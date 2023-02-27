https://sputniknews.com.tr/20230227/kulupler-birligi-vakfi-spor-kulupleri-siyasi-tartismalarin-parcasi-degildir-1067574012.html

Kulüpler Birliği Vakfı: Spor kulüpleri siyasi tartışmaların parçası değildir

Kulüpler Birliği Vakfı: Spor kulüpleri siyasi tartışmaların parçası değildir

Kulüpler Birliği Vakfı, spor kulüplerinin siyasi kurumlar olmadıklarını, futbolun birlik ve beraberlik ortaya koyulacak alanlar olması gerektiği yönünde... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

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2023-02-27T22:27+0300

spor

kulüpler birliği

kulüpler birliği vakfı

hükümet

istifa

taraftar

spor toto süper lig

açıklama

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Spor Toto Süper Lig müsabakalarında taraftarlar tarafından kullanılan 'hükümet istifa' sloganlarına ilişkin Kulüpler Birliği Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başta futbol olmak üzere sporun ve sporcunun gelişimine katkı vermek, uluslararası müsabakalarda ülkemizi başarı ile temsil etmek, sporseverlerin ve taraftarlarımızın gurur duyacağı takımlar kurarak seyir zevki ve sportif kalitesi yüksek müsabakaların oynandığı rekabetçi ligler teşekkül ettirmek kulüplerimizin öncelikli hedefi ve faaliyet alanıdır. Spor kulüpleri siyasi kurumlar olmadıkları gibi siyasi tartışmaların parçası da değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da spor dışında herhangi bir alandaki tartışmanın parçası haline getirilmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.'Sportif performansımızla konuşulmak istiyoruz'Kulüplerin, deprem felaketinde devletin ve milletin yanında olduğuna yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, "Kulüpler Birliği olarak devletin milletine, milletin devletine en fazla ihtiyacı olduğu, yüz yılın felaketini yaşadığımız bugünlerde ayrışma değil birleşmenin tarafında olmamız gerektiğini vazife kabul ettiğimizi vurguluyoruz. Futbolun muazzam gücünü bu acılı günlerimizde milletçe birlik beraberliğimizi daha da arttırmak, depremzedelerin yaralarını sarmak ve devletimize destek olmak için kullanmanın tam zamanıdır. Çünkü acımız, her türlü günlük siyasi tartışmaların üzerindedir. Ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diyor, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.Aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da bulunduğu birçok futbol kulübü de açıklamayı, "Tüm renklerimizle, var gücümüzle" mesajıyla tekrar paylaştı.

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kulüpler birliği, kulüpler birliği vakfı, hükümet, istifa, taraftar, spor toto süper lig, açıklama