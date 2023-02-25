Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230225/tcud-genel-sekreteri-yayan-celik-sektoru-ihtiyac-olan-tum-insaat-demirlerini-karsilayacak-gucte-1067498640.html
TÇÜD Genel Sekreteri Yayan: Çelik sektörü, ihtiyaç olan tüm inşaat demirlerini karşılayacak güçte
TÇÜD Genel Sekreteri Yayan: Çelik sektörü, ihtiyaç olan tüm inşaat demirlerini karşılayacak güçte
TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, "Sektör, makul fiyatlarla deprem bölgesindeki inşaat ihtiyaçlarını tümüyle karşılayacak imkana sahiptir. Birinci öncelik... 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T19:03+0300
2023-02-25T19:06+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ekonomi
çelik
veysel yayan
demir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067020206_9:0:821:457_1920x0_80_0_0_1ffbf36299563c47a93145f1b613adde.jpg
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, yapımına başlanması planlanan deprem konutlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin, dünyanın en büyük inşaat çeliği ihracatçılarından olduğunu belirten Yayan, deprem bölgesinde olup da çalışmasını bir süre askıya alan kuruluşların büyük kısmının çalışmaya başladığını ifade etti. Yayan, afet bölgesinde 5 demir-çelik fabrikası bulunduğunu, bunlardan 3'ünün faaliyete geçtiğini ve diğer 2'sinin de birkaç güne kadar faaliyete geçeceğini bildirdi.Deprem konutları için ilk 4 aylık sürede 4 milyon ton inşaat demirine ihtiyaç duyulacağının ifade edildiğini anlatan Yayan, "Bu süre daha uzun ya da miktar daha fazla olabilir. Sektörümüz, ihtiyaç duyulan inşaat çeliğini hiç sorun yaşamadan karşılayacak kapasitede." dedi.Sektörün ihracat bağlantılarının da bu üretim sürecini etkilemeyeceğine dikkati çeken Yayan, "İhracat bağlantılarımız gerekirse de etkilensin. Gerekirse durdururuz. Kapasitemiz çok yüksek ama iç talep şu anda birinci önceliğimiz. Türk çelik sektörü, Türkiye'nin ihtiyacı olan tüm inşaat demirlerini karşılayacak güçtedir. Makul fiyatlarla deprem bölgesindeki inşaat ihtiyaçlarını tümüyle karşılayacak imkana sahiptir. Birinci öncelik deprem bölgesine verilecektir" diye konuştu.Yayan, depremden sonra inşaat çeliği fiyatlarında artış yaşandığı iddialarına da "İskenderun Demir-Çelik'in durması bahane edilerek, İskenderun'la ilgili olmayan konuları oraya yüklemeye çalışıyorlar. Orası yassı demir üretiyor, inşaat demiri üretmiyor. Gerekçesi olmayan hiçbir fiyat artışı olmuyor" yanıtını verdi.'Enkazdan çıkan demirler geri dönüştürülür'Depremde yıkılan binaların enkazından çıkarılacak demirin geri dönüşüm sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Yayan, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230223/ali-agaoglu-istanbulda-kum-denizden-geliyordu-demirleri-duzeltirken-bile-kirilirdi-1067434405.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067020206_110:0:719:457_1920x0_80_0_0_898100de03c5c0c2c34f389800de5284.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekonomi, çelik, veysel yayan, demir
ekonomi, çelik, veysel yayan, demir

TÇÜD Genel Sekreteri Yayan: Çelik sektörü, ihtiyaç olan tüm inşaat demirlerini karşılayacak güçte

19:03 25.02.2023 (güncellendi: 19:06 25.02.2023)
© İHAKocaeli'den gelen ekip ortaya çıkardı: Binalarda deniz kumu kullanılmış
Kocaeli'den gelen ekip ortaya çıkardı: Binalarda deniz kumu kullanılmış - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2023
© İHA
Abone olTelegram
TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, "Sektör, makul fiyatlarla deprem bölgesindeki inşaat ihtiyaçlarını tümüyle karşılayacak imkana sahiptir. Birinci öncelik deprem bölgesine verilecektir" açıklaması yaptı.
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, yapımına başlanması planlanan deprem konutlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin, dünyanın en büyük inşaat çeliği ihracatçılarından olduğunu belirten Yayan, deprem bölgesinde olup da çalışmasını bir süre askıya alan kuruluşların büyük kısmının çalışmaya başladığını ifade etti. Yayan, afet bölgesinde 5 demir-çelik fabrikası bulunduğunu, bunlardan 3'ünün faaliyete geçtiğini ve diğer 2'sinin de birkaç güne kadar faaliyete geçeceğini bildirdi.
Deprem konutları için ilk 4 aylık sürede 4 milyon ton inşaat demirine ihtiyaç duyulacağının ifade edildiğini anlatan Yayan, "Bu süre daha uzun ya da miktar daha fazla olabilir. Sektörümüz, ihtiyaç duyulan inşaat çeliğini hiç sorun yaşamadan karşılayacak kapasitede." dedi.
Sektörün ihracat bağlantılarının da bu üretim sürecini etkilemeyeceğine dikkati çeken Yayan, "İhracat bağlantılarımız gerekirse de etkilensin. Gerekirse durdururuz. Kapasitemiz çok yüksek ama iç talep şu anda birinci önceliğimiz. Türk çelik sektörü, Türkiye'nin ihtiyacı olan tüm inşaat demirlerini karşılayacak güçtedir. Makul fiyatlarla deprem bölgesindeki inşaat ihtiyaçlarını tümüyle karşılayacak imkana sahiptir. Birinci öncelik deprem bölgesine verilecektir" diye konuştu.
Yayan, depremden sonra inşaat çeliği fiyatlarında artış yaşandığı iddialarına da "İskenderun Demir-Çelik'in durması bahane edilerek, İskenderun'la ilgili olmayan konuları oraya yüklemeye çalışıyorlar. Orası yassı demir üretiyor, inşaat demiri üretmiyor. Gerekçesi olmayan hiçbir fiyat artışı olmuyor" yanıtını verdi.

'Enkazdan çıkan demirler geri dönüştürülür'

Depremde yıkılan binaların enkazından çıkarılacak demirin geri dönüşüm sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Yayan, şu ifadeleri kullandı:
"Enkazdan çıkan demir ürünleri hurda olur, hurda olunca entegre tesislerde geri dönüştürülür. Eritildikten sonra cevherden üretilen demirle aynı görevi görür. Enkaz demirlerini hurdacılar topluyor, sonra da piyasaya çıkıp satıyor. Nakliyesi en yakın kuruluşlara satarlar. İhtiyacı olan kuruluşlar da alıp geri dönüşümünü sağlamış olur. O demir israf olmaz. Hurda demirin tonu da 450 dolar. Kimse onu israf etmez."
Ali Ağaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
TÜRKİYE
Ali Ağaoğlu: İstanbul'da kum denizden geliyordu, demirleri düzeltirken bile kırılırdı
23 Şubat, 21:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала