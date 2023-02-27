https://sputniknews.com.tr/20230227/istanbulda-deprem-endisesi-deprem-riski-az-olan-edirnenin-koylerine-goc-basladi-1067564111.html

İstanbul'da deprem endişesi: Edirne'nin köylerine göç başladı

İstanbul'da deprem endişesi: Edirne'nin köylerine göç başladı

Deprem endişesi yaşayan çok sayıda İstanbullu, deprem riski az olarak açıklanan Edirne'nin zemini kayalıklardan oluşan köylerine taşınıyor. 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T16:39+0300

2023-02-27T16:39+0300

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edirne

türkiye

göç

deprem

endişe

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Kahramanmaraş ve 10 ilde yaşanan deprem, endişeleri beraberinde getirdi. Muhtemel İstanbul depremi son zamanlarda birkez daha gündeme geldi. Deprem endişesi yaşayan İstanbullular, alternatif arayışlara yöneldi.Fay hattına uzaklığı ve deprem riski az olduğu ifade edilen Edirne'nin rakımı yüksek zemini ise kayalıklardan oluşan köylerine talep arttı. İstanbul'da yaşayan çok sayıda vatandaş, bu köylerden arsa ve ev arayışına girdi.Edirne'nin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerine son haftalarda yoğun talep olduğunu açıklayan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği ikinci Başkanı Namık Babacan, İstanbul'dan gelenlerin yoğun ilgisiyle karşıya karşıya kaldıklarını söyledi.'Buradan tarla, bağ, bahçe ve arsa almak isteyen...'Talebin arttığı bu günlerde fahiş fiyatın önüne geçmek için emlakçılar olarak çaba sarf ettiklerinin de altını çizen Babacan, "Buradan tarla, bağ, bahçe ve arsa almak isteyen vatandaşlar baştan telefonla arayıp bilgi alıyorlar. Ardından ilk fırsatta Edirne'ye geliyorlar ve yüz yüze görüşüyoruz. Diğer emlakçı arkadaşlarımızın da görüştükleri var. Şu an emlakçı arkadaşlarımız ile görüşmeler yapıyoruz. Nerelerde bağ, bahçe ve arsa var diye belirliyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230224/istanbul-ici-goc-hareketliligi-riskli-bolgeler-terk-ediliyor-1067447196.html

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