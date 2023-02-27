https://sputniknews.com.tr/20230227/adiyamanda-41-buyuklugunde-deprem-1067570835.html
Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da saat 19.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T19:45+0300
2023-02-27T19:45+0300
2023-02-27T19:46+0300
türkiye
adıyaman
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, 7,34 kilometre derinlikte meydana geldi.
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adıyaman
Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem
19:45 27.02.2023 (güncellendi: 19:46 27.02.2023) Abone ol
Adıyaman'da saat 19.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7,34 kilometre derinlikte meydana geldi.