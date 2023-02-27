https://sputniknews.com.tr/20230227/ingiltere-ve-gallerde-asgari-evlilik-yasi-18e-yukseltildi-1067564444.html
İngiltere ve Galler'de asgari evlilik yaşı 18'e yükseltildi
İngiltere ve Galler'de asgari evlilik yaşı 18'e yükseltildi
İngiltere'de yasal evlilik yaşını 18'e çıkaran yeni yasa yürürlüğe girdi. Daha önce ülkede, ebeveynlerin rızası varsa 16 veya 17 yaşında evlenmek mümkündü. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T16:42+0300
2023-02-27T16:42+0300
2023-02-27T16:53+0300
dünya
ingiltere
evlilik
çocuk evliliği
galler
yasa
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İngiltere ve Galler'de asgari evlilik yaşının 18'e yükseltilmesini öngören yasa yürürlüğe girdi.Daha önce ülkede ebeveynlerin rızası varsa 16 veya 17 yaşında evlenmek mümkündü ve daha küçük çocuklar için de resmi makamlara bildirilmeden evlilik töreni düzenlenmesine karşı kısıtlama yoktu.Yeni mevzuat, yasal bağlayıcılığı olmayan törenleri de kapsıyor.Hükümet, değişikliklerin savunmasız çocukların evliliğe zorlanmaktan korunmasına yardımcı olacağını duyurdu.Daha önce zorla evlendirme yalnızca tehdit gibi zorlama yöntemlerinin kullanılması halinde suç teşkil ediyordu. Ancak Evlilik ve Medeni Birliktelik (Asgari Yaş) Yasası uyarınca her ne koşulda olursa olsun çocukları evlendirmek artık yasa dışı.Söz konusu suçu işleyenler 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Yasa, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da geçerli olmayacak, bu bölgelerde evlilik için asgari yaş 16 olarak kalacak.Kuzey İrlanda'da 18 yaşın altındakiler için ebeveyn onayı gerekirken İskoçya'da gerekmiyor.Kuzey İrlanda makamları asgari evlilik yaşını 18'e çıkarmayı planladıklarını söylemiş, ancak yeni hükümet daha sonra bu konuda çalışmalara başlamamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230222/cinde-dogum-oranlarini-artirmak-icin-30-gun-ucretli-evlilik-izni-1067359670.html
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ingiltere, evlilik, çocuk evliliği, galler, yasa
ingiltere, evlilik, çocuk evliliği, galler, yasa
İngiltere ve Galler'de asgari evlilik yaşı 18'e yükseltildi
16:42 27.02.2023 (güncellendi: 16:53 27.02.2023) Abone ol
İngiltere'de yasal evlilik yaşını 18'e çıkaran yeni yasa yürürlüğe girdi. Daha önce ülkede, ebeveynlerin rızası varsa 16 veya 17 yaşında evlenmek mümkündü.
İngiltere ve Galler'de asgari evlilik yaşının 18'e yükseltilmesini öngören yasa yürürlüğe girdi.
Daha önce ülkede ebeveynlerin rızası varsa 16 veya 17 yaşında evlenmek mümkündü ve daha küçük çocuklar için de resmi makamlara bildirilmeden evlilik töreni düzenlenmesine karşı kısıtlama yoktu.
Yeni mevzuat, yasal bağlayıcılığı olmayan törenleri de kapsıyor.
Hükümet, değişikliklerin savunmasız çocukların evliliğe zorlanmaktan korunmasına yardımcı olacağını duyurdu.
Daha önce zorla evlendirme yalnızca tehdit gibi zorlama yöntemlerinin kullanılması halinde suç teşkil ediyordu. Ancak Evlilik ve Medeni Birliktelik (Asgari Yaş) Yasası uyarınca her ne koşulda olursa olsun çocukları evlendirmek artık yasa dışı.
Söz konusu suçu işleyenler 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.
Yasa, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da geçerli olmayacak, bu bölgelerde evlilik için asgari yaş 16 olarak kalacak.
Kuzey İrlanda'da 18 yaşın altındakiler için ebeveyn onayı gerekirken İskoçya'da gerekmiyor.
Kuzey İrlanda makamları asgari evlilik yaşını 18'e çıkarmayı planladıklarını söylemiş, ancak yeni hükümet daha sonra bu konuda çalışmalara başlamamıştı.