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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/haluk-levent-kizilaydan-sadece-cadir-degil-gida-da-satin-aldik-1067543665.html
Haluk Levent: Kızılay’dan sadece çadır değil gıda da satın aldık
Haluk Levent: Kızılay’dan sadece çadır değil gıda da satın aldık
Ahbap'ın Kızılay'dan çadır almasının ortaya çıkmasının ardından Haluk Levent Kızılay'dan konserve gıda ürünü de satın aldıklarını ifade etti. Levent, satışa... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T11:37+0300
2023-02-27T12:08+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
çadır
haluk levent
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Ahbap Derneği’nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent Fox TV’de katıldığı canlı yayında başında olduğu Ahbap’ın bölgeye götürdüğü yardımların ve Kızılay’dan alınan çadırlarla ilgili detayları paylaştı.Levent, tartışma konusu olan çadır satışıyla ilgili şunları söyledi:'Barbunya konserve aldık'Levent, Kızılay'dan gıda da satın aldıklarını belirtti ve "Kızılay’dan barbunya, konserve aldık. Muhatap ben miyim? Bir dakika bile önemli. Kızılay yönetimi karar alır, parayı iade eder. Onu ben bilemem.” dedi.'1 yıl bozulmayan gıda satın aldık'Katıldığı yayının ardından sosyal medya hesabından da duyuru yapan Levent "Canlı yayın bitti. Açıklamaya zaman kalmadı. Kızılay kurumunun alt iştiraki olan Kızılay Lojistik A.Ş den 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldık. Canlı yayın sonuna denk geldi. Bilginize" dedi.Kızılay Başkanı Kınık: Ahbap ile ticari ilişki Kızılay iştiraki şirket ileKızılay Başkanı Kınık, Haluk Levent'in paylaşımı üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve "Ahbap ile tesis edilen ticari ilişki de Kızılay Cemiyeti ile değil Kızılay iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir. En zor zamanlarda vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenilir gıda temini konusunda uzmanlaşmış kapasitesi ile hizmet verilmeye devam edilmektedir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230227/ahmet-hakan-felaketin-tam-gobeginde-cadir-satmak-da-nedir-1067537045.html
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deprem, çadır, haluk levent
deprem, çadır, haluk levent

Haluk Levent: Kızılay’dan sadece çadır değil gıda da satın aldık

11:37 27.02.2023 (güncellendi: 12:08 27.02.2023)
© AAHaluk Levent- AHBAP
Haluk Levent- AHBAP - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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Ahbap'ın Kızılay'dan çadır almasının ortaya çıkmasının ardından Haluk Levent Kızılay'dan konserve gıda ürünü de satın aldıklarını ifade etti. Levent, satışa yönelik eleştirilere "Bunların muhatabı ben değilim Kızılay yönetimi karar alır, parayı iade eder, ben orasını bilemem" diyerek cevap verdi.
Ahbap Derneği’nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent Fox TV’de katıldığı canlı yayında başında olduğu Ahbap’ın bölgeye götürdüğü yardımların ve Kızılay’dan alınan çadırlarla ilgili detayları paylaştı.
Levent, tartışma konusu olan çadır satışıyla ilgili şunları söyledi:
*"15 bin 250 adet çadır aldık. 2 bin 50'si Kızılay'dan alındı. 13 bin 200 tanesi de başka firmalardan alındı. 28 tanesinin faturasını yayınlayacaktık zaten. Arkadaşlar Kızılay’ın internet sitelerinden çadır sattığını görmüşler. Sitelerde var. Ankara Eczacılar Odası da almış biz niye almayalım?"

'Barbunya konserve aldık'

Levent, Kızılay'dan gıda da satın aldıklarını belirtti ve "Kızılay’dan barbunya, konserve aldık. Muhatap ben miyim? Bir dakika bile önemli. Kızılay yönetimi karar alır, parayı iade eder. Onu ben bilemem.” dedi.

'1 yıl bozulmayan gıda satın aldık'

Katıldığı yayının ardından sosyal medya hesabından da duyuru yapan Levent "Canlı yayın bitti. Açıklamaya zaman kalmadı. Kızılay kurumunun alt iştiraki olan Kızılay Lojistik A.Ş den 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldık. Canlı yayın sonuna denk geldi. Bilginize" dedi.

Kızılay Başkanı Kınık: Ahbap ile ticari ilişki Kızılay iştiraki şirket ile

Kızılay Başkanı Kınık, Haluk Levent'in paylaşımı üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve "Ahbap ile tesis edilen ticari ilişki de Kızılay Cemiyeti ile değil Kızılay iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir. En zor zamanlarda vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenilir gıda temini konusunda uzmanlaşmış kapasitesi ile hizmet verilmeye devam edilmektedir" dedi.
Mehmetçik İlkokulu'ndan seyyar berbere: Çadır kentlerde yaşama tutunmak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Ahmet Hakan: Felaketin tam göbeğinde çadır satmak da nedir?
09:44
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