https://sputniknews.com.tr/20230226/rus-disisleri-isvicre-bircok-kez-tarafsizlik-ilkelerini-ihlal-etti-1067531076.html

Rus Dışişleri: İsviçre birçok kez tarafsızlık ilkelerini ihlal etti

Rus Dışişleri: İsviçre birçok kez tarafsızlık ilkelerini ihlal etti

Bern’in Ukrayna konulu müzakereler için platform sağlama olasılığını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsviçre’nin geleneksel... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T23:12+0300

2023-02-26T23:12+0300

2023-02-26T23:12+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya

ukrayna

isviçre

tarafsızlık konferansı

tarafsız

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımda İsviçre’nin geleneksel tarafsızlık politikasından vazgeçerek Ukrayna tarafını net bir şekilde desteklediğini belirtti. Sözcü daha önce Bern’in bu tutumu nedeniyle Ukrayna ile ilgili barış müzakereleri için platform sunamayacağını belirtmişti.Rus diplomat, “Bern, dış tarafsızlık politikasını uygulamadaki iki yüzyılı aşkın deneyimine rağmen Rusya’nın Ukrayna'da özel askeri harekatı başlatmasından sonra geleneksel tarafsızlığından vazgeçti ve Kiev’in neo-Nazi rejimini net bir şekilde destekledi” ifadelerini kullandı.İsviçre’nin Rusya’yı kınadığına, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlarına katıldığına, Rus vatandaşlarına ait varlıkları dondurduğuna, Rusya yönetimine hizmet verilmesini yasakladığına, Ukraynalı istihkam birliklerine eğitim verdiğine dikkat çeken Zaharova, “Ve Bern'in tarafsızlıktan vazgeçme olarak kabul edilmeyen ancak mantığın aksini gösteren daha birçok şey” vurgusunu yaptı.Mariya Zaharova dün İsviçre'nin tarafsızlık statüsünü kaybettiğini, bu nedenle taraflar arasındaki müzakereler için platform sağlamak da dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapamayacağını açıklamıştı.Zaharova’nın bu açıklaması, Cenevre’de ‘en üst düzeyde olmamak üzere’ Ukrayna ile ilgili görüşmelerin yapıldığı yönündeki haberleri takip etti.

https://sputniknews.com.tr/20230224/isvicre-disisleri-bakani-cassis-bern-ukrayna-konusunda-muzakereler-duzenlemeye-hazir-1067478722.html

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mariya zaharova, rusya, ukrayna, isviçre, tarafsızlık konferansı, tarafsız