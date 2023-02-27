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İstanbul'da deprem endişesi: Edirne'nin köylerine göç başladı
İstanbul'da deprem endişesi: Edirne'nin köylerine göç başladı
Deprem endişesi yaşayan çok sayıda İstanbullu, deprem riski az olarak açıklanan Edirne'nin zemini kayalıklardan oluşan köylerine taşınıyor. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T16:39+0300
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edirne
türkiye
göç
deprem
endişe
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Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan deprem, endişeleri beraberinde getirdi. Muhtemel İstanbul depremi son zamanlarda birkez daha gündeme geldi. Deprem endişesi yaşayan İstanbullular, alternatif arayışlara yöneldi.Fay hattına uzaklığı ve deprem riski az olduğu ifade edilen Edirne'nin rakımı yüksek zemini ise kayalıklardan oluşan köylerine talep arttı. İstanbul'da yaşayan çok sayıda vatandaş, bu köylerden arsa ve ev arayışına girdi.Edirne'nin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerine son haftalarda yoğun talep olduğunu açıklayan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği ikinci Başkanı Namık Babacan, İstanbul'dan gelenlerin yoğun ilgisiyle karşıya karşıya kaldıklarını söyledi.'Buradan tarla, bağ, bahçe ve arsa almak isteyen...'Talebin arttığı bu günlerde fahiş fiyatın önüne geçmek için emlakçılar olarak çaba sarf ettiklerinin de altını çizen Babacan, "Buradan tarla, bağ, bahçe ve arsa almak isteyen vatandaşlar baştan telefonla arayıp bilgi alıyorlar. Ardından ilk fırsatta Edirne'ye geliyorlar ve yüz yüze görüşüyoruz. Diğer emlakçı arkadaşlarımızın da görüştükleri var. Şu an emlakçı arkadaşlarımız ile görüşmeler yapıyoruz. Nerelerde bağ, bahçe ve arsa var diye belirliyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230224/istanbul-ici-goc-hareketliligi-riskli-bolgeler-terk-ediliyor-1067447196.html
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edirne, göç, deprem, endişe
edirne, göç, deprem, endişe

İstanbul'da deprem endişesi: Edirne'nin köylerine göç başladı

16:39 27.02.2023 (güncellendi: 16:52 27.02.2023)
© İHAEdirne
Edirne - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© İHA
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Deprem endişesi yaşayan çok sayıda İstanbullu, deprem riski az olarak açıklanan Edirne'nin zemini kayalıklardan oluşan köylerine taşınıyor.
Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan deprem, endişeleri beraberinde getirdi. Muhtemel İstanbul depremi son zamanlarda birkez daha gündeme geldi. Deprem endişesi yaşayan İstanbullular, alternatif arayışlara yöneldi.
Fay hattına uzaklığı ve deprem riski az olduğu ifade edilen Edirne'nin rakımı yüksek zemini ise kayalıklardan oluşan köylerine talep arttı. İstanbul'da yaşayan çok sayıda vatandaş, bu köylerden arsa ve ev arayışına girdi.
Edirne'nin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerine son haftalarda yoğun talep olduğunu açıklayan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği ikinci Başkanı Namık Babacan, İstanbul'dan gelenlerin yoğun ilgisiyle karşıya karşıya kaldıklarını söyledi.

'Buradan tarla, bağ, bahçe ve arsa almak isteyen...'

Talebin arttığı bu günlerde fahiş fiyatın önüne geçmek için emlakçılar olarak çaba sarf ettiklerinin de altını çizen Babacan, "Buradan tarla, bağ, bahçe ve arsa almak isteyen vatandaşlar baştan telefonla arayıp bilgi alıyorlar. Ardından ilk fırsatta Edirne'ye geliyorlar ve yüz yüze görüşüyoruz. Diğer emlakçı arkadaşlarımızın da görüştükleri var. Şu an emlakçı arkadaşlarımız ile görüşmeler yapıyoruz. Nerelerde bağ, bahçe ve arsa var diye belirliyoruz" dedi.
İstanbul, site, bina, konut, ev - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
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Depremler, İstanbul içi göç hareketini tetikledi: En çok hangi ilçelere talep var?
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