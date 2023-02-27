https://sputniknews.com.tr/20230227/cin-elon-muskin-starlinkine-alternatif-olacak-1067537910.html
Çin'den Elon Musk'ın Starlink'ine alternatif olacak plan
Çin'den Elon Musk'ın Starlink'ine alternatif olacak plan
Çinli bilim insanları, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in 2019'da uzaya ilk kez fırlatılan ve 50 ülkeye uydu üzerinden internet erişimi sağlayan Starlink'ine... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T09:57+0300
2023-02-27T09:57+0300
2023-02-27T09:59+0300
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çin
starlink
spacex
uydu
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Kod adı 'GW' olan ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Uzay Mühendisliği Üniversitesi'nden doçent Xu Can tarafından yönetilen proje dahilinde China Satellite Network Group Co tarafından işletilen 12 bin 992 uydu yörüngeye fırlatılacak.Uyduların ne zaman fırlatılacağına dair net bir tarih açıklanmasa da Xu'nın liderliğini yaptığı ekip, 'Starlink'in ömrü dolmadan önce' fırlatılacağı bilgisini verdi.Ekip, bunun 'Çin'in alçak yörüngede bir yere sahip olmasını sağlayacağını ve Starlink uydularının alçak yörünge kaynaklarını aşırı düzeyde engellemesini önleyeceğini' ifade etti.SpaceX şirketine ait Starlink uydularının mevcut sayısı halihazırda yaklaşık 3 bin 500. Şirket, 2027 yılına kadar yörüngede 12 bin uydu bulundurmayı ve bu sayısı nihayetinde 42 bine çıkarmayı planlıyor.Çinli araştırmacılar, uydularını 'Starlink'lerin henüz ulaşamadığı yörüngelere' yerleştireceklerini ve 'diğer yörünge irtifalarında fırsatlar ve avantajlar elde edeceklerini ve hatta Starlink'i geçeceklerini' belirtti.Daha önce Çinli askeri yetkililer, SpaceX uydularının ulusal güvenlik açısından yarattığı endişeleri dile getirmiş ve gerektiğinde 'uyduların tüm işletim sistemini yok etmek için gereken teknolojinin geliştirilmesi' çağrısı yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230214/musk-kievin-starlinki-3-dunya-savasina-yol-acacak-sekilde-kullanmasina-izin-vermeyecegiz-1067010385.html
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çin, starlink, spacex, uydu
çin, starlink, spacex, uydu
Çin'den Elon Musk'ın Starlink'ine alternatif olacak plan
09:57 27.02.2023 (güncellendi: 09:59 27.02.2023) Abone ol
Çinli bilim insanları, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in 2019'da uzaya ilk kez fırlatılan ve 50 ülkeye uydu üzerinden internet erişimi sağlayan Starlink'ine alternatif olarak 13 bine yakın uyduyu alçak dünya yörüngesine fırlatmaya hazırlanıyor.
Kod adı 'GW' olan ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Uzay Mühendisliği Üniversitesi'nden doçent Xu Can tarafından yönetilen proje dahilinde China Satellite Network Group Co tarafından işletilen 12 bin 992 uydu yörüngeye fırlatılacak.
Uyduların ne zaman fırlatılacağına dair net bir tarih açıklanmasa da Xu'nın liderliğini yaptığı ekip, 'Starlink'in ömrü dolmadan önce' fırlatılacağı bilgisini verdi.
Ekip, bunun 'Çin'in alçak yörüngede bir yere sahip olmasını sağlayacağını ve Starlink uydularının alçak yörünge kaynaklarını aşırı düzeyde engellemesini önleyeceğini' ifade etti.
SpaceX şirketine ait Starlink uydularının mevcut sayısı halihazırda yaklaşık 3 bin 500. Şirket, 2027 yılına kadar yörüngede 12 bin uydu bulundurmayı ve bu sayısı nihayetinde 42 bine çıkarmayı planlıyor.
Çinli araştırmacılar, uydularını 'Starlink'lerin henüz ulaşamadığı yörüngelere' yerleştireceklerini ve 'diğer yörünge irtifalarında fırsatlar ve avantajlar elde edeceklerini ve hatta Starlink'i geçeceklerini' belirtti.
Daha önce Çinli askeri yetkililer, SpaceX uydularının ulusal güvenlik açısından yarattığı endişeleri dile getirmiş ve gerektiğinde 'uyduların tüm işletim sistemini yok etmek için gereken teknolojinin geliştirilmesi' çağrısı yapmıştı.