardı. Meydan okuma ve kibir duygusu” diye anlatmıştı.