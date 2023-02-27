https://sputniknews.com.tr/20230227/is-insani-sadettin-saran-protesto-edenlere-dusman-demek-devlet-ile-hukumet-ayrimini-bilmemektir-1067575486.html
İş insanı Sadettin Saran: Protesto edenlere 'düşman' demek, devlet ile hükümet ayrımını bilmemektir
İş insanı Sadettin Saran: Protesto edenlere 'düşman' demek, devlet ile hükümet ayrımını bilmemektir
İş insanı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Saran, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda, tribünlerde duyulan 'hükümet istifa' sloganlarının ardından... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T23:01+0300
2023-02-27T23:01+0300
2023-02-27T23:04+0300
spor
sadettin saran
saran holding
fenerbahçe
tribün
hükümet
istifa
slogan
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Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Sadettin Saran, Beşiktaş ve Fenerbahçe lig maçlarında 'hükümet istifa' sloganı atan taraftarların hedef gösterilmesini eleştirdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saran, tezahüratların devlete karşı değil hükümete karşı yapıldığını, bunun anayasal bir hak olduğunu ifade etti. Saran, yaptığı videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Hükümeti destekleyen insanların da hükümet istifa diyen insanların da aynı şekilde saygı görmesi demokrasinin gereğidir. Tribünlerde çerçevesi anayasa ile belirlenmiş protesto hakkını kullananlara 'devlet düşmanı' demek, en basit şekliyle devlet ile hükümet arasındaki farkı bilmemektir. Unutulmasın ki, 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçte demokrasiye sahip çıkanlar ve tezahürat edenler yine aynı tribünler olmuştur. Hükümeti destekleyene de eleştirene de lütfen aynı adalet anlayışı, aynı sevgi, aynı hoşgörü, lütfen! Bu vatan hepimizin."
https://sputniknews.com.tr/20230227/kulupler-birligi-vakfi-spor-kulupleri-siyasi-tartismalarin-parcasi-degildir-1067574012.html
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sadettin saran, saran holding, fenerbahçe, tribün, hükümet, istifa, slogan
sadettin saran, saran holding, fenerbahçe, tribün, hükümet, istifa, slogan
İş insanı Sadettin Saran: Protesto edenlere 'düşman' demek, devlet ile hükümet ayrımını bilmemektir
23:01 27.02.2023 (güncellendi: 23:04 27.02.2023) Abone ol
İş insanı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Saran, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda, tribünlerde duyulan 'hükümet istifa' sloganlarının ardından gelen eleştirilere, "Tribünlerde çerçevesi anayasa ile belirlenmiş protesto hakkını kullananlara 'devlet düşmanı' demek, en basit şekliyle devlet ile hükümet arasındaki farkı bilmemektir" dedi.
Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Sadettin Saran, Beşiktaş ve Fenerbahçe lig maçlarında 'hükümet istifa' sloganı atan taraftarların hedef gösterilmesini eleştirdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saran, tezahüratların devlete karşı değil hükümete karşı yapıldığını, bunun anayasal bir hak olduğunu ifade etti.
Saran, yaptığı videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hükümeti destekleyen insanların da hükümet istifa diyen insanların da aynı şekilde saygı görmesi demokrasinin gereğidir. Tribünlerde çerçevesi anayasa ile belirlenmiş protesto hakkını kullananlara 'devlet düşmanı' demek, en basit şekliyle devlet ile hükümet arasındaki farkı bilmemektir. Unutulmasın ki, 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçte demokrasiye sahip çıkanlar ve tezahürat edenler yine aynı tribünler olmuştur. Hükümeti destekleyene de eleştirene de lütfen aynı adalet anlayışı, aynı sevgi, aynı hoşgörü, lütfen! Bu vatan hepimizin."