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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/psikolog-rica-etti-imam-afetzede-cocuklar-icin-cami-hoparlorunden-ali-babanin-ciftligini-soyledi-1067557195.html
Psikolog rica etti, imam afetzede çocuklar için cami hoparlöründen Ali Baba'nın Çiftliği'ni söyledi
Psikolog rica etti, imam afetzede çocuklar için cami hoparlöründen Ali Baba'nın Çiftliği'ni söyledi
Kahramanmaraş'ta eski imam Ömer Faruk, depremzede çocukları bir araya toplamak için hoparlörden 'Ali Baba'nın Çiftliği'ni söyledi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T14:33+0300
2023-02-27T14:37+0300
imam
psikolog
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Psikolog Amine Şentürk, depremzede çocukları bir araya toplayarak onlarla oyun oynamak ve deprem psikolojisinden uzaklaştırmak isteyince ona yardım eden, Abdülhamid Han Camii eski imamı oldu.OdaTV'nin haberine göre, depremzede çocuklara anons yapan Ömer Faruk isimli eski imam, hoparlörden 'Ali Baba'nın Çiftliği' şarkısını okuyunca ortaya bu görüntüler çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20230227/besiktas-taraftari-depremzede-cocuklar-icin-sahaya-oyuncak-atti-1067549452.html
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imam, psikolog
imam, psikolog

Psikolog rica etti, imam afetzede çocuklar için cami hoparlöründen Ali Baba'nın Çiftliği'ni söyledi

14:33 27.02.2023 (güncellendi: 14:37 27.02.2023)
© DHACami hoparlörü
Cami hoparlörü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© DHA
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Kahramanmaraş'ta eski imam Ömer Faruk, depremzede çocukları bir araya toplamak için hoparlörden 'Ali Baba'nın Çiftliği'ni söyledi.
Psikolog Amine Şentürk, depremzede çocukları bir araya toplayarak onlarla oyun oynamak ve deprem psikolojisinden uzaklaştırmak isteyince ona yardım eden, Abdülhamid Han Camii eski imamı oldu.
OdaTV'nin haberine göre, depremzede çocuklara anons yapan Ömer Faruk isimli eski imam, hoparlörden 'Ali Baba'nın Çiftliği' şarkısını okuyunca ortaya bu görüntüler çıktı.
Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
SPOR
Beşiktaş taraftarı depremzede çocuklar için sahaya oyuncak attı
12:57
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