https://sputniknews.com.tr/20230226/soygu-ukraynada-ne-kadar-ilerleyecegimizi-kieve-iletilen-silahlarin-menziline-gore-belirleyecegiz-1067519302.html
Şoygu: Ukrayna’da ne kadar ilerleyeceğimizi Kiev'e iletilen silahların menziline göre belirleyeceğiz
Şoygu: Ukrayna’da ne kadar ilerleyeceğimizi Kiev'e iletilen silahların menziline göre belirleyeceğiz
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyon sırasında nereye kadar ilerleyeceklerine kiev’e gönderilen silahların menziliyle... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T15:17+0300
2023-02-26T15:17+0300
2023-02-26T15:17+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey şoygu
silah tedariki
kiev
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rossiya-24 televizyonuna demecinde, Rus güçlerinin Ukrayna’da nereye kadar ilerleyeceklerine ilişkin soru karşısında, “Bu, Ukrayna’ya nasıl silahların gönderileceğine bağlı olarak değişir” dedi.Böylelikle Şoygu, Ukrayna’ya uzun menzilli silahlar gönderildikçe Rusya’nın bu silahları, menzillerinin kendi sınırlarına ulaşamayacağı uzaklığa kadar geri püskürteceğini belirtmiş oldu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinin parlamentosu Federal Meclis üyelerine yönelik yaptığı konuşmada, “Ukrayna’ya Batı tarafından gönderilen silahların menzili ne kadar uzun olursa biz de bu tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzağa itmek zorunda kalacağız. Bu çok doğal” demişti.
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rusya, ukrayna, sergey şoygu, silah tedariki, kiev
rusya, ukrayna, sergey şoygu, silah tedariki, kiev
Şoygu: Ukrayna’da ne kadar ilerleyeceğimizi Kiev'e iletilen silahların menziline göre belirleyeceğiz
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyon sırasında nereye kadar ilerleyeceklerine kiev’e gönderilen silahların menziliyle ilişkili olarak karar verileceğini belirtti. Şoygu, Rusya’nın söz konusu silahlardan kaynaklanacak tehdidi sınırlarına ulaşamayacağı şekilde uzaklaştıracağını kaydetti.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rossiya-24 televizyonuna demecinde, Rus güçlerinin Ukrayna’da nereye kadar ilerleyeceklerine ilişkin soru karşısında, “Bu, Ukrayna’ya nasıl silahların gönderileceğine bağlı olarak değişir” dedi.
Böylelikle Şoygu, Ukrayna’ya uzun menzilli silahlar gönderildikçe Rusya’nın bu silahları, menzillerinin kendi sınırlarına ulaşamayacağı uzaklığa kadar geri püskürteceğini belirtmiş oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinin parlamentosu Federal Meclis üyelerine yönelik yaptığı konuşmada, “Ukrayna’ya Batı tarafından gönderilen silahların menzili ne kadar uzun olursa biz de bu tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzağa itmek zorunda kalacağız. Bu çok doğal” demişti.