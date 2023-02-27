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Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Adıyaman'da saat 19.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T19:45+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem, 7,34 kilometre derinlikte meydana geldi.
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Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde deprem

19:45 27.02.2023 (güncellendi: 19:46 27.02.2023)
© Sputnik / Sertaç KayarKahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sırasında Malatya-Adıyaman karayolunda derin çatlaklar oluştu. Yoğun şekilde çökmelerin olduğu yolda trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Dağlık alanlarda ise dev kayalar yolu kapatırken, ekipler yolu açmak için çalışma yürütüyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem sırasında Malatya-Adıyaman karayolunda derin çatlaklar oluştu. Yoğun şekilde çökmelerin olduğu yolda trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Dağlık alanlarda ise dev kayalar yolu kapatırken, ekipler yolu açmak için çalışma yürütüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Adıyaman'da saat 19.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gölbaşı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, 7,34 kilometre derinlikte meydana geldi.
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