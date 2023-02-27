https://sputniknews.com.tr/20230227/abdnin-milan-konsoloslugu-ukrayna-ve-nazi-bayraklarini-bir-arada-paylasti-gercegi-biliyorsunuz-1067544125.html

ABD'nin Milano Konsolosluğu, Ukrayna ve Nazi bayraklarını bir arada paylaştı: 'Gerçeği biliyoruz'

ABD'nin Milano Konsolosluğu, Ukrayna ve Nazi bayraklarını bir arada paylaştı: 'Gerçeği biliyoruz'

ABD'nin Milano Konsolosluğu, Twitter'da Ukrayna ve Nazi bayraklarını bir arada paylaşarak "Gerçeği hepimiz biliyoruz" notunu düştü. Hesabın hacklendiği... 27.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-27T11:43+0300

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ukrayna krizi

abd

ukrayna

milan

nazi

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ABD'nin Milano Konsolosluğu, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Ukrayna ve Nazi bayraklarına yer verdi.Paylaşıma, "Gerçeği hepimiz biliyoruz" notu düşüldü.Konsolosluğun hesabından ABD'nin Ukrayna politikasına ters diğer bir dizi paylaşımlar da yapılması nedeniyle hesabın hacklenmiş olabileceği öne sürüldü.

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abd, ukrayna, milan, nazi