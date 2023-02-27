https://sputniknews.com.tr/20230227/dso-genel-direktoru-ghebreyesus-gaziantepte-1067576954.html
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gaziantep'te
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gaziantep'te
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, bugün Gaziantep’e vardığını duyurdu. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T23:45+0300
2023-02-27T23:45+0300
2023-02-27T23:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
tedros adhanom ghebreyesus
hans kluge
gaziantep
inceleme
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
yardım
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DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,“Sağlık görevlileri, sağlık çalışanları ve müdahale ekipleri ve son depremlerden etkilenen insanlarla görüşmek üzere Gaziantep, Türkiye'ye yeni geldim. Dr. Hans Kluge ve ben, DSÖ'nün Türkiye'deki tüm insanlar için iyileşme ve sağlık konusundaki dayanışmasını ve desteğini yeniden teyit edeceğiz” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin içinde bulunduğu DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge ise Dr. Tedros’u karşılayarak DSÖ’nün deprem felaketinden etkilenen bölgelerindeki çalışmaları inceleyeceklerini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230227/is-insani-sadettin-saran-protesto-edenlere-dusman-demek-devlet-ile-hukumet-ayrimini-bilmemektir-1067575486.html
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tedros adhanom ghebreyesus, hans kluge , gaziantep, inceleme, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), yardım
tedros adhanom ghebreyesus, hans kluge , gaziantep, inceleme, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), yardım
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gaziantep'te
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, bugün Gaziantep’e vardığını duyurdu.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,“Sağlık görevlileri, sağlık çalışanları ve müdahale ekipleri ve son depremlerden etkilenen insanlarla görüşmek üzere Gaziantep, Türkiye'ye yeni geldim. Dr. Hans Kluge ve ben, DSÖ'nün Türkiye'deki tüm insanlar için iyileşme ve sağlık konusundaki dayanışmasını ve desteğini yeniden teyit edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin içinde bulunduğu DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge ise Dr. Tedros’u karşılayarak DSÖ’nün deprem felaketinden etkilenen bölgelerindeki çalışmaları inceleyeceklerini belirtti.