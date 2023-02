https://sputniknews.com.tr/20230227/izmir-korfezinde-41-buyuklugunde-deprem-1067573058.html

İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

İzmir Körfezi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

İzmir Körfezi'nde, saat 21.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T21:52+0300

2023-02-27T21:52+0300

2023-02-27T22:03+0300

türkiye

izmir

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1b/1067573178_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dd085b837977d44f42295e38828aed53.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir Körfezi'nde, Foça ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, deniz yüzeyinin 14,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.İzmir Valisi Köşger'den açıklama: Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadıİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem nedeniyle can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilginin ulaşmadığını belirtti.Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230227/adiyamanda-41-buyuklugunde-deprem-1067570835.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, deprem