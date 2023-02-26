https://sputniknews.com.tr/20230226/izmirde-deniz-ulasimina-firtina-engeli-1067530961.html
İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli
İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli
İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T23:06+0300
2023-02-26T23:06+0300
2023-02-26T23:06+0300
türkiye
izmir
fırtına
uyarı
deniz
vapur
sefer
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir’de fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman artan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. İZDENİZ’den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 22.00 itibarıyla iptal edildiği duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230221/rus-aeroflot-27-mayistan-itibaren-izmire-ucuslara-basliyor-1067348238.html
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izmir, fırtına, uyarı, deniz, vapur, sefer
izmir, fırtına, uyarı, deniz, vapur, sefer
İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli
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İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir’de fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman artan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi.
İZDENİZ’den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 22.00 itibarıyla iptal edildiği duyuruldu.