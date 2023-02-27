https://sputniknews.com.tr/20230227/kizilay-baskani-kiniktan-ahbapa-parayi-iade-edin-yorumuna-yanit-ona-da-bakariz-1067573390.html

Kızılay Başkanı Kınık'tan 'Ahbap'a parayı iade edin' yorumuna yanıt: Ona da bakarız

Kızılay Başkanı Kınık'tan 'Ahbap'a parayı iade edin' yorumuna yanıt: Ona da bakarız

Ahbap'a çadır satmasıyla gündeme gelen Türk Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık, söz konusu çadırların Ahbap'ın devreye girmemesi halinde AFAD'a bedelsiz... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

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kızılay

kerem kınık

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

ahbap derneği

çadır

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

ahmet hakan

cnn türk

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık, CNN Türk canlı yayınına katıldı. Depremzedelerin kullanımı için üretilen çadırların Ahbap'a satışının ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin hedefi olan Kınık, Ahmet Hakan'a, çadırların Ahbap yerine AFAD'a bedelsiz olarak verilmesinin planlandığını söyledi.Çadırların AFAD'a ücretsiz verileceğini söyleyen Kınık'a Ahmet Hakan, "Diyorsunuz ki AFAD'a parayla vermeyecektik, Ahbap'a parayla verdiniz. O zaman AHBAP'ın parasını iade edin iş bitsin sorun çözülsün" dedi. Kınık yanıt olarak, "Bakarız, ona da bakarız" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230227/haluk-levent-kizilaydan-sadece-cadir-degil-gida-da-satin-aldik-1067543665.html

kızılay

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kızılay, kerem kınık, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, çadır, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ahmet hakan, cnn türk