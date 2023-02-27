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https://sputniknews.com.tr/20230227/cin-abd-kesif-ucaginin-tayvan-bogazindan-gecisine-tepki-gosterdi-1067575136.html
Çin, ABD keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişine tepki gösterdi
Çin, ABD keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişine tepki gösterdi
Çin, ABD donanmasına ait askeri keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişini kınayarak, faaliyetin 'bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini' bildirdi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T22:39+0300
2023-02-27T22:39+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
abd
tayvan
keşif uçağı
keşif uçuşu
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, 'P-8A Poseidon' tipi denizaltısavar devriye uçağının Boğaz'ın üzerinde uçtuğu, askeri birliklerin uçağı tespit ederek izlediği belirtildi.Açıklamada, uçuşun, 'bölgesel duruma zarar verdiği', 'Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehlikeye attığı' ifade edildi.Çin ordusunun teyakkuzda olduğunun vurgulandığı açıklamada, 'ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacağı' kaydedildi.Tayvan Adası ve Tayvan Boğazı'nı kendi egemenlik alanı gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerilime sebep oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/cin-elon-muskin-starlinkine-alternatif-olacak-1067537910.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, abd, tayvan, keşif uçağı, keşif uçuşu
çin, çin halk cumhuriyeti, abd, tayvan, keşif uçağı, keşif uçuşu

Çin, ABD keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişine tepki gösterdi

22:39 27.02.2023
© AP Photo / Andy WongÇin-ABD Bayrak
Çin-ABD Bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Andy Wong
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Çin, ABD donanmasına ait askeri keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişini kınayarak, faaliyetin 'bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini' bildirdi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, 'P-8A Poseidon' tipi denizaltısavar devriye uçağının Boğaz'ın üzerinde uçtuğu, askeri birliklerin uçağı tespit ederek izlediği belirtildi.
Açıklamada, uçuşun, 'bölgesel duruma zarar verdiği', 'Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehlikeye attığı' ifade edildi.
Çin ordusunun teyakkuzda olduğunun vurgulandığı açıklamada, 'ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacağı' kaydedildi.
Tayvan Adası ve Tayvan Boğazı'nı kendi egemenlik alanı gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerilime sebep oluyor.
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