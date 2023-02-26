https://sputniknews.com.tr/20230226/ingiltere-lig-kupasini-manchester-united-kazandi-1067529604.html
İngiltere Lig Kupası'nı Manchester United kazandı
İngiltere Lig Kupası'nı Manchester United kazandı
Manchester United, finalde Newcastle United'ı 2-0 yenerek İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon oldu. 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T22:21+0300
2023-02-26T22:21+0300
2023-02-26T22:21+0300
spor
manchester united
newcastle united
lig
premier lig
kupa
maç
özet
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Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta, kupayı 5 kez müzesine götüren Manchester United ile 1976'dan sonra ikinci kez finale çıkan Newcastle United karşılaştı.Casemiro'nun 33 ve Botman'ın (kendi kalesine) 39. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrılan Manchester United, 2017'den bu yana ilk, toplamda 6. kez kupayı kazandı.Teknik direktör Erik ten Hag, Manchester United kariyerindeki ilk kupasını elde etti.
https://sputniknews.com.tr/20230226/besiktas---antalyaspor-macinin-0417inci-dakikasinda-depremzede-cocuklar-icin-sahaya-oyuncak-yagdi-1067527000.html
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manchester united, newcastle united, lig, premier lig, kupa, maç, özet
manchester united, newcastle united, lig, premier lig, kupa, maç, özet
İngiltere Lig Kupası'nı Manchester United kazandı
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Manchester United, finalde Newcastle United'ı 2-0 yenerek İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon oldu.
Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan maçta, kupayı 5 kez müzesine götüren Manchester United ile 1976'dan sonra ikinci kez finale çıkan Newcastle United karşılaştı.
Casemiro'nun 33 ve Botman'ın (kendi kalesine) 39. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrılan Manchester United, 2017'den bu yana ilk, toplamda 6. kez kupayı kazandı.
Teknik direktör Erik ten Hag, Manchester United kariyerindeki ilk kupasını elde etti.