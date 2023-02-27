https://sputniknews.com.tr/20230227/is-insani-sadettin-saran-protesto-edenlere-dusman-demek-devlet-ile-hukumet-ayrimini-bilmemektir-1067575486.html

İş insanı Sadettin Saran: Protesto edenlere 'düşman' demek, devlet ile hükümet ayrımını bilmemektir

İş insanı Sadettin Saran: Protesto edenlere 'düşman' demek, devlet ile hükümet ayrımını bilmemektir

İş insanı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Saran, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda, tribünlerde duyulan 'hükümet istifa' sloganlarının ardından... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T23:01+0300

2023-02-27T23:01+0300

2023-02-27T23:04+0300

spor

sadettin saran

saran holding

fenerbahçe

tribün

hükümet

istifa

slogan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0c/1044013818_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fb74f394678aa7feaab4615ffa09243b.jpg

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe yöneticisi Sadettin Saran, Beşiktaş ve Fenerbahçe lig maçlarında 'hükümet istifa' sloganı atan taraftarların hedef gösterilmesini eleştirdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saran, tezahüratların devlete karşı değil hükümete karşı yapıldığını, bunun anayasal bir hak olduğunu ifade etti. Saran, yaptığı videolu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Hükümeti destekleyen insanların da hükümet istifa diyen insanların da aynı şekilde saygı görmesi demokrasinin gereğidir. Tribünlerde çerçevesi anayasa ile belirlenmiş protesto hakkını kullananlara 'devlet düşmanı' demek, en basit şekliyle devlet ile hükümet arasındaki farkı bilmemektir. Unutulmasın ki, 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçte demokrasiye sahip çıkanlar ve tezahürat edenler yine aynı tribünler olmuştur. Hükümeti destekleyene de eleştirene de lütfen aynı adalet anlayışı, aynı sevgi, aynı hoşgörü, lütfen! Bu vatan hepimizin."

https://sputniknews.com.tr/20230227/kulupler-birligi-vakfi-spor-kulupleri-siyasi-tartismalarin-parcasi-degildir-1067574012.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sadettin saran, saran holding, fenerbahçe, tribün, hükümet, istifa, slogan