https://sputniknews.com.tr/20230227/ankara-kulisleri-chp-2-martta-altili-masanin-adayinin-belirlenmesini-istiyor-1067561358.html
Ankara kulisleri: CHP, 2 Mart’ta Altılı Masa'nın adayının belirlenmesini istiyor
Ankara kulisleri: CHP, 2 Mart’ta Altılı Masa'nın adayının belirlenmesini istiyor
CHP hafta sonu gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısı ve parti meclisi toplantısı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayının... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T16:04+0300
2023-02-27T16:04+0300
2023-02-27T16:04+0300
politika
seçim
erken seçim
genel seçim
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanı adayı
altılı masa
chp
iyi parti
deva partisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1c/1063931794_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b21cd6dc1b040d5a2018193947fd67c3.jpg
Millet İttifakı'nın deprem nedeniyle 2 Mart perşembe gününe ertelenen toplantısında somut aday isimleri değerlendirilecek. O toplantı öncesi iki önemli toplantı gerçekleştiren CHP, karar verme sürecinde oybirliğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi.2 Mart'ta gündem adayAltılı Masa'yı oluşturulan partilerin liderleri Perşembe günü 13’ncü kez bir araya gelecek. Daha önceki toplantılarda liderler aday isimleri üzerinde hiç konuşmadı. Önceki toplantılarda adaya ilişkin tanım ise “Uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday” ifadeleri ile yapılmıştı.Adayı Altılı Masa oybirliği ile belirleyecekAltılı Masa'nın mutabakatına göre, masayı oluşturan partiler kararları oy birliği ile alıyor. Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı da mutabakata göre oy birliği ile belirleyecek. Partiler aday önerilerini yetkili kurumlarda değerlendirdikten sonra masaya getirecek. Masada önerilen karar yine partilerin yetkili kurullarında yapılacak değerlendirme sonrasında karara bağlanacak ve aday onaylanmış olacak. Altılı Masa bu şekilde çalışıyor.Kılıçdaroğlu'na verilen yetki neleri kapsıyor?CHP lideri Kılıçdaroğlu bu yetki kapsamında, Altılı Masa'da aday konusunda partisinin önerisini sunabilecek, masada konuşulan diğer isimler hakkında görüş bildirirken partinin yetkili kurullarına danışma gereksinimi duymayacak. Altılı Masa'nın üzerinde konuştuğu isim ile ilgili onay verebilecek ya da masada uyuşma çıkmaması durumunda masadan kalkabilecek.CHP kendi içindeki prosedürü hızlandırdıCHP’de hafta sonu gerçekleştirdiği toplantılar ve alınan karar ile aday belirleme sürecinde kendi içindeki prosedürü hızlandırmış oldu. Bu hamle Ankara kulislerinde “CHP 2 Mart’ta adayın belirlenmesini, adayın açıklanmasının daha geç bir tarihe bırakılmamasını istediği” şeklinde yorumlandı.CHP Altılı Masa'ya da 'süreci hızlandıralım' diyecekCHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Altılı Masa'da Kılıçdaroğlu adayın açıklanması sürecinin hızlandırılmasını önerisinde gündeme getirecek. Bu adım ile seçimlerin 18 Haziran ya da 14 Mayıs’ta yapılması durumunda, kalan sürecin en iyi şekilde değerlendirilmesi hedeflenecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1c/1063931794_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8bce7f4106d96abb583f6e5df4867477.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
seçim, erken seçim, genel seçim, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, altılı masa, chp, iyi parti, deva partisi, gelecek partisi, saadet partisi, demokrat parti (dp), kemal kılıçdaroğlu, chp pm toplantısı, politika
seçim, erken seçim, genel seçim, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, altılı masa, chp, iyi parti, deva partisi, gelecek partisi, saadet partisi, demokrat parti (dp), kemal kılıçdaroğlu, chp pm toplantısı, politika
Ankara kulisleri: CHP, 2 Mart’ta Altılı Masa'nın adayının belirlenmesini istiyor
Abone ol
Özel
CHP hafta sonu gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısı ve parti meclisi toplantısı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için tam yetki verdi. CHP’nin bu adımı Ankara kulislerinde, “CHP 2 Mart'ta gerçekleşecek altılı masa toplantısında, adayı belirlemek istiyor” şeklinde yorumlandı.
Millet İttifakı'nın deprem nedeniyle 2 Mart perşembe gününe ertelenen toplantısında somut aday isimleri değerlendirilecek. O toplantı öncesi iki önemli toplantı gerçekleştiren CHP, karar verme sürecinde oybirliğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi.
2 Mart'ta gündem aday
Altılı Masa'yı oluşturulan partilerin liderleri Perşembe günü 13’ncü kez bir araya gelecek. Daha önceki toplantılarda liderler aday isimleri üzerinde hiç konuşmadı. Önceki toplantılarda adaya ilişkin tanım ise “Uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday” ifadeleri ile yapılmıştı.
Adayı Altılı Masa oybirliği ile belirleyecek
Altılı Masa'nın mutabakatına göre, masayı oluşturan partiler kararları oy birliği ile alıyor. Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı da mutabakata göre oy birliği ile belirleyecek. Partiler aday önerilerini yetkili kurumlarda değerlendirdikten sonra masaya getirecek. Masada önerilen karar yine partilerin yetkili kurullarında yapılacak değerlendirme sonrasında karara bağlanacak ve aday onaylanmış olacak. Altılı Masa bu şekilde çalışıyor.
Kılıçdaroğlu'na verilen yetki neleri kapsıyor?
CHP lideri Kılıçdaroğlu bu yetki kapsamında, Altılı Masa'da aday konusunda partisinin önerisini sunabilecek, masada konuşulan diğer isimler hakkında görüş bildirirken partinin yetkili kurullarına danışma gereksinimi duymayacak. Altılı Masa'nın üzerinde konuştuğu isim ile ilgili onay verebilecek ya da masada uyuşma çıkmaması durumunda masadan kalkabilecek.
CHP kendi içindeki prosedürü hızlandırdı
CHP’de hafta sonu gerçekleştirdiği toplantılar ve alınan karar ile aday belirleme sürecinde kendi içindeki prosedürü hızlandırmış oldu. Bu hamle Ankara kulislerinde “CHP 2 Mart’ta adayın belirlenmesini, adayın açıklanmasının daha geç bir tarihe bırakılmamasını istediği” şeklinde yorumlandı.
CHP Altılı Masa'ya da 'süreci hızlandıralım' diyecek
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Altılı Masa'da Kılıçdaroğlu adayın açıklanması sürecinin hızlandırılmasını önerisinde gündeme getirecek. Bu adım ile seçimlerin 18 Haziran ya da 14 Mayıs’ta yapılması durumunda, kalan sürecin en iyi şekilde değerlendirilmesi hedeflenecek.