https://sputniknews.com.tr/20230224/isvicre-disisleri-bakani-cassis-bern-ukrayna-konusunda-muzakereler-duzenlemeye-hazir-1067478722.html
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis: Bern, Ukrayna konusunda müzakereler düzenlemeye hazır
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis: Bern, Ukrayna konusunda müzakereler düzenlemeye hazır
İsviçre, Dışişleri Bakanı Cassis, ülkesinin Ukrayna ihtilafının tarafları arasında müzakereler düzenlemeye hazır olduğunu belirtti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T22:10+0300
2023-02-24T22:10+0300
2023-02-24T22:10+0300
ukrayna krizi
isviçre
bm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1c/1060501894_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1a60354337c059ebe9a006929168ce9b.jpg
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, İsviçre'nin Ukrayna'daki ihtilafı çözmek için tarafları müzakere masasında bir araya getirmeye her an hazır olduğunu söyledi.Cassis, “Ukrayna topraklarına saygı gösterilmesini sağlamak için her şeyi yapmalıyız. Örneğin, Cenevre sözleşmeleri ruhu ile biraraya gelebiliriz” dedi.Bakan, “İsviçre, uluslararası insancıl hukuka ve nihayetinde barışa daha fazla saygı gösterilmesini sağlamak için herkesi masanın etrafında toplamaya her an hazırdır” diye ekledi.
isviçre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1c/1060501894_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0bc016ef6b7772a4f91a5f47da09d18e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isviçre, bm
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis: Bern, Ukrayna konusunda müzakereler düzenlemeye hazır
Abone ol
İsviçre, Dışişleri Bakanı Cassis, ülkesinin Ukrayna ihtilafının tarafları arasında müzakereler düzenlemeye hazır olduğunu belirtti.
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, İsviçre'nin Ukrayna'daki ihtilafı çözmek için tarafları müzakere masasında bir araya getirmeye her an hazır olduğunu söyledi.
Cassis, “Ukrayna topraklarına saygı gösterilmesini sağlamak için her şeyi yapmalıyız. Örneğin, Cenevre sözleşmeleri ruhu ile biraraya gelebiliriz” dedi.
Bakan, “İsviçre, uluslararası insancıl hukuka ve nihayetinde barışa daha fazla saygı gösterilmesini sağlamak için herkesi masanın etrafında toplamaya her an hazırdır” diye ekledi.