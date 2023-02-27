Baharatta zam endişesi: 'Kahramanmaraş'ta pul biber, sumak ve kekik yapan bütün fabrikalar yıkıldı'

“Depremden 1 hafta geçti, bu yüzden hemen bir anda piyasa etkilendi dersek yalan olur. Bütün pul biber, toz biber, sumak ve kekik yapan fabrikalar Kahramanmaraş’taydı. Maalesef hepsi yıkıldı, orada taş taş üstünde kalmadı. Allah geride kalanlara sabır versin. Adamlar yazın ürettikleri malzemeyi depolamışlardı ve bunları bir sonraki sezona kadar, yeni ürün çıkana kadar satacaklardı. Şimdi bütün ürünler enkaz altında kalınca otomatik olarak bu piyasaya zam olarak yansıyacak çünkü ürün kalmadı. Devletimiz büyük, yurt dışından aynı veya benzer ürünleri getirerek tolere etmeye çalışacaklardır. Ürün olmadığı için yurt dışı piyasasından mal gelene kadar yüzde 50 veya yüzde 80 oranında bir artış olacak gibi gözüküyor. Mesela ben şu an stoğumu yaptığım için eski fiyattan devam ediyorum, ama ürünü yerine koyamayacağıma da adım gibi eminim.”