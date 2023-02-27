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https://sputniknews.com.tr/20230227/prof-dr-yalciner-istanbulun-3-bolgesinde-heyelana-bagli-tsunami-gorulebilir-1067543496.html
Prof. Dr. Yalçıner: İstanbul'un 3 bölgesinde heyelana bağlı tsunami görülebilir
Prof. Dr. Yalçıner: İstanbul'un 3 bölgesinde heyelana bağlı tsunami görülebilir
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Kıyı ve Deniz Mühendisliği Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, heyelana bağlı tsunaminin Yenikapı, Büyükçekmece... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T11:34+0300
2023-02-27T11:34+0300
türkiye
istanbul
deprem
tsunami
heyelan
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6 Şubat'ta Maraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından uzmanlar olası depremlere de işaret ederek önlemler alınması için çağrı yapıyor. Marmara da deprem beklenen bölgelerden biri. Uzmanların "Eli kulağında" dediği olası deprem için bir de tsunami uyarısı geldi. Milliyet'ten Zeynep Dilara Akyürek'e konuşan ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Kıyı ve Deniz Mühendisliği Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, heyelana bağlı tsunaminin Yenikapı, Büyükçekmece ve Tuzla açıklarında görülebileceğini söyledi. 'Tsunami ana bir tehlike değil'Prof. Dr. Yalçıner, "Deniz altı heyelanı hareketlenmezse oluşan tsunami çok büyük olmayacaktır" diye ekledi.Olası bir tsunamide dolgu alanların tehlikeli olduğunun üzerinde duran Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, coğrafi olarak kıyıya yakın düşük kotlu alanlar, Yenikapı’daki dolgu alan, Maltepe’deki etkinlik alanı, marinalar, tekne barınakları ve limanların tsunamide zarar görebileceğini açıkladı.Yalçıner, "Tsunami ana bir tehlike değil. Depremin habercisi yoktur, tsunaminin habercisi ise genellikle depremdir. Tsunamiden korkmamıza gerek yok çünkü habercisini biliyoruz. Önemli olan habercisinden kurtulmak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/odtu-insaat-muhendisligi-ogretim-uyesi-prof-dr-biniciden-istanbul-kuzeye-tasinsin-onerisi-1067540760.html
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istanbul, deprem, tsunami, heyelan
istanbul, deprem, tsunami, heyelan

Prof. Dr. Yalçıner: İstanbul'un 3 bölgesinde heyelana bağlı tsunami görülebilir

11:34 27.02.2023
© İHAİstanbul tsunami levha
İstanbul tsunami levha - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© İHA
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ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Kıyı ve Deniz Mühendisliği Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, heyelana bağlı tsunaminin Yenikapı, Büyükçekmece ve Tuzla açıklarında görülebileceğini söyledi. Yalçıner, "Tsunamiden korkmamıza gerek yok çünkü habercisini biliyoruz. Önemli olan habercisinden kurtulmak" dedi.
6 Şubat'ta Maraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından uzmanlar olası depremlere de işaret ederek önlemler alınması için çağrı yapıyor.
Marmara da deprem beklenen bölgelerden biri. Uzmanların "Eli kulağında" dediği olası deprem için bir de tsunami uyarısı geldi. Milliyet'ten Zeynep Dilara Akyürek'e konuşan ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Kıyı ve Deniz Mühendisliği Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, heyelana bağlı tsunaminin Yenikapı, Büyükçekmece ve Tuzla açıklarında görülebileceğini söyledi.

'Tsunami ana bir tehlike değil'

Prof. Dr. Yalçıner, "Deniz altı heyelanı hareketlenmezse oluşan tsunami çok büyük olmayacaktır" diye ekledi.Olası bir tsunamide dolgu alanların tehlikeli olduğunun üzerinde duran Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, coğrafi olarak kıyıya yakın düşük kotlu alanlar, Yenikapı’daki dolgu alan, Maltepe’deki etkinlik alanı, marinalar, tekne barınakları ve limanların tsunamide zarar görebileceğini açıkladı.
Yalçıner, "Tsunami ana bir tehlike değil. Depremin habercisi yoktur, tsunaminin habercisi ise genellikle depremdir. Tsunamiden korkmamıza gerek yok çünkü habercisini biliyoruz. Önemli olan habercisinden kurtulmak" dedi.
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
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