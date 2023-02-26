https://sputniknews.com.tr/20230226/alanyaspor-futbola-siyaset-sokma-cabasi-icinde-olanlari-siddetle-kiniyoruz-1067531228.html
Alanyaspor: Futbola siyaset sokma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz
Alanyaspor: Futbola siyaset sokma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz
Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünlerde yer alan taraftarın 'hükümet istifa' sloganlarına Corendon Alanyaspor'dan tepki geldi... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T23:36+0300
2023-02-26T23:36+0300
2023-02-26T23:41+0300
spor
alanyaspor
corendon alanyaspor
teknik direktör
istifa
spor toto süper lig
hükümet
protesto
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Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında taraftarların 'hükümet istifa' sloganları atmasına Kayserispor ve Konyaspor'un ardından Alanyaspor yönetiminden de tepki geldi.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."
https://sputniknews.com.tr/20230226/konyaspor-yas-gununde-yas-tutmak-yerine-cirkin-bir-siyasete-payanda-olanlari-kiniyoruz-1067530645.html
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alanyaspor, corendon alanyaspor, teknik direktör, istifa, spor toto süper lig, hükümet, protesto
alanyaspor, corendon alanyaspor, teknik direktör, istifa, spor toto süper lig, hükümet, protesto
Alanyaspor: Futbola siyaset sokma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz
23:36 26.02.2023 (güncellendi: 23:41 26.02.2023) Abone ol
Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünlerde yer alan taraftarın 'hükümet istifa' sloganlarına Corendon Alanyaspor'dan tepki geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbola siyaset sokma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz" denildi.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında taraftarların 'hükümet istifa' sloganları atmasına Kayserispor ve Konyaspor'un ardından Alanyaspor yönetiminden de tepki geldi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz.
Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."