https://sputniknews.com.tr/20230227/ankara-kulisleri-chp-2-martta-altili-masanin-adayinin-belirlenmesini-istiyor-1067561358.html

Ankara kulisleri: CHP, 2 Mart’ta Altılı Masa'nın adayının belirlenmesini istiyor

Ankara kulisleri: CHP, 2 Mart’ta Altılı Masa'nın adayının belirlenmesini istiyor

CHP hafta sonu gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısı ve parti meclisi toplantısı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adayının... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T16:04+0300

2023-02-27T16:04+0300

2023-02-27T16:04+0300

politika

seçim

erken seçim

genel seçim

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanı adayı

altılı masa

chp

iyi parti

deva partisi

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Millet İttifakı'nın deprem nedeniyle 2 Mart perşembe gününe ertelenen toplantısında somut aday isimleri değerlendirilecek. O toplantı öncesi iki önemli toplantı gerçekleştiren CHP, karar verme sürecinde oybirliğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi.2 Mart'ta gündem adayAltılı Masa'yı oluşturulan partilerin liderleri Perşembe günü 13’ncü kez bir araya gelecek. Daha önceki toplantılarda liderler aday isimleri üzerinde hiç konuşmadı. Önceki toplantılarda adaya ilişkin tanım ise “Uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday” ifadeleri ile yapılmıştı.Adayı Altılı Masa oybirliği ile belirleyecekAltılı Masa'nın mutabakatına göre, masayı oluşturan partiler kararları oy birliği ile alıyor. Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı da mutabakata göre oy birliği ile belirleyecek. Partiler aday önerilerini yetkili kurumlarda değerlendirdikten sonra masaya getirecek. Masada önerilen karar yine partilerin yetkili kurullarında yapılacak değerlendirme sonrasında karara bağlanacak ve aday onaylanmış olacak. Altılı Masa bu şekilde çalışıyor.Kılıçdaroğlu'na verilen yetki neleri kapsıyor?CHP lideri Kılıçdaroğlu bu yetki kapsamında, Altılı Masa'da aday konusunda partisinin önerisini sunabilecek, masada konuşulan diğer isimler hakkında görüş bildirirken partinin yetkili kurullarına danışma gereksinimi duymayacak. Altılı Masa'nın üzerinde konuştuğu isim ile ilgili onay verebilecek ya da masada uyuşma çıkmaması durumunda masadan kalkabilecek.CHP kendi içindeki prosedürü hızlandırdıCHP’de hafta sonu gerçekleştirdiği toplantılar ve alınan karar ile aday belirleme sürecinde kendi içindeki prosedürü hızlandırmış oldu. Bu hamle Ankara kulislerinde “CHP 2 Mart’ta adayın belirlenmesini, adayın açıklanmasının daha geç bir tarihe bırakılmamasını istediği” şeklinde yorumlandı.CHP Altılı Masa'ya da 'süreci hızlandıralım' diyecekCHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Altılı Masa'da Kılıçdaroğlu adayın açıklanması sürecinin hızlandırılmasını önerisinde gündeme getirecek. Bu adım ile seçimlerin 18 Haziran ya da 14 Mayıs’ta yapılması durumunda, kalan sürecin en iyi şekilde değerlendirilmesi hedeflenecek.

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