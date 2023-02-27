https://sputniknews.com.tr/20230227/psikolog-rica-etti-imam-afetzede-cocuklar-icin-cami-hoparlorunden-ali-babanin-ciftligini-soyledi-1067557195.html

Psikolog rica etti, imam afetzede çocuklar için cami hoparlöründen Ali Baba'nın Çiftliği'ni söyledi

Psikolog rica etti, imam afetzede çocuklar için cami hoparlöründen Ali Baba'nın Çiftliği'ni söyledi

Kahramanmaraş'ta eski imam Ömer Faruk, depremzede çocukları bir araya toplamak için hoparlörden 'Ali Baba'nın Çiftliği'ni söyledi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T14:33+0300

2023-02-27T14:33+0300

2023-02-27T14:37+0300

imam

psikolog

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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Psikolog Amine Şentürk, depremzede çocukları bir araya toplayarak onlarla oyun oynamak ve deprem psikolojisinden uzaklaştırmak isteyince ona yardım eden, Abdülhamid Han Camii eski imamı oldu.OdaTV'nin haberine göre, depremzede çocuklara anons yapan Ömer Faruk isimli eski imam, hoparlörden 'Ali Baba'nın Çiftliği' şarkısını okuyunca ortaya bu görüntüler çıktı.

https://sputniknews.com.tr/20230227/besiktas-taraftari-depremzede-cocuklar-icin-sahaya-oyuncak-atti-1067549452.html

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imam, psikolog