https://sputniknews.com.tr/20230224/istanbul-ici-goc-hareketliligi-riskli-bolgeler-terk-ediliyor-1067447196.html

Depremler, İstanbul içi göç hareketini tetikledi: En çok hangi ilçelere talep var?

Depremler, İstanbul içi göç hareketini tetikledi: En çok hangi ilçelere talep var?

Depremlerin ardından İstanbul içinde göç hareketliliği başladı. Pek çok kişi, zemin açısından riskli olan bölgeleri terk edip daha güvenli ilçelere taşınıyor... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T09:47+0300

2023-02-24T09:47+0300

2023-02-24T10:51+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

istanbul

konut

toplu konut

emlak konut

konut satışı

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Depremler ve İstanbul`daki yapıların yüzde 25`inin riskli olması, kent sakinlerini harekete geçirdi.Kimi, binasının denetlenmesi ve güçlendirilmesini istiyor, kimi de daha güvenli olduğu belirtilen ilçelere taşınıyor.TRT Haber'in haberine göre; güvenli olduğu düşünülen bölgelerin başında şunlar geliyor:Emlakçılara başvuranların önceliği bina kalitesi ve güvenilirliği. Taşınma talebi, zemin açısından riskli olan ve eski yapıların bulunduğu bölgelerde daha yoğun. Riskli olduğu düşünülen bölgeler ise şunlar:1999 öncesi yapılan konutlara talep düştüEski binalara talebin olmadığını, fiyatların da sabit kaldığını belirten Başaran, "Yaşanan deprem felaketinin etkisiyle şu anda eski binalara ilgi azaldı. İlerleyen zamanlarda eski dairelerde fiyatlar düşecek" ifadelerini kullandı.'Başakşehir ve Arnavutköy'e ilgi var'Deprem riskinin daha az olduğu bölgelere talep olduğunu belirten Başaran, "Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy civarlarında daha çok talep var. Deprem bölgesinden İstanbul'a gelenler de var ancak genellikle akrabalarının yanına gidiyorlar" dedi."Radye temeli olan binalara taşınmak gerekir, eski binalara deprem testi yapmak lazım"Daire sahiplerinin depremzedelere yardımcı olmaları gerektiğini söyleyen Başaran, "Daire fiyatlarını yükseltmemeleri gerekiyor veya daha uyguna vermeleri lazım. Emlakçılar olarak da bizde elimizden geleni yapmamız lazım. 1999 sonrası evlere girmek gerekiyor ve radye temeli olan binalara taşınmak gerekir. Eski binalara deprem testi yapmak lazım" diye konuştu.'Fiyatlar sabit kaldı'Başaran, hem kiralık hem de satılık daire fiyatlarının sabit kaldığını söyleyerek, "Bahçelievler bölgesinde 2+1 kiralık daire 7 bin lira ile 9 bin lira arasında değişiyor. Sıfır binalarda biraz daha yüksek, 12-13 bin lira bandında seyrediyor. Satılıkta ise 2+1 daire ortalama 2 milyon lira civarında seyrediyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230224/ilber-ortayli-imar-affi-meselesi-turkiyenin-gundeminden-cikmali-cezalari-da-affa-ugramamali-1067446789.html

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istanbul, konut, toplu konut, emlak konut, konut satışı