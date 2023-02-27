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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/belarus-ukrayna-sinirinda-silahli-catisma-oldugu-yonundeki-iddialari-yalanladi-1067532368.html
Belarus, Ukrayna sınırında silahlı çatışma olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
Belarus, Ukrayna sınırında silahlı çatışma olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
Belarus Devlet Sınır Komitesi Sözcüsü Bıçkovskiy, dün Ukrayna sınırında silahlı çatışma çıktığı yönündeki iddiaları yalanladı. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T00:46+0300
2023-02-27T00:46+0300
ukrayna krizi
belarus
ukrayna
çatışma
silahlı çatışma
yalanlama
sınır
iddia
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Belarus Devlet Sınır Komitesi Sözcüsü Anton Bıçkovskiy, Sputnik’e demecinde dün Ukrayna sınırında silahlı çatışma çıktığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.Bıçkovskiy, “Başta yıkıcı nitelikteki bir dizi internet kaynağı, Ukrayna kaynaklarına atıfta bulunarak 25 Şubat'ta Ukrayna sınırında silahlı çatışma meydana geldiği iddiasıyla haberler yayıyor. Aşırılık yanlıları tarafından yayılan bu bilgilerin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur” diye konuştu.Silahların kullanıldığı herhangi bir olayın meydana gelmediğini, sınır muhafızlarının ateş açmadıklarını vurgulayan Bıçkovskiy, Belarus sınır birliklerinin kalıcı olarak konuşlandıkları yerlerde görev yapmaya devam ettiklerinin altını çizdi.Sözcü ‘resmi, doğrulanmış ve güvenilir bilgi kaynaklarından faydalanma, kışkırtmalara ve yalan haberlere kanmama’ çağrısında bulundu.Daha önce Ukraynalı internet kaynakları Belarus sınırında silahlı çatışma çıktığını, çatışma sırasında Ukrayna Birinci Bağımsız Motorlu Piyade Taburu’ndan bir askerin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230226/rus-disisleri-isvicre-bircok-kez-tarafsizlik-ilkelerini-ihlal-etti-1067531076.html
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belarus, ukrayna, çatışma, silahlı çatışma, yalanlama, sınır, iddia
belarus, ukrayna, çatışma, silahlı çatışma, yalanlama, sınır, iddia

Belarus, Ukrayna sınırında silahlı çatışma olduğu yönündeki iddiaları yalanladı

00:46 27.02.2023
© SputnikBelarus Sınır
Belarus Sınır - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© Sputnik
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Belarus Devlet Sınır Komitesi Sözcüsü Bıçkovskiy, dün Ukrayna sınırında silahlı çatışma çıktığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Belarus Devlet Sınır Komitesi Sözcüsü Anton Bıçkovskiy, Sputnik’e demecinde dün Ukrayna sınırında silahlı çatışma çıktığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.
Bıçkovskiy, “Başta yıkıcı nitelikteki bir dizi internet kaynağı, Ukrayna kaynaklarına atıfta bulunarak 25 Şubat'ta Ukrayna sınırında silahlı çatışma meydana geldiği iddiasıyla haberler yayıyor. Aşırılık yanlıları tarafından yayılan bu bilgilerin gerçekle hiçbir ilgisi yoktur” diye konuştu.
Silahların kullanıldığı herhangi bir olayın meydana gelmediğini, sınır muhafızlarının ateş açmadıklarını vurgulayan Bıçkovskiy, Belarus sınır birliklerinin kalıcı olarak konuşlandıkları yerlerde görev yapmaya devam ettiklerinin altını çizdi.
Sözcü ‘resmi, doğrulanmış ve güvenilir bilgi kaynaklarından faydalanma, kışkırtmalara ve yalan haberlere kanmama’ çağrısında bulundu.
Daha önce Ukraynalı internet kaynakları Belarus sınırında silahlı çatışma çıktığını, çatışma sırasında Ukrayna Birinci Bağımsız Motorlu Piyade Taburu’ndan bir askerin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
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