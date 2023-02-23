https://sputniknews.com.tr/20230223/ali-agaoglu-istanbulda-kum-denizden-geliyordu-demirleri-duzeltirken-bile-kirilirdi-1067434405.html

Ali Ağaoğlu: İstanbul'da kum denizden geliyordu, demirleri düzeltirken bile kırılırdı

Ali Ağaoğlu: İstanbul'da kum denizden geliyordu, demirleri düzeltirken bile kırılırdı

İstanbul'un yapı stokuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ali Ağaoğlu, "Kum denizden geliyordu, yarısı midye kabuğu, yarısı balçık. Demirler en kalın 12'lik... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T21:39+0300

2023-02-23T21:39+0300

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türkiye

ali ağaoğlu

deprem

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ilde ağır yıkıma yol açarak 43 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.Depremlerin ardından Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun 2011'de CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programındaki "İstanbul'daki çürük binalar" hakkındaki sözleri Twitter'da yeniden gündeme geldi. 'Bugün inşaata sokulmayacak malzemeydi'Odatv'den Can Özçelik’e konuşan Ağaoğlu, İstanbul'daki yapı stoğunu en iyi bilen 3 kişiden birisi olduğunu iddia ederek şunları söyledi:Ağaoğlu, 2011'deki programda eskiden yeterince malzeme olmadığı için çürük binaların yapıldığını, babasının da çürük bina yaptığını söyledi.Ağaoğlu, "İstanbul'daki binaların durumu, Van'daki yıkılan binalardan daha kötü olur. Ben çocukluğumdan beri sektörün içindeyim" dedi.Hakan'ın "Siz de yaptınız o çürük binaları o zaman" sözleri üzerine Ağaoğlu, "Evet yaptık, yapıldı, herkes buydu malzeme buydu, yoktu ki. Kumu ithal mi getireceksin? O dönemde yapılan binaların yüzde 90'ı bu şekilde yapıldı" diye konuşmuştu.'Kumları denizden, demirleri hurdadan çektik' demiştiAğaoğlu, 17 Ağustos 1999 depreminin 10'uncu yıldönümünde Referans Gazetesi'ne İstanbul'un konut yapısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Avazım çıktığı kadar bağırıyorum. İstanbul konut inşaat sektörünü en iyi bilen isimlerden biri olarak söylüyorum ki; mevcut yapı stoğunun yüzde 70'i deprem açısından güvenli değil. 1970'li yıllarda İstanbul'un Anadolu yakasında yapılan yapıların büyük bir kısmına inşaat malzemesini ben sattım. Kumları Marmara Denizi'nden demirleri hurdadan çektik. O zamanın şartlarında en iyi malzeme buydu. Sadece biz değil tüm firmalar aynı şeyi yapıyordu. Deprem olursa İstanbul'a ordu bile giremez, ölen şanslıdır" itirafında bulunmuştu.

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ali ağaoğlu, deprem