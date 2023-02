https://sputniknews.com.tr/20230224/isvicre-disisleri-bakani-cassis-bern-ukrayna-konusunda-muzakereler-duzenlemeye-hazir-1067478722.html

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis: Bern, Ukrayna konusunda müzakereler düzenlemeye hazır

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis: Bern, Ukrayna konusunda müzakereler düzenlemeye hazır

İsviçre, Dışişleri Bakanı Cassis, ülkesinin Ukrayna ihtilafının tarafları arasında müzakereler düzenlemeye hazır olduğunu belirtti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-24T22:10+0300

2023-02-24T22:10+0300

2023-02-24T22:10+0300

ukrayna krizi

isviçre

bm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1c/1060501894_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1a60354337c059ebe9a006929168ce9b.jpg

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, İsviçre'nin Ukrayna'daki ihtilafı çözmek için tarafları müzakere masasında bir araya getirmeye her an hazır olduğunu söyledi.Cassis, “Ukrayna topraklarına saygı gösterilmesini sağlamak için her şeyi yapmalıyız. Örneğin, Cenevre sözleşmeleri ruhu ile biraraya gelebiliriz” dedi.Bakan, “İsviçre, uluslararası insancıl hukuka ve nihayetinde barışa daha fazla saygı gösterilmesini sağlamak için herkesi masanın etrafında toplamaya her an hazırdır” diye ekledi.

isviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isviçre, bm