https://sputniknews.com.tr/20230226/alanyaspor-futbola-siyaset-sokma-cabasi-icinde-olanlari-siddetle-kiniyoruz-1067531228.html

Alanyaspor: Futbola siyaset sokma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz

Alanyaspor: Futbola siyaset sokma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz

Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünlerde yer alan taraftarın 'hükümet istifa' sloganlarına Corendon Alanyaspor'dan tepki geldi... 26.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-26T23:36+0300

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spor

alanyaspor

corendon alanyaspor

teknik direktör

istifa

spor toto süper lig

hükümet

protesto

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Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında taraftarların 'hükümet istifa' sloganları atmasına Kayserispor ve Konyaspor'un ardından Alanyaspor yönetiminden de tepki geldi.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."

https://sputniknews.com.tr/20230226/konyaspor-yas-gununde-yas-tutmak-yerine-cirkin-bir-siyasete-payanda-olanlari-kiniyoruz-1067530645.html

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alanyaspor, corendon alanyaspor, teknik direktör, istifa, spor toto süper lig, hükümet, protesto