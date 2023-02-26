https://sputniknews.com.tr/20230226/konyaspor-yas-gununde-yas-tutmak-yerine-cirkin-bir-siyasete-payanda-olanlari-kiniyoruz-1067530645.html

Konyaspor: Yas gününde yas tutmak yerine çirkin bir siyasete payanda olanları kınıyoruz

Konyaspor: Yas gününde yas tutmak yerine çirkin bir siyasete payanda olanları kınıyoruz

Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünlerde yer alan taraftarın 'hükümet istifa' sloganlarına Konyaspor'dan tepki geldi. Kulüpten... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T22:54+0300

2023-02-26T22:54+0300

2023-02-26T22:54+0300

konyaspor

spor

hükümet

istifa

slogan

akp

deprem

spor toto süper lig

kayserispor

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Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında taraftarların 'hükümet istifa' sloganları atmasına Kayserispor'un ardından Konyaspor yönetiminden de tepki geldi.Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:"Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, Büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır.Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde, depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon Büyük Türkiye ailesinin tarafındayız.Yas gününde yas tutmak yerine çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz."

https://sputniknews.com.tr/20230226/kayserispor-tribunlere-hakim-olmaya-calisan-kirli-siyaset-ve-zillete-karsiyiz-kiniyoruz-1067528367.html

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konyaspor, hükümet, istifa, slogan, akp, deprem, spor toto süper lig, kayserispor