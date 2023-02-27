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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/odtu-insaat-muhendisligi-ogretim-uyesi-prof-dr-biniciden-istanbul-kuzeye-tasinsin-onerisi-1067540760.html
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binici'den 'İstanbul kuzeye taşınsın' önerisi
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binici'den 'İstanbul kuzeye taşınsın' önerisi
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Barış Binici, İstanbul’a ilişkin "Şehri mümkün olduğunca kuzeye taşımalı ve burada iş imkanları... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T11:08+0300
2023-02-27T11:08+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
istanbul
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Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Barış Binici, depreme hazırlık için 'seferberlik' çağrısı yaptı.NTV’den Öykü Tüccar’ın haberine göre Binici, "Binalarımızın yaklaşık yüzde 3,5'u ya yıkıldı ya da yıkım kararı alındı. Bunu tüm Türkiye'ye geneline yansıtacak olursak. Türkiye genelinde can kaybına neden olmasını beklediğimiz bina sayısı 500-600 bin. İlk olarak çözülmesi gereken önlem can kaybının engellenmesi. Bunun için de deprem seferberliği gerekiyor" uyarısında bulundu.Hasarın en aza indirilmesi için bilim insanları, kamu, yerel yönetimler ve vatandaşların bir arada çalışması gerektiğini vurgulayan Binici, "Bilimin yapması gereken bu 500-600 bini 20 milyon noktanın içinden çekip bulmak. Bunu bulduktan sonra kamu otoritesinin yapması gereken gerekli finansal ayağı saptamak vatandaş için. Vatandaşın da buna gönüllü olması. Yani bu onun varlığıydı ama bu varlığı iyileştirmek için para harcaması gerekebilir." dedi.Binici, ODTÜ öğretim üyesi bilim insanlarının geliştirdiği ve bina içindekilerin ayrılmasına gerek kalmadan uygulanan 'Karbon Polimer Kaplama' ile binaların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.Olası bir İstanbul depreminde sıkışık yapılaşma nedeniyle yaşanabilecek felakete karşı uyarıda bulunan Binici, "İlk aşamada depremde can kurtarmak istiyoruz, yaşanabilir müdahale edilebilir şehirlere ihtiyacımız var. İstanbul örneğinde olduğu gibi bu durum mümkün değil. Mevcut haliyle arama kurtarma yapılamadığını düşünün sadece zaman ve erişim sebeplerinden can kaybettiğini düşünün" açıklamasında bulundu.Binici, İstanbul'da bina yıkım veya güçlendirme çalışmalarından önce, boşaltma çalışması yapılması gerektiğini söyledi.Binici, "İki şemalı yaklaşılmalı diye düşünüyorum. Biri dönüşüm, onun için şehri mümkün olduğunca kuzeye taşımak ve alanı boşaltmak, ikincisi de burada iş imkanları yaratmadan yapmak mümkün değil. Altyapıyı koymak vergi indirimleri cazibeler yaratmak ve şehri bir miktar boşaltmak. Sonra kötü durumdaki binalar için muhakkak güçlendirme alternatifi gerekiyor" dedi.
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türkiye, deprem, istanbul

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binici'den 'İstanbul kuzeye taşınsın' önerisi

11:08 27.02.2023
© AAİstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Barış Binici, İstanbul’a ilişkin "Şehri mümkün olduğunca kuzeye taşımalı ve burada iş imkanları yaratılmalı" önerilerinde bulundu.
Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Barış Binici, depreme hazırlık için 'seferberlik' çağrısı yaptı.
NTV’den Öykü Tüccar’ın haberine göre Binici, "Binalarımızın yaklaşık yüzde 3,5'u ya yıkıldı ya da yıkım kararı alındı. Bunu tüm Türkiye'ye geneline yansıtacak olursak. Türkiye genelinde can kaybına neden olmasını beklediğimiz bina sayısı 500-600 bin. İlk olarak çözülmesi gereken önlem can kaybının engellenmesi. Bunun için de deprem seferberliği gerekiyor" uyarısında bulundu.
Hasarın en aza indirilmesi için bilim insanları, kamu, yerel yönetimler ve vatandaşların bir arada çalışması gerektiğini vurgulayan Binici, "Bilimin yapması gereken bu 500-600 bini 20 milyon noktanın içinden çekip bulmak. Bunu bulduktan sonra kamu otoritesinin yapması gereken gerekli finansal ayağı saptamak vatandaş için. Vatandaşın da buna gönüllü olması. Yani bu onun varlığıydı ama bu varlığı iyileştirmek için para harcaması gerekebilir." dedi.
Binici, ODTÜ öğretim üyesi bilim insanlarının geliştirdiği ve bina içindekilerin ayrılmasına gerek kalmadan uygulanan 'Karbon Polimer Kaplama' ile binaların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Olası bir İstanbul depreminde sıkışık yapılaşma nedeniyle yaşanabilecek felakete karşı uyarıda bulunan Binici, "İlk aşamada depremde can kurtarmak istiyoruz, yaşanabilir müdahale edilebilir şehirlere ihtiyacımız var. İstanbul örneğinde olduğu gibi bu durum mümkün değil. Mevcut haliyle arama kurtarma yapılamadığını düşünün sadece zaman ve erişim sebeplerinden can kaybettiğini düşünün" açıklamasında bulundu.
Binici, İstanbul'da bina yıkım veya güçlendirme çalışmalarından önce, boşaltma çalışması yapılması gerektiğini söyledi.
Binici, "İki şemalı yaklaşılmalı diye düşünüyorum. Biri dönüşüm, onun için şehri mümkün olduğunca kuzeye taşımak ve alanı boşaltmak, ikincisi de burada iş imkanları yaratmadan yapmak mümkün değil. Altyapıyı koymak vergi indirimleri cazibeler yaratmak ve şehri bir miktar boşaltmak. Sonra kötü durumdaki binalar için muhakkak güçlendirme alternatifi gerekiyor" dedi.
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