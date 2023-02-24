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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230224/isvicre-disisleri-bakani-cassis-bern-ukrayna-konusunda-muzakereler-duzenlemeye-hazir-1067478722.html
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis: Bern, Ukrayna konusunda müzakereler düzenlemeye hazır
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis: Bern, Ukrayna konusunda müzakereler düzenlemeye hazır
İsviçre, Dışişleri Bakanı Cassis, ülkesinin Ukrayna ihtilafının tarafları arasında müzakereler düzenlemeye hazır olduğunu belirtti. 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T22:10+0300
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ukrayna krizi
isviçre
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İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, İsviçre'nin Ukrayna'daki ihtilafı çözmek için tarafları müzakere masasında bir araya getirmeye her an hazır olduğunu söyledi.Cassis, “Ukrayna topraklarına saygı gösterilmesini sağlamak için her şeyi yapmalıyız. Örneğin, Cenevre sözleşmeleri ruhu ile biraraya gelebiliriz” dedi.Bakan, “İsviçre, uluslararası insancıl hukuka ve nihayetinde barışa daha fazla saygı gösterilmesini sağlamak için herkesi masanın etrafında toplamaya her an hazırdır” diye ekledi.
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İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis: Bern, Ukrayna konusunda müzakereler düzenlemeye hazır

22:10 24.02.2023
© AAİsviçre bayrak
İsviçre bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2023
© AA
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İsviçre, Dışişleri Bakanı Cassis, ülkesinin Ukrayna ihtilafının tarafları arasında müzakereler düzenlemeye hazır olduğunu belirtti.
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, İsviçre'nin Ukrayna'daki ihtilafı çözmek için tarafları müzakere masasında bir araya getirmeye her an hazır olduğunu söyledi.
Cassis, “Ukrayna topraklarına saygı gösterilmesini sağlamak için her şeyi yapmalıyız. Örneğin, Cenevre sözleşmeleri ruhu ile biraraya gelebiliriz” dedi.
Bakan, “İsviçre, uluslararası insancıl hukuka ve nihayetinde barışa daha fazla saygı gösterilmesini sağlamak için herkesi masanın etrafında toplamaya her an hazırdır” diye ekledi.
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