https://sputniknews.com.tr/20230227/izmir-korfezinde-41-buyuklugunde-deprem-1067573058.html
İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
İzmir Körfezi'nde, saat 21.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T21:52+0300
2023-02-27T21:52+0300
2023-02-27T22:03+0300
türkiye
izmir
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067573178_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dd085b837977d44f42295e38828aed53.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Körfezi'nde, Foça ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, deniz yüzeyinin 14,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.İzmir Valisi Köşger'den açıklama: Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadıİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem nedeniyle can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilginin ulaşmadığını belirtti.Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230227/adiyamanda-41-buyuklugunde-deprem-1067570835.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067573178_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2e831e63357f8de4024316efdf6d5f7a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, deprem
İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
21:52 27.02.2023 (güncellendi: 22:03 27.02.2023) Abone ol
İzmir Körfezi'nde, saat 21.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Körfezi'nde, Foça ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, deniz yüzeyinin 14,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İzmir Valisi Köşger'den açıklama: Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem nedeniyle can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilginin ulaşmadığını belirtti.
Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.