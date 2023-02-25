https://sputniknews.com.tr/20230225/londrada-rus-buyukelciligi-onundeki-sokaga-kievin-adi-verildi-1067485001.html

Londra’da Rus Büyükelçiliği önündeki sokağa 'Kiev' adı verildi

Londra’da Rus Büyükelçiliği önündeki sokağa 'Kiev' adı verildi

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Rusya Büyükelçiliği binasının bulunduğu sokağa Ukrayna’nın başkenti Kiev’in adı verildi. 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T03:40+0300

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Westminster Kent Konseyi’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yeni adres, Bayswater Road W2’nin küçük bir bölümünü kapsayacak ve Rus Büyükelçiliği’nin yanında olacak” ifadesi yer aldı.Westminster Belediye Meclisi Başkanı Adam Hug, sokak ismini değiştirme teklifinin Ukrayna topluluğundan geldiğini ve Ukrayna halkıyla dayanışma göstergesi olarak şehir yetkilileri tarafından gerçekleştirildiğini anlattı.Rusya’nın Londra Büyükelçiliği önündeki sokak, geçtiğimiz perşembe günü Ukrayna bayrağı renklerine boyanmıştı. İzinsiz eylemle ilgili birkaç kişi gözaltına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230225/abd-ukraynaya-99-milyar-dolarlik-yardim-programini-acikladi-1067484320.html

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ukrayna, kiev, londra, sokak, isim, rus büyükelçiliği, rusya, ingiltere