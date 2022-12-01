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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221201/zelenskiyden-elon-muska-cagri-ukraynaya-gel-1064038107.html
Zelenskiy'den Elon Musk'a çağrı: Ukrayna'ya gel
Zelenskiy'den Elon Musk'a çağrı: Ukrayna'ya gel
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Amerikalı milyarder Elon Musk'a Ukrayna'yı ziyaret etmesi yönünde çağrı yaptı. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T11:40+0300
2022-12-01T11:40+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk'ın Ukrayna'ya krizin çözümü için Rusya'ya taviz vermesi gerektiği tekliflerinin yankıları sürüyor.New York Times gazetesinin düzenlediği DealBook Zirvesi'nde açıklamada bulunan Zelenskiy, Ukrayna'ya gelmesi gerektiğini söyledi.'Gel kendi gözlerinle gör'Zelenskiy, "Bence ya birinin onun üzerinde etkisi var ya da bir şekilde kendi başına sonuçlar çıkarıyor. Rusya'nın burada ne yaptığını anlamak istiyorsanız, Ukrayna'ya gelin ve her şeyi kendi gözlerinizle görün" ifadelerini kullandı.Zelenskiy, "Ve sonra bana bu savaşı nasıl bitireceğimi, kimin başlattığını ve ne zaman bitirilebileceğini söyleyin" diye konuştu.Musk'ın barış teklifi tartışma yaratmıştıGeçen aylarda Elon Musk'ın Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi ve Donbass ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde referandum yapılmasını teklif etmişti.ABD'li milyarder, tepkiler sonrasında "Ukrayna'nın çoğu açık bir şekilde Ukrayna'nın bir parçası olmak istiyor, ancak bazı doğu bölgeleri Rus çoğunluğuna sahip ve Rusya'yı tercih ediyor" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221101/elon-muskin-satin-aldigi-twittera-ukrayna-devletine-bagli-medya-etiketi-geldi-1062925679.html
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rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, elon musk
rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, elon musk

Zelenskiy'den Elon Musk'a çağrı: Ukrayna'ya gel

11:40 01.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Amerikalı milyarder Elon Musk'a Ukrayna'yı ziyaret etmesi yönünde çağrı yaptı.
Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk'ın Ukrayna'ya krizin çözümü için Rusya'ya taviz vermesi gerektiği tekliflerinin yankıları sürüyor.
New York Times gazetesinin düzenlediği DealBook Zirvesi'nde açıklamada bulunan Zelenskiy, Ukrayna'ya gelmesi gerektiğini söyledi.

'Gel kendi gözlerinle gör'

Zelenskiy, "Bence ya birinin onun üzerinde etkisi var ya da bir şekilde kendi başına sonuçlar çıkarıyor. Rusya'nın burada ne yaptığını anlamak istiyorsanız, Ukrayna'ya gelin ve her şeyi kendi gözlerinizle görün" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, "Ve sonra bana bu savaşı nasıl bitireceğimi, kimin başlattığını ve ne zaman bitirilebileceğini söyleyin" diye konuştu.

Musk'ın barış teklifi tartışma yaratmıştı

Geçen aylarda Elon Musk'ın Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesi ve Donbass ile Herson ve Zaporojye bölgelerinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde referandum yapılmasını teklif etmişti.
ABD'li milyarder, tepkiler sonrasında "Ukrayna'nın çoğu açık bir şekilde Ukrayna'nın bir parçası olmak istiyor, ancak bazı doğu bölgeleri Rus çoğunluğuna sahip ve Rusya'yı tercih ediyor" demişti.
Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
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