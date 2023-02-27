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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/abdnin-milan-konsoloslugu-ukrayna-ve-nazi-bayraklarini-bir-arada-paylasti-gercegi-biliyorsunuz-1067544125.html
ABD'nin Milano Konsolosluğu, Ukrayna ve Nazi bayraklarını bir arada paylaştı: 'Gerçeği biliyoruz'
ABD'nin Milano Konsolosluğu, Ukrayna ve Nazi bayraklarını bir arada paylaştı: 'Gerçeği biliyoruz'
ABD'nin Milano Konsolosluğu, Twitter'da Ukrayna ve Nazi bayraklarını bir arada paylaşarak "Gerçeği hepimiz biliyoruz" notunu düştü. Hesabın hacklendiği... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T11:43+0300
2023-02-27T11:46+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
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ABD'nin Milano Konsolosluğu, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Ukrayna ve Nazi bayraklarına yer verdi.Paylaşıma, "Gerçeği hepimiz biliyoruz" notu düşüldü.Konsolosluğun hesabından ABD'nin Ukrayna politikasına ters diğer bir dizi paylaşımlar da yapılması nedeniyle hesabın hacklenmiş olabileceği öne sürüldü.
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abd, ukrayna, milan, nazi
abd, ukrayna, milan, nazi

ABD'nin Milano Konsolosluğu, Ukrayna ve Nazi bayraklarını bir arada paylaştı: 'Gerçeği biliyoruz'

11:43 27.02.2023 (güncellendi: 11:46 27.02.2023)
© AP PhotoUkrayna, ABD
Ukrayna, ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
© AP Photo
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ABD'nin Milano Konsolosluğu, Twitter'da Ukrayna ve Nazi bayraklarını bir arada paylaşarak "Gerçeği hepimiz biliyoruz" notunu düştü. Hesabın hacklendiği belirtildi.
ABD'nin Milano Konsolosluğu, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Ukrayna ve Nazi bayraklarına yer verdi.
Paylaşıma, "Gerçeği hepimiz biliyoruz" notu düşüldü.
Konsolosluğun hesabından ABD'nin Ukrayna politikasına ters diğer bir dizi paylaşımlar da yapılması nedeniyle hesabın hacklenmiş olabileceği öne sürüldü.
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