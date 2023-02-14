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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230214/musk-kievin-starlinki-3-dunya-savasina-yol-acacak-sekilde-kullanmasina-izin-vermeyecegiz-1067010385.html
Musk: Kiev'in Starlink'i 3. Dünya Savaşı'na yol açacak şekilde kullanmasına izin vermeyeceğiz
Musk: Kiev'in Starlink'i 3. Dünya Savaşı'na yol açacak şekilde kullanmasına izin vermeyeceğiz
Amerikalı milyarder Elon Musk, Ukrayna yönetiminin internet erişimi sağlayan Starlink uydularını '3. Dünya Savaşı'na yol açacak şekilde silaha dönüştürmesine... 14.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-14T12:23+0300
2023-02-14T12:29+0300
ukrayna krizi
elon musk
ukrayna
starlink
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Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Ukrayna ordusunun 3. Dünya Savaşı'nın başlatma niyetinde olabileceği endişesiyle şirketinin, Starlink internet uydularını savaş amaçlı kullanmasına izin verilmeyeceği taahhüdünü verdi.Musk, ilgili değerlendirmeyi eski NASA astronotu Scott Kelly ile Twitter'da gerçekleştirdiği karşılıklı mesajlaşmada yaptı.Kelly'nin bir paylaşımında kendisini etiketleyerek 'Ukrayna'daki Starlink uydularının tam işlevselliğini geri getirmesi' talebini sunmasıyla Musk, şirketin böyle bir şey yapmayacağını vurguladı.Musk, "Starlink, özellikle diğer tüm internet bağlantılarının ortadan kalktığı cephe hatlarında Ukrayna'nın iletişim omurgasını oluşturuyor. Ancak çatışmaların, 3. Dünya Savaşına yol açabilecek ölçüde tırmanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.'SpaceX'in ticari terminalleri askeri değil, özel kullanım için'Öte yandan Starlink'in aslında Ukrayna'daki hizmetini kesmediğine dikkat çeken bir başka Twitter kullanıcısına yanıt olarak Musk, "SpaceX'in ticari terminalleri, diğer ticari ürünler gibi, askeri değil, özel kullanım içindir, fakat bunları kapatma hakkımızı kullanmadık" ifadelerini kullandı.Musk, "Doğru olanı yapmak için çok çabalıyoruz, oysa 'doğru olan' son derece zor bir ahlaki mesele" diye ekledi.Musk'ın yorumları, SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell'in gazetecilere Starlink'in 'asla silah olarak kullanılmasının amaçlanmadığını' söylemesinin ardından geldi.Shotwell, ilgili açıklamasında "Ukraynalılar bunu kasıtlı ve herhangi bir anlaşmanın parçası olmayan haliyle kullandılar. Bunu yapma imkanlarını sınırlamak için yapabileceğimiz şeyler var. Var ve yaptık da" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221201/zelenskiyden-elon-muska-cagri-ukraynaya-gel-1064038107.html
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elon musk, ukrayna, starlink
elon musk, ukrayna, starlink

Musk: Kiev'in Starlink'i 3. Dünya Savaşı'na yol açacak şekilde kullanmasına izin vermeyeceğiz

12:23 14.02.2023 (güncellendi: 12:29 14.02.2023)
© AP Photo / Jae C. Hong Elon Musk
 Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
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Amerikalı milyarder Elon Musk, Ukrayna yönetiminin internet erişimi sağlayan Starlink uydularını '3. Dünya Savaşı'na yol açacak şekilde silaha dönüştürmesine izin vermeyeceklerini' belirtti.
Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Ukrayna ordusunun 3. Dünya Savaşı'nın başlatma niyetinde olabileceği endişesiyle şirketinin, Starlink internet uydularını savaş amaçlı kullanmasına izin verilmeyeceği taahhüdünü verdi.
Musk, ilgili değerlendirmeyi eski NASA astronotu Scott Kelly ile Twitter'da gerçekleştirdiği karşılıklı mesajlaşmada yaptı.
Kelly'nin bir paylaşımında kendisini etiketleyerek 'Ukrayna'daki Starlink uydularının tam işlevselliğini geri getirmesi' talebini sunmasıyla Musk, şirketin böyle bir şey yapmayacağını vurguladı.
Musk, "Starlink, özellikle diğer tüm internet bağlantılarının ortadan kalktığı cephe hatlarında Ukrayna'nın iletişim omurgasını oluşturuyor. Ancak çatışmaların, 3. Dünya Savaşına yol açabilecek ölçüde tırmanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

'SpaceX'in ticari terminalleri askeri değil, özel kullanım için'

Öte yandan Starlink'in aslında Ukrayna'daki hizmetini kesmediğine dikkat çeken bir başka Twitter kullanıcısına yanıt olarak Musk, "SpaceX'in ticari terminalleri, diğer ticari ürünler gibi, askeri değil, özel kullanım içindir, fakat bunları kapatma hakkımızı kullanmadık" ifadelerini kullandı.
Musk, "Doğru olanı yapmak için çok çabalıyoruz, oysa 'doğru olan' son derece zor bir ahlaki mesele" diye ekledi.
Musk'ın yorumları, SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell'in gazetecilere Starlink'in 'asla silah olarak kullanılmasının amaçlanmadığını' söylemesinin ardından geldi.
Shotwell, ilgili açıklamasında "Ukraynalılar bunu kasıtlı ve herhangi bir anlaşmanın parçası olmayan haliyle kullandılar. Bunu yapma imkanlarını sınırlamak için yapabileceğimiz şeyler var. Var ve yaptık da" demişti.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
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1 Aralık 2022, 11:40
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