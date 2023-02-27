https://sputniknews.com.tr/20230227/haluk-levent-kizilaydan-sadece-cadir-degil-gida-da-satin-aldik-1067543665.html

Haluk Levent: Kızılay’dan sadece çadır değil gıda da satın aldık

Haluk Levent: Kızılay’dan sadece çadır değil gıda da satın aldık

Ahbap'ın Kızılay'dan çadır almasının ortaya çıkmasının ardından Haluk Levent Kızılay'dan konserve gıda ürünü de satın aldıklarını ifade etti. Levent, satışa... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T11:37+0300

2023-02-27T11:37+0300

2023-02-27T12:08+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

çadır

haluk levent

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Ahbap Derneği’nin kurucusu ve başkanı Haluk Levent Fox TV’de katıldığı canlı yayında başında olduğu Ahbap’ın bölgeye götürdüğü yardımların ve Kızılay’dan alınan çadırlarla ilgili detayları paylaştı.Levent, tartışma konusu olan çadır satışıyla ilgili şunları söyledi:'Barbunya konserve aldık'Levent, Kızılay'dan gıda da satın aldıklarını belirtti ve "Kızılay’dan barbunya, konserve aldık. Muhatap ben miyim? Bir dakika bile önemli. Kızılay yönetimi karar alır, parayı iade eder. Onu ben bilemem.” dedi.'1 yıl bozulmayan gıda satın aldık'Katıldığı yayının ardından sosyal medya hesabından da duyuru yapan Levent "Canlı yayın bitti. Açıklamaya zaman kalmadı. Kızılay kurumunun alt iştiraki olan Kızılay Lojistik A.Ş den 30 bin adet 4 kişilik bir ailenin 3 öğünlük yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldık. Canlı yayın sonuna denk geldi. Bilginize" dedi.Kızılay Başkanı Kınık: Ahbap ile ticari ilişki Kızılay iştiraki şirket ileKızılay Başkanı Kınık, Haluk Levent'in paylaşımı üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve "Ahbap ile tesis edilen ticari ilişki de Kızılay Cemiyeti ile değil Kızılay iştiraki olan Kızılay Lojistik Şirketi ile geliştirilmiştir. En zor zamanlarda vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenilir gıda temini konusunda uzmanlaşmış kapasitesi ile hizmet verilmeye devam edilmektedir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230227/ahmet-hakan-felaketin-tam-gobeginde-cadir-satmak-da-nedir-1067537045.html

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