https://sputniknews.com.tr/20230226/izmirde-deniz-ulasimina-firtina-engeli-1067530961.html

İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli

İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli

İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu. 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T23:06+0300

2023-02-26T23:06+0300

2023-02-26T23:06+0300

türkiye

izmir

fırtına

uyarı

deniz

vapur

sefer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/18/1053080634_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_f45f135009bf77e3980430b98e880fde.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir’de fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı zaman zaman artan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. İZDENİZ’den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 22.00 itibarıyla iptal edildiği duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20230221/rus-aeroflot-27-mayistan-itibaren-izmire-ucuslara-basliyor-1067348238.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir, fırtına, uyarı, deniz, vapur, sefer