https://sputniknews.com.tr/20230225/tffden-erteleme-karsilasmalari-hakkinda-aciklama-1067485859.html

TFF'den erteleme karşılaşmaları hakkında açıklama

TFF'den erteleme karşılaşmaları hakkında açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalarda erteleme maçlarında uygulanan futbol... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T05:22+0300

2023-02-25T05:22+0300

2023-02-25T05:22+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

erteleme

maç

deprem

spor toto süper lig

türkiye

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TFF'den yapılan açıklamada, "6 Şubat Pazartesi günü, Spor Toto Süper Lig'de oynanması gereken HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor, Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor, Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor müsabakaları ile aynı tarihte Spor Toto 1. Lig'de oynanması gereken Eyüpspor-Bodrumspor müsabakasının yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Ertelenen bu müsabakaların oynanacağı tarihte futbolcu uygunluğu açısından Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümleri geçerlidir" ifadeleri yer aldı.Futbol Müsabaka Talimatı'nın 18. maddesi hükümleri1- Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir.2- Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da, erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.3- Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.TFF'nin açıklamasında Süper Lig'de oynanacak 24. hafta karşılaşmalarının erteleme müsabakası kapsamında olmadığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230224/tff-baskanindan-play-off-aciklamasi-gundemimizde-boyle-bir-sey-yok-1067453773.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), erteleme, maç, deprem, spor toto süper lig, türkiye