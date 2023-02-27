https://sputniknews.com.tr/20230227/prof-dr-yalciner-istanbulun-3-bolgesinde-heyelana-bagli-tsunami-gorulebilir-1067543496.html

Prof. Dr. Yalçıner: İstanbul'un 3 bölgesinde heyelana bağlı tsunami görülebilir

Prof. Dr. Yalçıner: İstanbul'un 3 bölgesinde heyelana bağlı tsunami görülebilir

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Kıyı ve Deniz Mühendisliği Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, heyelana bağlı tsunaminin Yenikapı, Büyükçekmece... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T11:34+0300

2023-02-27T11:34+0300

2023-02-27T11:34+0300

türkiye

istanbul

deprem

tsunami

heyelan

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6 Şubat'ta Maraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından uzmanlar olası depremlere de işaret ederek önlemler alınması için çağrı yapıyor. Marmara da deprem beklenen bölgelerden biri. Uzmanların "Eli kulağında" dediği olası deprem için bir de tsunami uyarısı geldi. Milliyet'ten Zeynep Dilara Akyürek'e konuşan ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Kıyı ve Deniz Mühendisliği Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, heyelana bağlı tsunaminin Yenikapı, Büyükçekmece ve Tuzla açıklarında görülebileceğini söyledi. 'Tsunami ana bir tehlike değil'Prof. Dr. Yalçıner, "Deniz altı heyelanı hareketlenmezse oluşan tsunami çok büyük olmayacaktır" diye ekledi.Olası bir tsunamide dolgu alanların tehlikeli olduğunun üzerinde duran Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, coğrafi olarak kıyıya yakın düşük kotlu alanlar, Yenikapı’daki dolgu alan, Maltepe’deki etkinlik alanı, marinalar, tekne barınakları ve limanların tsunamide zarar görebileceğini açıkladı.Yalçıner, "Tsunami ana bir tehlike değil. Depremin habercisi yoktur, tsunaminin habercisi ise genellikle depremdir. Tsunamiden korkmamıza gerek yok çünkü habercisini biliyoruz. Önemli olan habercisinden kurtulmak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230227/odtu-insaat-muhendisligi-ogretim-uyesi-prof-dr-biniciden-istanbul-kuzeye-tasinsin-onerisi-1067540760.html

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