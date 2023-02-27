https://sputniknews.com.tr/20230227/abdnin-milan-konsoloslugu-ukrayna-ve-nazi-bayraklarini-bir-arada-paylasti-gercegi-biliyorsunuz-1067544125.html
ABD'nin Milano Konsolosluğu, Ukrayna ve Nazi bayraklarını bir arada paylaştı: 'Gerçeği biliyoruz'
ABD'nin Milano Konsolosluğu, Ukrayna ve Nazi bayraklarını bir arada paylaştı: 'Gerçeği biliyoruz'
ABD'nin Milano Konsolosluğu, Twitter'da Ukrayna ve Nazi bayraklarını bir arada paylaşarak "Gerçeği hepimiz biliyoruz" notunu düştü. Hesabın hacklendiği... 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T11:43+0300
2023-02-27T11:43+0300
2023-02-27T11:46+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
milan
nazi
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ABD'nin Milano Konsolosluğu, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Ukrayna ve Nazi bayraklarına yer verdi.Paylaşıma, "Gerçeği hepimiz biliyoruz" notu düşüldü.Konsolosluğun hesabından ABD'nin Ukrayna politikasına ters diğer bir dizi paylaşımlar da yapılması nedeniyle hesabın hacklenmiş olabileceği öne sürüldü.
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abd, ukrayna, milan, nazi
abd, ukrayna, milan, nazi
ABD'nin Milano Konsolosluğu, Ukrayna ve Nazi bayraklarını bir arada paylaştı: 'Gerçeği biliyoruz'
11:43 27.02.2023 (güncellendi: 11:46 27.02.2023) Abone ol
ABD'nin Milano Konsolosluğu, Twitter'da Ukrayna ve Nazi bayraklarını bir arada paylaşarak "Gerçeği hepimiz biliyoruz" notunu düştü. Hesabın hacklendiği belirtildi.
ABD'nin Milano Konsolosluğu, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak Ukrayna ve Nazi bayraklarına yer verdi.
Paylaşıma, "Gerçeği hepimiz biliyoruz" notu düşüldü.
Konsolosluğun hesabından ABD'nin Ukrayna politikasına ters diğer bir dizi paylaşımlar da yapılması nedeniyle hesabın hacklenmiş olabileceği öne sürüldü.