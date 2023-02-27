https://sputniknews.com.tr/20230227/rus-istihbarat-direktorunden-cia-baskaninin-ankaradaki-gorusmelerine-iliskin-soylediklerine-yanit-1067562901.html

Rus İstihbarat Direktörü’nden CIA Başkanı’nın Ankara’daki görüşmelerine ilişkin söylediklerine yanıt

Rus İstihbarat Direktörü’nden CIA Başkanı’nın Ankara’daki görüşmelerine ilişkin söylediklerine yanıt

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, CIA Direktörü Burns’ün Rus tarafının ‘meydan okurcasına’ tutumu ile ilgili sözleri üzerine, “Ankara'daki... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T16:17+0300

2023-02-27T16:17+0300

2023-02-27T16:17+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

abd

cia

rusya dış istihbart servisi (svr)

sergey narışkin

william burns

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101559/26/1015592638_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_c1efed7421703d878f0f98262d90f758.jpg

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns’ün ABD’li ve Rus istihbarat yetkililerinin en son Ankara’da yaptıkları toplantıda Rus tarafının meydan okurcasına ve küstahça tutum ortaya koyduğu yönündeki sözlerine Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin’den yanıt geldi.İki buçuk saatten fazla süren görüşmenin rahat bir ortamda gerçekleştiğine ve anlam yüklü olduğuna dikkat çeken Narışkin, “Ve bu, taraflardan biri meydan okurcasına, kaba, küstahça davransaydı toplantının bu kadar sürmesi çok zor olurdu” vurgusunu yaptı.Narışkin ayrıca Burns'e ‘hem çok deneyimli, becerikli bir diplomat hem de Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü görevinde belki de henüz pek fazla deneyimi olmayan bir meslektaşı olarak’ saygı duyduğunu sözlerine ekledi.CIA Direktörü Burns, Rus meslektaşı ile geçen sonbaharda Ankara’da yaptığı görüşmenin ‘oldukça moral bozucu’ olduğunu söyleyerek, “Ayrıca Sayın Narışkin’in çok meydan okuyan bir tavrı vardı. Meydan okuma ve kibir duygusu” diye anlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230226/soygu-ukraynada-ne-kadar-ilerleyecegimizi-kieve-iletilen-silahlarin-menziline-gore-belirleyecegiz-1067519302.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, abd, cia, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin, william burns