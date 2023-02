https://sputniknews.com.tr/20230223/tek-katli-hobi-evleri-depremde-hasar-gormedi-afetzedelerin-siginagi-oldu-1067424366.html

Tek katlı hobi evleri depremde hasar görmedi, afetzedelerin sığınağı oldu

Kiracılarının çoğunlukla hafta sonlarında kullandığı, bahçelerinde sebze yetiştirdiği, çocuk parkı, basketbol sahası, kafeterya, fırın, kasap ve marketi de bulunan sitedeki 1 oda 1 salondan oluşan 45 metrekarelik evler, depremlerin ardından afetzedelerin sığınağı haline geldi.'Güvenli alanlara gitmeye çalıştık'Şehir sakinlerinden sınıf öğretmeni Mustafa Kandeğer, depreme ailesiyle Kahramanmaraş şehir merkezinde oturdukları apartmanın 7'nci katında yakalandıklarını söyledi.Evlerinden sağ salim çıktıklarına şükrettiklerini belirten Kandeğer, daha sonra güvenli alanlara gitmeye çalıştıklarını ve Lagün Hobi Evleri'ne sığındıklarını dile getirdi. Sınıf öğretmeni Perihan Kandeğer ise depremin şokunu yaşadıklarını vurguladı. Tanık olduğu olayları anlatacak kelime bulamadığını aktaran Kandeğer, "Boğulduk, ağlayamadık da. Enkazın altında kalan bu kadar insan varken ağlamaya da bir şeyin derdine düşmeye de utandık." diye konuştu.Karşılaştığı ve telefonla arayarak ulaştığı tanıdıklarına "Sen yaşıyor musun?" diyerek sarıldığını ve ağladığını belirten Kandeğer, "Sen yaşıyor musun demek çok acı. İnsanın kıymetini bilmek lazım. Herkesi sevmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.'Hobi evleriydi, bir hobi kent oldu'Mali müşavir Arif Balbey de depremi şehir merkezinde eşi ve 2,5 yaşındaki çocuğuyla yaşadığını anlattı.Birinci katta oturdukları için çok korktuklarını söyleyen Balbey, şunları kaydetti:'Can kurtaran adası gibi'Lagün Hobi Evleri Yöneticisi Erkan Şerbetçi, depremin ardından hobi evlerinde yaşadığını ifade ederek, "Burası depremde hiç hasar almadı, çok güvenli, şehrin de bir nevi can kurtaran adası gibi." dedi.Şehir merkezindeki vatandaşların, depremin korkusuyla hobi evlerine akın ettiğini anlatan Şerbetçi, "Nüfusumuz bir anda 6-7 bin civarına geldi. Burada her türlü ihtiyacı karşılıyoruz. Hastalar için ilaç, bebeklerimiz için mamadan tutun her türlü hijyen malzemesine kadar her şey ilk günden itibaren ulaştı. İhtiyaç fazlasını kentin kırsal bölgeleri de dahil paylaştık." diye konuştu.Evlerin özellikleri konusunda bilgi veren Şerbetçi, beton zemini hasır demirle güçlendirilen hobi evlerinde kolon yerine 6 dikey metal kirişin kullanıldığını aktardı.Şerbetçi, çatısı çelik konstrüksiyon olan, duvarları gaz betonla örülen hobi evlerinin, altyapısı dahil 90 günde inşa edilebildiğini kaydetti.

