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İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
İzmir Körfezi'nde, saat 21.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
izmir
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Körfezi'nde, Foça ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, deniz yüzeyinin 14,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.İzmir Valisi Köşger'den açıklama: Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadıİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem nedeniyle can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilginin ulaşmadığını belirtti.Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230227/adiyamanda-41-buyuklugunde-deprem-1067570835.html
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izmir, deprem
izmir, deprem

İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

21:52 27.02.2023 (güncellendi: 22:03 27.02.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AA
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İzmir Körfezi'nde, saat 21.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Körfezi'nde, Foça ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, deniz yüzeyinin 14,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İzmir Valisi Köşger'den açıklama: Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem nedeniyle can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilginin ulaşmadığını belirtti.
Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sırasında Malatya-Adıyaman karayolunda derin çatlaklar oluştu. Yoğun şekilde çökmelerin olduğu yolda trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Dağlık alanlarda ise dev kayalar yolu kapatırken, ekipler yolu açmak için çalışma yürütüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
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