https://sputniknews.com.tr/20230225/tcud-genel-sekreteri-yayan-celik-sektoru-ihtiyac-olan-tum-insaat-demirlerini-karsilayacak-gucte-1067498640.html

TÇÜD Genel Sekreteri Yayan: Çelik sektörü, ihtiyaç olan tüm inşaat demirlerini karşılayacak güçte

TÇÜD Genel Sekreteri Yayan: Çelik sektörü, ihtiyaç olan tüm inşaat demirlerini karşılayacak güçte

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, "Sektör, makul fiyatlarla deprem bölgesindeki inşaat ihtiyaçlarını tümüyle karşılayacak imkana sahiptir. Birinci öncelik... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T19:03+0300

2023-02-25T19:03+0300

2023-02-25T19:06+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ekonomi

çelik

veysel yayan

demir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067020206_9:0:821:457_1920x0_80_0_0_1ffbf36299563c47a93145f1b613adde.jpg

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, yapımına başlanması planlanan deprem konutlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin, dünyanın en büyük inşaat çeliği ihracatçılarından olduğunu belirten Yayan, deprem bölgesinde olup da çalışmasını bir süre askıya alan kuruluşların büyük kısmının çalışmaya başladığını ifade etti. Yayan, afet bölgesinde 5 demir-çelik fabrikası bulunduğunu, bunlardan 3'ünün faaliyete geçtiğini ve diğer 2'sinin de birkaç güne kadar faaliyete geçeceğini bildirdi.Deprem konutları için ilk 4 aylık sürede 4 milyon ton inşaat demirine ihtiyaç duyulacağının ifade edildiğini anlatan Yayan, "Bu süre daha uzun ya da miktar daha fazla olabilir. Sektörümüz, ihtiyaç duyulan inşaat çeliğini hiç sorun yaşamadan karşılayacak kapasitede." dedi.Sektörün ihracat bağlantılarının da bu üretim sürecini etkilemeyeceğine dikkati çeken Yayan, "İhracat bağlantılarımız gerekirse de etkilensin. Gerekirse durdururuz. Kapasitemiz çok yüksek ama iç talep şu anda birinci önceliğimiz. Türk çelik sektörü, Türkiye'nin ihtiyacı olan tüm inşaat demirlerini karşılayacak güçtedir. Makul fiyatlarla deprem bölgesindeki inşaat ihtiyaçlarını tümüyle karşılayacak imkana sahiptir. Birinci öncelik deprem bölgesine verilecektir" diye konuştu.Yayan, depremden sonra inşaat çeliği fiyatlarında artış yaşandığı iddialarına da "İskenderun Demir-Çelik'in durması bahane edilerek, İskenderun'la ilgili olmayan konuları oraya yüklemeye çalışıyorlar. Orası yassı demir üretiyor, inşaat demiri üretmiyor. Gerekçesi olmayan hiçbir fiyat artışı olmuyor" yanıtını verdi.'Enkazdan çıkan demirler geri dönüştürülür'Depremde yıkılan binaların enkazından çıkarılacak demirin geri dönüşüm sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Yayan, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230223/ali-agaoglu-istanbulda-kum-denizden-geliyordu-demirleri-duzeltirken-bile-kirilirdi-1067434405.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekonomi, çelik, veysel yayan, demir