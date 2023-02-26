Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230226/alanyaspor-futbola-siyaset-sokma-cabasi-icinde-olanlari-siddetle-kiniyoruz-1067531228.html
Alanyaspor: Futbola siyaset sokma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz
Alanyaspor: Futbola siyaset sokma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz
Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünlerde yer alan taraftarın 'hükümet istifa' sloganlarına Corendon Alanyaspor'dan tepki geldi... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T23:36+0300
2023-02-26T23:41+0300
spor
alanyaspor
corendon alanyaspor
teknik direktör
istifa
spor toto süper lig
hükümet
protesto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067531375_11:0:640:354_1920x0_80_0_0_5312ae39352da5d8af1e01cc2d1ab311.jpg
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında taraftarların 'hükümet istifa' sloganları atmasına Kayserispor ve Konyaspor'un ardından Alanyaspor yönetiminden de tepki geldi.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."
https://sputniknews.com.tr/20230226/konyaspor-yas-gununde-yas-tutmak-yerine-cirkin-bir-siyasete-payanda-olanlari-kiniyoruz-1067530645.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1a/1067531375_89:0:561:354_1920x0_80_0_0_9b5db420cb94fdeffeed9be1fc410675.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
alanyaspor, corendon alanyaspor, teknik direktör, istifa, spor toto süper lig, hükümet, protesto
alanyaspor, corendon alanyaspor, teknik direktör, istifa, spor toto süper lig, hükümet, protesto

Alanyaspor: Futbola siyaset sokma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz

23:36 26.02.2023 (güncellendi: 23:41 26.02.2023)
© İHAAlanyaspor Logo
Alanyaspor Logo - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında tribünlerde yer alan taraftarın 'hükümet istifa' sloganlarına Corendon Alanyaspor'dan tepki geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbola siyaset sokma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz" denildi.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında taraftarların 'hükümet istifa' sloganları atmasına Kayserispor ve Konyaspor'un ardından Alanyaspor yönetiminden de tepki geldi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz.
Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız. Ülke olarak kenetlenmeye ve yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz."
Atiker Konyaspor'dan TL simgeli forma - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
SPOR
Konyaspor: Yas gününde yas tutmak yerine çirkin bir siyasete payanda olanları kınıyoruz
22:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала