https://sputniknews.com.tr/20230227/cin-abd-kesif-ucaginin-tayvan-bogazindan-gecisine-tepki-gosterdi-1067575136.html
Çin, ABD keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişine tepki gösterdi
Çin, ABD keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişine tepki gösterdi
Çin, ABD donanmasına ait askeri keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişini kınayarak, faaliyetin 'bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini' bildirdi. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T22:39+0300
2023-02-27T22:39+0300
2023-02-27T22:39+0300
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, 'P-8A Poseidon' tipi denizaltısavar devriye uçağının Boğaz'ın üzerinde uçtuğu, askeri birliklerin uçağı tespit ederek izlediği belirtildi.Açıklamada, uçuşun, 'bölgesel duruma zarar verdiği', 'Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehlikeye attığı' ifade edildi.Çin ordusunun teyakkuzda olduğunun vurgulandığı açıklamada, 'ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacağı' kaydedildi.Tayvan Adası ve Tayvan Boğazı'nı kendi egemenlik alanı gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerilime sebep oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/cin-elon-muskin-starlinkine-alternatif-olacak-1067537910.html
çin
çin halk cumhuriyeti
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çin, çin halk cumhuriyeti, abd, tayvan, keşif uçağı, keşif uçuşu
çin, çin halk cumhuriyeti, abd, tayvan, keşif uçağı, keşif uçuşu
Çin, ABD keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişine tepki gösterdi
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Çin, ABD donanmasına ait askeri keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişini kınayarak, faaliyetin 'bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini' bildirdi.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, 'P-8A Poseidon' tipi denizaltısavar devriye uçağının Boğaz'ın üzerinde uçtuğu, askeri birliklerin uçağı tespit ederek izlediği belirtildi.
Açıklamada, uçuşun, 'bölgesel duruma zarar verdiği', 'Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı tehlikeye attığı' ifade edildi.
Çin ordusunun teyakkuzda olduğunun vurgulandığı açıklamada, 'ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunacağı' kaydedildi.
Tayvan Adası ve Tayvan Boğazı'nı kendi egemenlik alanı gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerilime sebep oluyor.