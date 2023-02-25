https://sputniknews.com.tr/20230225/londrada-rus-buyukelciligi-onundeki-sokaga-kievin-adi-verildi-1067485001.html
Londra’da Rus Büyükelçiliği önündeki sokağa 'Kiev' adı verildi
Londra’da Rus Büyükelçiliği önündeki sokağa 'Kiev' adı verildi
İngiltere’nin başkenti Londra’da, Rusya Büyükelçiliği binasının bulunduğu sokağa Ukrayna’nın başkenti Kiev’in adı verildi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-25T03:40+0300
2023-02-25T03:40+0300
2023-02-25T03:45+0300
dünya
ukrayna
kiev
londra
sokak
isim
rus büyükelçiliği
rusya
ingiltere
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Westminster Kent Konseyi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yeni adres, Bayswater Road W2’nin küçük bir bölümünü kapsayacak ve Rus Büyükelçiliği’nin yanında olacak” ifadesi yer aldı.Westminster Belediye Meclisi Başkanı Adam Hug, sokak ismini değiştirme teklifinin Ukrayna topluluğundan geldiğini ve Ukrayna halkıyla dayanışma göstergesi olarak şehir yetkilileri tarafından gerçekleştirildiğini anlattı.Rusya’nın Londra Büyükelçiliği önündeki sokak, geçtiğimiz perşembe günü Ukrayna bayrağı renklerine boyanmıştı. İzinsiz eylemle ilgili birkaç kişi gözaltına alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230225/abd-ukraynaya-99-milyar-dolarlik-yardim-programini-acikladi-1067484320.html
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ukrayna, kiev, londra, sokak, isim, rus büyükelçiliği, rusya, ingiltere
ukrayna, kiev, londra, sokak, isim, rus büyükelçiliği, rusya, ingiltere
Londra’da Rus Büyükelçiliği önündeki sokağa 'Kiev' adı verildi
03:40 25.02.2023 (güncellendi: 03:45 25.02.2023) Abone ol
İngiltere’nin başkenti Londra’da, Rusya Büyükelçiliği binasının bulunduğu sokağa Ukrayna’nın başkenti Kiev’in adı verildi.
Westminster Kent Konseyi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yeni adres, Bayswater Road W2’nin küçük bir bölümünü kapsayacak ve Rus Büyükelçiliği’nin yanında olacak” ifadesi yer aldı.
Westminster Belediye Meclisi Başkanı Adam Hug, sokak ismini değiştirme teklifinin Ukrayna topluluğundan geldiğini ve Ukrayna halkıyla dayanışma göstergesi olarak şehir yetkilileri tarafından gerçekleştirildiğini anlattı.
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği önündeki sokak, geçtiğimiz perşembe günü Ukrayna bayrağı renklerine boyanmıştı. İzinsiz eylemle ilgili birkaç kişi gözaltına alınmıştı.