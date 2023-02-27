https://sputniknews.com.tr/20230227/kizilay-baskani-kiniktan-ahbapa-parayi-iade-edin-yorumuna-yanit-ona-da-bakariz-1067573390.html
Kızılay Başkanı Kınık'tan 'Ahbap'a parayı iade edin' yorumuna yanıt: Ona da bakarız
Kızılay Başkanı Kınık'tan 'Ahbap'a parayı iade edin' yorumuna yanıt: Ona da bakarız
Ahbap'a çadır satmasıyla gündeme gelen Türk Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık, söz konusu çadırların Ahbap'ın devreye girmemesi halinde AFAD'a bedelsiz... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T22:03+0300
2023-02-27T22:03+0300
2023-02-27T22:13+0300
kızılay
kerem kınık
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
ahbap derneği
çadır
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
ahmet hakan
cnn türk
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Kızılay Başkanı Kerem Kınık, CNN Türk canlı yayınına katıldı. Depremzedelerin kullanımı için üretilen çadırların Ahbap'a satışının ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin hedefi olan Kınık, Ahmet Hakan'a, çadırların Ahbap yerine AFAD'a bedelsiz olarak verilmesinin planlandığını söyledi.Çadırların AFAD'a ücretsiz verileceğini söyleyen Kınık'a Ahmet Hakan, "Diyorsunuz ki AFAD'a parayla vermeyecektik, Ahbap'a parayla verdiniz. O zaman AHBAP'ın parasını iade edin iş bitsin sorun çözülsün" dedi. Kınık yanıt olarak, "Bakarız, ona da bakarız" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230227/haluk-levent-kizilaydan-sadece-cadir-degil-gida-da-satin-aldik-1067543665.html
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kızılay, kerem kınık, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, çadır, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ahmet hakan, cnn türk
kızılay, kerem kınık, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ahbap derneği, çadır, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), ahmet hakan, cnn türk
Kızılay Başkanı Kınık'tan 'Ahbap'a parayı iade edin' yorumuna yanıt: Ona da bakarız
22:03 27.02.2023 (güncellendi: 22:13 27.02.2023) Abone ol
Ahbap'a çadır satmasıyla gündeme gelen Türk Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık, söz konusu çadırların Ahbap'ın devreye girmemesi halinde AFAD'a bedelsiz verileceğini söyledi. Kınık, moderatör Ahmet Hakan'ın "O zaman parayı iade edersiniz, değil mi?" yorumuna, "Bakarız, ona da bakarız" sözleriyle karşılık verdi.
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, CNN Türk canlı yayınına katıldı. Depremzedelerin kullanımı için üretilen çadırların Ahbap'a satışının ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin hedefi olan Kınık, Ahmet Hakan'a, çadırların Ahbap yerine AFAD'a bedelsiz olarak verilmesinin planlandığını söyledi.
Çadırların AFAD'a ücretsiz verileceğini söyleyen Kınık'a Ahmet Hakan, "Diyorsunuz ki AFAD'a parayla vermeyecektik, Ahbap'a parayla verdiniz. O zaman AHBAP'ın parasını iade edin iş bitsin sorun çözülsün" dedi. Kınık yanıt olarak, "Bakarız, ona da bakarız" ifadesini kullandı.