https://sputniknews.com.tr/20230226/kayserispor-tribunlere-hakim-olmaya-calisan-kirli-siyaset-ve-zillete-karsiyiz-kiniyoruz-1067528367.html

Kayserispor: Tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete karşıyız, kınıyoruz

Kayserispor: Tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete karşıyız, kınıyoruz

Kayserispor'dan tribünlerde yaşanan tezahürat olaylarıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Tribunlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T21:07+0300

2023-02-26T21:07+0300

2023-02-26T21:13+0300

kayserispor

spor

tribün

zillet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/19/1066160942_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_37042c74305eef420f72018c406ec1d4.jpg

Kayserispor'un resmi Twitter adresinden bir açıklama yayınlandı. Futbol karşılaşmalarında yaşanan tezahüratlarla ilgili yapılan bilgilendirmede "Kayserispor'un ve Kayserispor camiasının devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduğunu şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, tribunlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kayserispor, tribün, zillet