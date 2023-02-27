https://sputniknews.com.tr/20230227/psikolog-rica-etti-imam-afetzede-cocuklar-icin-cami-hoparlorunden-ali-babanin-ciftligini-soyledi-1067557195.html
Psikolog rica etti, imam afetzede çocuklar için cami hoparlöründen Ali Baba'nın Çiftliği'ni söyledi
Psikolog rica etti, imam afetzede çocuklar için cami hoparlöründen Ali Baba'nın Çiftliği'ni söyledi
Kahramanmaraş'ta eski imam Ömer Faruk, depremzede çocukları bir araya toplamak için hoparlörden 'Ali Baba'nın Çiftliği'ni söyledi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T14:33+0300
2023-02-27T14:33+0300
2023-02-27T14:37+0300
imam
psikolog
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Psikolog Amine Şentürk, depremzede çocukları bir araya toplayarak onlarla oyun oynamak ve deprem psikolojisinden uzaklaştırmak isteyince ona yardım eden, Abdülhamid Han Camii eski imamı oldu.OdaTV'nin haberine göre, depremzede çocuklara anons yapan Ömer Faruk isimli eski imam, hoparlörden 'Ali Baba'nın Çiftliği' şarkısını okuyunca ortaya bu görüntüler çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230227/besiktas-taraftari-depremzede-cocuklar-icin-sahaya-oyuncak-atti-1067549452.html
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imam, psikolog
Psikolog rica etti, imam afetzede çocuklar için cami hoparlöründen Ali Baba'nın Çiftliği'ni söyledi
14:33 27.02.2023 (güncellendi: 14:37 27.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ta eski imam Ömer Faruk, depremzede çocukları bir araya toplamak için hoparlörden 'Ali Baba'nın Çiftliği'ni söyledi.
Psikolog Amine Şentürk, depremzede çocukları bir araya toplayarak onlarla oyun oynamak ve deprem psikolojisinden uzaklaştırmak isteyince ona yardım eden, Abdülhamid Han Camii eski imamı oldu.
OdaTV'nin haberine göre, depremzede çocuklara anons yapan Ömer Faruk isimli eski imam, hoparlörden 'Ali Baba'nın Çiftliği' şarkısını okuyunca ortaya bu görüntüler çıktı.