https://sputniknews.com.tr/20230226/rus-disisleri-isvicre-bircok-kez-tarafsizlik-ilkelerini-ihlal-etti-1067531076.html
Rus Dışişleri: İsviçre birçok kez tarafsızlık ilkelerini ihlal etti
Rus Dışişleri: İsviçre birçok kez tarafsızlık ilkelerini ihlal etti
Bern’in Ukrayna konulu müzakereler için platform sağlama olasılığını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsviçre’nin geleneksel... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T23:12+0300
2023-02-26T23:12+0300
2023-02-26T23:12+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
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ukrayna
isviçre
tarafsızlık konferansı
tarafsız
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımda İsviçre’nin geleneksel tarafsızlık politikasından vazgeçerek Ukrayna tarafını net bir şekilde desteklediğini belirtti. Sözcü daha önce Bern’in bu tutumu nedeniyle Ukrayna ile ilgili barış müzakereleri için platform sunamayacağını belirtmişti.Rus diplomat, “Bern, dış tarafsızlık politikasını uygulamadaki iki yüzyılı aşkın deneyimine rağmen Rusya’nın Ukrayna'da özel askeri harekatı başlatmasından sonra geleneksel tarafsızlığından vazgeçti ve Kiev’in neo-Nazi rejimini net bir şekilde destekledi” ifadelerini kullandı.İsviçre’nin Rusya’yı kınadığına, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlarına katıldığına, Rus vatandaşlarına ait varlıkları dondurduğuna, Rusya yönetimine hizmet verilmesini yasakladığına, Ukraynalı istihkam birliklerine eğitim verdiğine dikkat çeken Zaharova, “Ve Bern'in tarafsızlıktan vazgeçme olarak kabul edilmeyen ancak mantığın aksini gösteren daha birçok şey” vurgusunu yaptı.Mariya Zaharova dün İsviçre'nin tarafsızlık statüsünü kaybettiğini, bu nedenle taraflar arasındaki müzakereler için platform sağlamak da dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapamayacağını açıklamıştı.Zaharova’nın bu açıklaması, Cenevre’de ‘en üst düzeyde olmamak üzere’ Ukrayna ile ilgili görüşmelerin yapıldığı yönündeki haberleri takip etti.
https://sputniknews.com.tr/20230224/isvicre-disisleri-bakani-cassis-bern-ukrayna-konusunda-muzakereler-duzenlemeye-hazir-1067478722.html
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mariya zaharova, rusya, ukrayna, isviçre, tarafsızlık konferansı, tarafsız
mariya zaharova, rusya, ukrayna, isviçre, tarafsızlık konferansı, tarafsız
Rus Dışişleri: İsviçre birçok kez tarafsızlık ilkelerini ihlal etti
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Bern’in Ukrayna konulu müzakereler için platform sağlama olasılığını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İsviçre’nin geleneksel tarafsızlık politikasından vazgeçerek Ukrayna tarafını net bir şekilde desteklediğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımda İsviçre’nin geleneksel tarafsızlık politikasından vazgeçerek Ukrayna tarafını net bir şekilde desteklediğini belirtti.
Sözcü daha önce Bern’in bu tutumu nedeniyle Ukrayna ile ilgili barış müzakereleri için platform sunamayacağını belirtmişti.
Rus diplomat, “Bern, dış tarafsızlık politikasını uygulamadaki iki yüzyılı aşkın deneyimine rağmen Rusya’nın Ukrayna'da özel askeri harekatı başlatmasından sonra geleneksel tarafsızlığından vazgeçti ve Kiev’in neo-Nazi rejimini net bir şekilde destekledi” ifadelerini kullandı.
İsviçre’nin Rusya’yı kınadığına, Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımlarına katıldığına, Rus vatandaşlarına ait varlıkları dondurduğuna, Rusya yönetimine hizmet verilmesini yasakladığına, Ukraynalı istihkam birliklerine eğitim verdiğine dikkat çeken Zaharova, “Ve Bern'in tarafsızlıktan vazgeçme olarak kabul edilmeyen ancak mantığın aksini gösteren daha birçok şey” vurgusunu yaptı.
Mariya Zaharova dün İsviçre'nin tarafsızlık statüsünü kaybettiğini, bu nedenle taraflar arasındaki müzakereler için platform sağlamak da dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna ihtilafında arabuluculuk yapamayacağını açıklamıştı.
Zaharova’nın bu açıklaması, Cenevre’de ‘en üst düzeyde olmamak üzere’ Ukrayna ile ilgili görüşmelerin yapıldığı yönündeki haberleri takip etti.