https://sputniknews.com.tr/20230226/soygu-ukraynada-ne-kadar-ilerleyecegimizi-kieve-iletilen-silahlarin-menziline-gore-belirleyecegiz-1067519302.html

Şoygu: Ukrayna’da ne kadar ilerleyeceğimizi Kiev'e iletilen silahların menziline göre belirleyeceğiz

Şoygu: Ukrayna’da ne kadar ilerleyeceğimizi Kiev'e iletilen silahların menziline göre belirleyeceğiz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyon sırasında nereye kadar ilerleyeceklerine kiev’e gönderilen silahların menziliyle... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T15:17+0300

2023-02-26T15:17+0300

2023-02-26T15:17+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sergey şoygu

silah tedariki

kiev

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rossiya-24 televizyonuna demecinde, Rus güçlerinin Ukrayna’da nereye kadar ilerleyeceklerine ilişkin soru karşısında, “Bu, Ukrayna’ya nasıl silahların gönderileceğine bağlı olarak değişir” dedi.Böylelikle Şoygu, Ukrayna’ya uzun menzilli silahlar gönderildikçe Rusya’nın bu silahları, menzillerinin kendi sınırlarına ulaşamayacağı uzaklığa kadar geri püskürteceğini belirtmiş oldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinin parlamentosu Federal Meclis üyelerine yönelik yaptığı konuşmada, “Ukrayna’ya Batı tarafından gönderilen silahların menzili ne kadar uzun olursa biz de bu tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzağa itmek zorunda kalacağız. Bu çok doğal” demişti.

rusya

ukrayna

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rusya, ukrayna, sergey şoygu, silah tedariki, kiev