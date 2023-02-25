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TFF'den erteleme karşılaşmaları hakkında açıklama
TFF'den erteleme karşılaşmaları hakkında açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda erteleme maçlarında uygulanan futbol... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T05:22+0300
2023-02-25T05:22+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
erteleme
maç
deprem
spor toto süper lig
türkiye
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TFF'den yapılan açıklamada, "6 Şubat Pazartesi günü, Spor Toto Süper Lig'de oynanması gereken HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor müsabakaları ile aynı tarihte Spor Toto 1. Lig'de oynanması gereken Eyüpspor-Bodrumspor müsabakasının yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Ertelenen bu müsabakaların oynanacağı tarihte futbolcu uygunluğu açısından Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümleri geçerlidir" ifadeleri yer aldı.Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümleri1- Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir.2- Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da, erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.3- Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.TFF'nin açıklamasında Süper Lig'de oynanacak 24. hafta karşılaşmalarının erteleme müsabakası kapsamında olmadığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230224/tff-baskanindan-play-off-aciklamasi-gundemimizde-boyle-bir-sey-yok-1067453773.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), erteleme, maç, deprem, spor toto süper lig, türkiye
türkiye futbol federasyonu (tff), erteleme, maç, deprem, spor toto süper lig, türkiye

TFF'den erteleme karşılaşmaları hakkında açıklama

05:22 25.02.2023
© AASüper Lig, futbol, top
Süper Lig, futbol, top - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda erteleme maçlarında uygulanan futbol müsabaka talimatının 18. maddesinin geçerli olacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "6 Şubat Pazartesi günü, Spor Toto Süper Lig'de oynanması gereken HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor müsabakaları ile aynı tarihte Spor Toto 1. Lig'de oynanması gereken Eyüpspor-Bodrumspor müsabakasının yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Ertelenen bu müsabakaların oynanacağı tarihte futbolcu uygunluğu açısından Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümleri geçerlidir" ifadeleri yer aldı.

Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümleri

1- Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir.
2- Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da, erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.
3- Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.
TFF'nin açıklamasında Süper Lig'de oynanacak 24. hafta karşılaşmalarının erteleme müsabakası kapsamında olmadığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Bununla birlikte 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gereken TFF 2. Lig'in 24. hafta müsabakaları ile Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'in 24. haftaları ve TFF 3. Lig'in 22. haftası da dahil olmak üzere profesyonel liglere ilişkin fikstürün yeniden düzenlenmesi nedeniyle bu müsabakaların erteleme müsabakası kapsamında olmadığı ve futbolcu uygunluğu açısından Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı hususunda bilgi ve gereğini rica ederiz."
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