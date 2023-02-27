Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem

© Sputnik / Sertaç Kayar Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sırasında Malatya-Adıyaman karayolunda derin çatlaklar oluştu. Yoğun şekilde çökmelerin olduğu yolda trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Dağlık alanlarda ise dev kayalar yolu kapatırken, ekipler yolu açmak için çalışma yürütüyor.