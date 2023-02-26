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https://sputniknews.com.tr/20230226/konyaspor-yas-gununde-yas-tutmak-yerine-cirkin-bir-siyasete-payanda-olanlari-kiniyoruz-1067530645.html
Konyaspor: Yas gününde yas tutmak yerine çirkin bir siyasete payanda olanları kınıyoruz
Konyaspor: Yas gününde yas tutmak yerine çirkin bir siyasete payanda olanları kınıyoruz
Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünlerde yer alan taraftarın 'hükümet istifa' sloganlarına Konyaspor'dan tepki geldi. Kulüpten... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T22:54+0300
2023-02-26T22:54+0300
konyaspor
spor
hükümet
istifa
slogan
akp
deprem
spor toto süper lig
kayserispor
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Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında taraftarların 'hükümet istifa' sloganları atmasına Kayserispor'un ardından Konyaspor yönetiminden de tepki geldi.Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:"Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, Büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır.Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde, depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon Büyük Türkiye ailesinin tarafındayız.Yas gününde yas tutmak yerine çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz."
https://sputniknews.com.tr/20230226/kayserispor-tribunlere-hakim-olmaya-calisan-kirli-siyaset-ve-zillete-karsiyiz-kiniyoruz-1067528367.html
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konyaspor, hükümet, istifa, slogan, akp, deprem, spor toto süper lig, kayserispor
konyaspor, hükümet, istifa, slogan, akp, deprem, spor toto süper lig, kayserispor

Konyaspor: Yas gününde yas tutmak yerine çirkin bir siyasete payanda olanları kınıyoruz

22:54 26.02.2023
© Fotoğraf : DHAAtiker Konyaspor'dan TL simgeli forma
Atiker Konyaspor'dan TL simgeli forma - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© Fotoğraf : DHA
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Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünlerde yer alan taraftarın 'hükümet istifa' sloganlarına Konyaspor'dan tepki geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yas gününde yas tutmak yerine çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz" ifadesi yer aldı.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında taraftarların 'hükümet istifa' sloganları atmasına Kayserispor'un ardından Konyaspor yönetiminden de tepki geldi.
Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, Büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde, depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını acısı bilen 85 milyon Büyük Türkiye ailesinin tarafındayız.

Yas gününde yas tutmak yerine çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz."
Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
SPOR
Kayserispor: Tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete karşıyız, kınıyoruz
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