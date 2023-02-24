https://sputniknews.com.tr/20230224/ilber-ortayli-imar-affi-meselesi-turkiyenin-gundeminden-cikmali-cezalari-da-affa-ugramamali-1067446789.html

İlber Ortaylı: İmar affı meselesi Türkiye’nin gündeminden çıkmalı, cezaları da affa uğramamalı

İlber Ortaylı: İmar affı meselesi Türkiye’nin gündeminden çıkmalı, cezaları da affa uğramamalı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, “İmar affı meselesi Türkiye’nin gündeminden çıkmalı. Cezaların da affa uğramaması gerekir. Bu feci manzarayı önleyecek kanunları... 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T09:26+0300

2023-02-24T09:26+0300

2023-02-24T09:26+0300

türkiye

ilber ortaylı

deprem

bina

mühendis

imar affı

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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkiye'nin inşaat ve mimarlık konusunda attığı adımları eleştirdi ve "Bizim mühendislerimiz iyi fakat bu müteahhit takımının mimar ve mühendis kullanma alışkanlığı yok" dedi.Ekonomim’e konuşan Ortaylı, “Çok kötü bir imar düzeni var. Türk halkının ulaştığı uygarlık düzeyi, eğitim ve refah düzeyinin doğru yaşam hakkının çok gerisinde kalan düpedüz haydut ruhlu insanların elinde bulunan inşaat düzeni var. Son zamanlarda en başta mimarların kendileri çok geride kaldı. Statik okumuyorlar artık. Beni statik okumayan bir mimar korkutur. Bunun için mimar olmama lüzum yok. Bizim mühendislerimiz iyi fakat bu müteahhit takımının mimar ve mühendis kullanma alışkanlığı yok. Bunların üzerinde kontrol yok, kontrol olmadığı içinde oldukça ciddiyetsiz davranarak bunu kullanıyorlar. Sistemi böyle oturtmuşlar. Özel kontrol şirketi, özel müteahhitle çalışamaz. Bunların çoğu hemşeri, böyle olunca da birbirlerini tutarlar” eleştirilerini getirdi.'Türkiye’de partileri finanse etmeyi inşaat müteahhitleri ele geçirmiş vaziyette'“Türkiye’de particilik, parti organizasyonu, partileri finanse etmeyi inşaat müteahhitleri ele geçirmiş vaziyette” diyen Ortaylı, şöyle devam etti:'Bu feci manzarayı önleyecek kanuna ve örgütlenmeye girmeliyiz'“Yüzyılın ağır depremini geçiriyoruz ama depremin kendinden çok asıl sorun yanlış yapılanma. Bir kere tüm müteahhitlerin son derece ciddi bir şekilde denetlenmesi ve ceza almaları gerekli. Her inşaat yapan gayet iktidarı bir şekilde bu yaptığı yolsuz yapının, rastgele kondurduğunun affa uğrayacağını biliyor. İşte sonuç ortada” diyen Ortaylı, “İmar affı meselesi Türkiye’nin gündeminden çıkmalı. Cezaların da affa uğramaması gerekir. Bazı suçları af çıkardığımız zaman af kapsamı dışında bırakıyoruz. Bu da öyle olmalı. Bu feci manzarayı önleyecek kanuna ve örgütlenmeye girmeliyiz” diye sitem etti.'Hatay'ın tarihi restorasyonu için komisyon kurulmalı'“Hatay'ın tarihi restorasyonu için komisyon kurulmalı. ‘Bir yılda size ev veririm’ demekle bu iş olmaz” diyen Ortaylı, şöyle uyardı:

https://sputniknews.com.tr/20230223/tek-katli-hobi-evleri-depremde-hasar-gormedi-afetzedelerin-siginagi-oldu-1067424366.html

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ilber ortaylı, deprem, bina, mühendis, imar affı