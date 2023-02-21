https://sputniknews.com.tr/20230221/rus-aeroflot-27-mayistan-itibaren-izmire-ucuslara-basliyor-1067348238.html

Rus Aeroflot 27 Mayıs’tan itibaren İzmir’e uçuşlara başlıyor

Rus Aeroflot 27 Mayıs’tan itibaren İzmir’e uçuşlara başlıyor

Rus hava yolu devi Aeroflot, 27 Mayıs’tan itibaren Moskova’dan İzmir’e düzenli uçuşlar başlatacağını belirtti. 21.02.2023, Sputnik Türkiye

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rus aeroflot havayolları

dünya

izmir

moskova

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Aeroflot’tan yapılan açıklamada, Moskova-İzmir düzenli uçuşlarının Boeing 737 yolcu uçaklarıyla haftada dört kere yapılacağı ifade edildi. Tek yönlü bilet fiyatlarının 25 bin ruble (6300 TL), gidiş dönüş biletlerinin de 50 bin rubleden (12600 TL) başlayacağı bildirildi.Açıklamada, “İzmir, ülkenin sanayi ve ticaret merkezi ve Ege Denizi kıyısında bulunan önemli bir liman. Yeni güzergah Ruslar için hem iş hem de turistik seyahat fırsatlarını genişletiyor” dendi.Aeroflot, “Eşsiz mimari ve müzeler, zengin şehir yaşamı ve muhteşem plajlar, restoranlar ve mağazalar gezginlerin ilgisini çekecek. İzmir’e iki saatlik sürüş mesafesinde, antik çağın en ünlü ve en büyük anıtlarından biri olan antik kent Efes bulunuyor” ifadesini kullandı.

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rus aeroflot havayolları, izmir, moskova