https://sputniknews.com.tr/20230227/moldova-nato-uyeligi-gundemimizde-yok-1067539236.html

Moldova: NATO üyeliği gündemimizde yok

Moldova: NATO üyeliği gündemimizde yok

Moldova Meclis Başkanı İgor Grosu, ülkesinin NATO'ya katılma ihtimalinin şu an için gündemde olmadığını, ancak Ukrayna'daki devam eden ihtilaf nedeniyle... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T10:31+0300

2023-02-27T10:31+0300

2023-02-27T10:31+0300

ukrayna krizi

moldova

ukrayna

nato

maya sandu

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Moldova Meclis Başkanı İgor Grosu, Devlet Başkanı Maya Sandu'nun ülkenin güvenliğini teminat altına almak adına NATO'ya katılabileceği yönündeki mesajını değerlendirdi.Prime televizyonuna demeç veren Grosu, "Eğer bunu isteyip istemediğimiz, Moldova'nın NATO üyeliği konusunun gündeme gelip gelmediği hakkında açık konuşacak olursak, böyle bir konunun gündemde olmadığını söyleyebilirim" dedi.Grosu, bu açıklamayla ülkede halihazırda var olan 'tüm spekülasyonları ve histeriyi çürütmeyi' amaçladığını belirtti.'Güvenliğe daha fazla dikkat gösterilmeli'Aynı zamanda iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nden olan Grosu, Kişinev'in tarafsız kalacağını, fakat komşu ülke Ukrayna'da devam eden ihtilaf nedeniyle güvenliğe daha fazla dikkat gösterilmesi gerektiğini kaydetti.Meclis Başkanı, ayrıca ülkenin hava sahasının korunmasına ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekti.Geçen ay Politico'ya verdiği röportajda Kişinev'in NATO'ya katılma ihtimaline dair soruya yanıt veren Moldov lideri Sandu, "Kendimizi savunma kapasitemiz, bunu kendimiz yapıp yapamayacağımız ya da daha büyük bir ittifakın parçası olup olmayacağımız konusunda ciddi bir tartışma mevcut" yorumunu yapmıştı.Sandu, eğer ülke tarafsızlığından vazgeçme kararı alırsa bunun 'demokratik bir süreçle gerçekleşmesi gerektiğini' dile getirmişti.

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