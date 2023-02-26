https://sputniknews.com.tr/20230226/kayserispor-tribunlere-hakim-olmaya-calisan-kirli-siyaset-ve-zillete-karsiyiz-kiniyoruz-1067528367.html
Kayserispor: Tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete karşıyız, kınıyoruz
Kayserispor: Tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete karşıyız, kınıyoruz
Kayserispor'dan tribünlerde yaşanan tezahürat olaylarıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Tribunlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T21:07+0300
2023-02-26T21:07+0300
2023-02-26T21:13+0300
kayserispor
spor
tribün
zillet
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Kayserispor'un resmi Twitter adresinden bir açıklama yayınlandı. Futbol karşılaşmalarında yaşanan tezahüratlarla ilgili yapılan bilgilendirmede "Kayserispor'un ve Kayserispor camiasının devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduğunu şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, tribunlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.
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kayserispor, tribün, zillet
kayserispor, tribün, zillet
Kayserispor: Tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete karşıyız, kınıyoruz
21:07 26.02.2023 (güncellendi: 21:13 26.02.2023) Abone ol
Kayserispor'dan tribünlerde yaşanan tezahürat olaylarıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Tribunlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Kayserispor'un resmi Twitter adresinden bir açıklama yayınlandı. Futbol karşılaşmalarında yaşanan tezahüratlarla ilgili yapılan bilgilendirmede "Kayserispor'un ve Kayserispor camiasının devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduğunu şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, tribunlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.